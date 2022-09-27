宠物去世，你会花几十万元去克隆吗？

来源：法治日报

近日，“女子花25万元成功克隆去世宠物狗”一事冲上热搜，引发社会热议。该女子称爱犬走的那一刻“心里实在是放不下”，所以选择了克隆。有媒体就“你会克隆去世的宠物吗”进行网络调查，在10万人的投票中，有2.6万余人选择“会”或“经济条件允许就会”。

该如何看待宠物克隆？宠物克隆市场现状如何，是否为法律所允许？因此产生的纠纷如何解决？带着这些问题，记者进行了调查。

陪伴自己多年的狗狗因为吃鸡肉噎到意外去世了，来自上海的林女士很难接受这个事实。在网上检索相关信息，得知宠物克隆能让爱犬“重返”自己身边后，她经过多次咨询和了解，决定通过克隆技术“找回”爱犬。

“虽然花了不少钱，但爱犬kelly又回到了身边，一切都是值得的。”林女士近日接受《法治日报》记者采访时说。

近年来，“它经济”持续升温。2022年中国畜牧业协会宠物产业分会指导制作的《2021年中国宠物行业白皮书》显示，在中国城镇家庭中，宠物猫的数量是5806万只，宠物狗的数量是5429万只。在此背景下，作为宠物经济新兴赛道的宠物克隆市场也悄然升温。如今在网上，可以轻易找到提供宠物克隆技术的公司，相关广告也颇为常见。

受访专家指出，对于商业化克隆动物，中国在法律上没有明确规定，因此在现行法律框架下宠物克隆并不违法。但宠物克隆带来的伦理道德风险是客观存在的，花费重金克隆宠物可能带来一系列纠纷，需要关注和警惕。

市场升温技术成熟

宠物克隆并不违法

来自广东深圳的王女士多年前收养了一只中华田园犬“逗逗”，其有一条“花舌头”。“逗逗”见证了王女士一家诸多重要时刻，后来罹患慢性肾衰竭去世。

王女士在女儿的建议下选择了宠物克隆，看到克隆犬的第一眼，她就哽咽了：“这熟悉的花舌，连脚趾都一模一样，不会错，是逗逗回来了……”

随着人们生活水平的提高，越来越多的人养起了宠物，为其花钱买高档口粮、服装和打疫苗等，但宠物最终都有生命结束的时刻，为了让亲密关系维持得更久，有些人会像林女士和王女士那样，在宠物离世后选择克隆。

但宠物克隆备受争议，有人支持，认为这是感情的延续，花多少钱都值得；有人质疑，认为克隆只是复制了一个躯壳而已，并不能让已经逝去的宠物回来；还有人提出，克隆技术难以避开伦理道德及法律风险。

那么，什么是宠物克隆？宠物克隆在中国是否合法？

据提供宠物克隆服务的生物技术公司磐吉基因首席科学家赵明辉介绍，克隆技术又称无性繁殖技术，是利用生物技术由无性生殖产生的与原个体有完全相同遗传信息后代的过程。

“宠物主想做宠物克隆，首先要采集宠物微小的皮肤组织，采集过程需严格按照相关采样操作手册进行，最大程度避免样本污染。采集的样本要在48小时内送达基因实验室，由技术人员进行体细胞的分离、培养、核移植、克隆胚胎培育、克隆胚胎移植等一系列操作。一般在8个月内就能给客户交付一只3个月月龄的克隆猫，12个月内能交付一只3个月月龄的克隆犬。”赵明辉说。

对于很多人关心的“克隆宠物与被克隆宠物的异同”问题，赵明辉解释道，从基因水平上来说，克隆宠物更像是不同时间出生的同卵双胞胎，拥有相同的遗传物质，除了长相，性格也比较相似，但性格受后天生活环境的影响较大，因此会有一定差异。

克隆宠物能否正常生存和繁衍后代？

据了解，按照目前技术，克隆动物一般能够拥有正常的寿命和繁殖后代的能力。世界上第一只克隆犬Snuppy寿命10岁，拥有10多只健康的后代；此前磐吉基因克隆的宠物猫“平安”，目前1岁半，已经性成熟。

“国际上的一些报告也从侧面对克隆动物作了相关评估，均显示克隆动物与常规繁育的动物并无差异。如美国食品药品监督管理局(FDA)曾经发布一份968页的‘最终风险评估’，其中提到‘从克隆牛、猪、山羊产生的食品比之源自同类的有性繁殖动物食品，并不构成更多的风险’。”赵明辉举例道。

记者注意到，做宠物克隆的机构，基本上都有动物基因存储服务。对此，赵明辉解释说，基因存储是宠物克隆的重要前提，如果把宠物克隆比喻成种花的过程，基因存储就是获取种子，之后可以选择马上种还是等等再种。一些宠物主存储基因是为了将来克隆宠物做准备。

“犬和猫在任何年龄都可以进行基因存储或克隆，为确保样本采集的成功率以及减少采样给动物带来的应激影响，建议在其健康的时候提前进行样本采集。此前有很多客户在宠物离世后才联系我们，有的甚至已经掩埋或冷冻，这为活性细胞的提取造成了很大挑战。”赵明辉说。

中国政法大学卫生法研究中心主任解志勇介绍，中国刑法规定，将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内，情节严重的构成犯罪，但对商业化克隆动物，中国在法律上没有明确规定，因此从法律角度来说宠物克隆并不违法。

