从欧洲骑马回国？舆论场不是逗你玩

来源：成都商报

作者：樊成

“我现在人在山西，没有在荷兰，从欧洲骑马回国是假的，现在玩大了，我要道歉！”据报道，准备骑马从西班牙回国的男子徐智显近日称，自己所谓的“从欧洲骑马回国”其实是假的，之前发布的视频和照片全是合成的。不过，他拒不透露自己具体在山西何处，称怕被网暴。

今年2月，徐智显称欲横穿欧亚大陆，骑马从西班牙回国，此事经媒体报道后引发关注。而就在不久前，徐智显还曾发布视频称前进受阻，在荷兰被警察调查，原因是遭多人举报“虐待动物”。

可万万没想到，这么快就来了一个180度大转弯。真真假假，恍恍惚惚，真的以为舆论场想来就来、想走就走？真的以为几句“只是娱乐一下大家”“在未造成任何社会影响的前提下，我坦白从宽”，就可以轻轻带过？

自己立下的人设，自己亲手砸碎了。但是，既赚取了眼球和流量，还想着在“大反转”后明哲保身，甚至“拉个赞助、征个婚”，合着事情是真的你受益，事情是假的你还受益？见过收割流量的，可没见过这么来回割的。

互联网是虚拟的，但不该是虚假的。所谓的道歉消息发出后，也有网友质疑，“从欧洲骑马回国是假的”这个话是不是也是假的？可以看出，“狼来了”效应已经出现。当一个人谎话连篇时，他接下来所说的每一句话，可能都会被人们不自觉地打上问号。

徐智显可能自以为没有造成什么危害，“并没有骗大家的钱”，但这只是表面。如果他道歉的相关内容是真的，那么他如此长时间来构制的一个谎言，引发了诸多媒体的跟踪报道和网友的大量关注、点赞和转发，不仅是对注意力资源的浪费，更重要的是，它深深地破坏了网络信用生态。

我们当然不能傻到，任何一个人在网上拍视频自述什么，我们就相信什么，但是一个健康的社会应该有最起码的信任空间。试想一下，如果以后每一位视频博主对着镜头说自己此时此刻在某某地做着什么事，我们下意识的反应变成了怀疑“这是真的吗”，那将是一种多么脆弱和冷漠的网络人际关系。如果是面对真实的求助视频呢？会不会因为这种“不信任”而被耽误？这便是潜在的危害。

所以，必须深刻地认识到这一事件的恶劣影响，它绝不是打造一个假人设玩玩而已。相关平台也应加强信息甄别，不能把安全守护建立在“博主没有主动骗钱”的基础上。舆论场不是逗你玩，它可以是轻松的，但也是严肃的。如此轻描淡写的道歉，如果就这么被轻易原谅，下一个假人设可能已经在路上。

作者是成都商报-红星新闻特约评论员