宠物克隆价格不菲

容易引发各类纠纷

克隆一只宠物，价格不菲。记者联系多家克隆宠物的机构，报价均在10万元以上。

记者在北京希诺谷生物科技有限公司的2022-2023版产品手册上看到，其最便宜的宠物克隆项目为A类克隆狗，包括10至12个月的迷你贵宾犬、博美等12大类，价格在22万元/只；最贵的是E类克隆狗，包括10至12个月的伯恩山、高加索、阿拉斯加等11大类，为45万元/只。

花了这么多钱，克隆宠物给宠物主带来的并不都是幸福。

2020年，北京的赵女士因其爱猫病危，于当年9月28日与国内一家宠物克隆公司签订了一份协议，约定由该公司以爱猫为供体为其克隆一只小猫。赵女士为此支付了服务费、取样费等费用合计近13万元。

1年后，克隆公司向赵女士交付了克隆猫，但赵女士一看就察觉出不对：克隆猫的性别和原来的猫居然都不一样。她还发现，克隆猫回到家后一直腹泻，带去宠物医院诊断后结果显示克隆猫感染了杯状病毒、冠状病毒以及猫支原体等，并出现腹水症状，存在严重的健康问题。

这是北京声驰律师事务所律师李坤最近遇到的一起案例。

“较之于之前代理的侵害消费者权益类的案件，这类案件的特殊性在于，涉及的克隆技术离人们日常生活较远，克隆服务和产品的提供过程不为大家所熟知，需要具备一定的生物学甚至医学基础才能理解。克隆宠物价格不菲，动辄十几万元甚至几十万元，选择克隆宠物的消费者必然对其宠物有非常深厚的感情。只有理解了这一点，才有可能探得当事人的真实意思表示，才能去判断，在双方未约定清楚的方面，消费者的一些主张是否具有合理性，克隆服务提供方是否履行了适当的义务。”李坤说。

她向记者介绍，该类案件举证及维权的难度也源于上述特殊性：“克隆宠物的‘质量问题’主要体现在两个方面，一是克隆公司交付的并非真的是供体物的克隆物，或者没有成功运用克隆技术，基因或表型上出现了超出正常范围的差异；二是克隆宠物后天出现的健康问题。”

李坤说，根据“谁主张谁举证”的规定，如消费者认为克隆宠物存在“质量问题”，至少初步的证明责任在消费者。如“质量问题”属于前者，则涉及同一性鉴定；如属于后者，则需要在收到克隆宠物后，及时进行健康体检，固定证据。在维权方面，除了因举证困难导致的维权难题外，因消费者保护机构对克隆宠物的陌生，对是否适用消费者权益保护法会存在迟疑，往往会把问题的解决推向法院。

记者采访发现，除了克隆不到想要的宠物外，在宠物克隆过程中，可能要使用大量供卵动物和代孕动物同时做实验，结果很有可能是同时克隆出多只一样的宠物，这些宠物如何处置在现实中做法不一。大多数克隆公司在销售协议中会与客户协商处理办法和购买费用，如果客户不需要多出的克隆宠物，公司则会招募领养或在养殖基地饲养，但有时候这些多出的克隆宠物也可能被人道毁灭或遗弃。

解志勇认为，宠物克隆带来的伦理道德风险是客观存在的，但现有法律基本上能够解决可能产生的问题。

“对于多个克隆体，克隆公司是有权进行处置的，如果克隆宠物不符合与宠物主约定的相关情况，可以依照合同法等相关法律规定进行处理；如果宠物主得到克隆宠物后，觉得不符合自身预期，作出遗弃等行为，也很难认定为违法犯罪，因为宠物在法律上只属于财产，权利人具有绝对处分权；如果遗弃宠物伤人，根据民法典，原主人应当承担侵权责任。”解志勇说。

谨慎选择克隆机构

签订协议规避风险

对于宠物克隆，解志勇并不持积极态度。他认为，宠物的自然产生和自然消亡，本就是一件简单的事情，从少数人能够得到慰藉的角度看，宠物克隆可能有一定市场，但因技术、花费等很难成为大规模的社会需求，目前并不需要专门针对宠物克隆出台相关法律法规。此外，人们对待克隆宠物应当更加谨慎，避免因此出现更多的流浪动物。

在赵明辉看来，如今越来越多的人选择通过宠物获得情感慰藉，很多宠物主将宠物作为家人看待，可以预见未来还会有许多人从情感需求出发选择宠物克隆。

那么，从宠物主的角度来说，在进行宠物克隆时应当注意哪些问题？

“因宠物克隆费用较高，且宠物本身关乎宠物主的感情投入，如克隆失败，会给其心理和财产带来双重打击。”李坤建议，宠物主要谨慎选择克隆机构，尽量选择口碑好、技术成熟的正规公司，如果时间、精力允许，可亲自去克隆公司的克隆场地如实验室、养育中心等考察，与技术人员、保育人员等进行充分沟通。

“尤其重要的是要签订正式的书面协议，协议中要明确约定交付的质量标准以及交付时随附的证明文件，如有鉴定资质的机构出具的同一性认证报告、正规第三方宠物医院出具的健康证明、疫苗接种证明等。协议中还要有具体的违约责任。克隆宠物交付时应注意核查对方交付的随附证明材料是否符合合同约定，如发现证明材料未提供的，或交付的克隆宠物有健康问题，可以拒绝接收。如接收后宠物出现健康问题，应及时去正规宠物医院就诊，留好诊断证明、病例、票据等，以便今后依法维权。”李坤提醒道。