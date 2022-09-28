弃养宠物背后暗藏较大风险 一些地区正完善相关规定

来源：成都商报

表情包、短视频、朋友圈……我们日常生活中随处可见萌宠，“吸猫”“撸狗”也成为一些人的生活日常。随着宠物数量逐年增多，宠物被弃养的数量也与日俱增。

中国培森动保公益研究院发布的《中国流浪动物现状及成因》一文显示，随着宠物饲养数量不断增加，遭到遗弃的犬、猫数量也在逐年递增。据统计，全球流浪动物数量约为2亿只，中国流浪动物数量为4000万只，占全球流浪动物总量的五分之一，它们的生存情况异常艰辛。

记者发现，除了常见的宠物猫、狗被主人弃养的现象存在以外，近年来，“另类宠物热潮”一浪接着一浪，比如王思聪买羊驼、宋茜养香猪、程潇养蜥蜴等等。一些人甚至为了满足心中所“爱”，将薮猫、画眉鸟等国家保护动物当作宠物饲养。被遗弃的宠物中也包括一些另类宠物，这关联到的法律和生态等方面的风险不容忽视。

弃养

弃养宠物的原因五花八门

患病、搬家、家人不同意、备孕等等都成了弃养动物的原因。很多人弃养宠物，其实迫于无奈或者不可抗因素，还有的人因“宠物热”冲动性购买，或者被商家忽悠购买……

据《2021年中国宠物行业白皮书》的数据，公众最不能接受的不文明养宠行为中，弃养排在首位。

张女士告诉记者，她在网络上经常看到一些宠物被弃养的帖子，“有的人‘病了’，他们养猫、养狗、养鸭子……不是为了照顾好动物的一生为目的，而是跟着流行趋势，把动物当成‘爱马仕’。它们不只是商品，还是有血有肉的生命啊！”

“弃养动物的原因五花八门，患病、搬家、家人不同意、备孕等等都有。很多人弃养宠物，其实迫于无奈或者不可抗因素。”宠物医生朱鹭迪说。记者了解到，还有的人因“宠物热”冲动性购买，或者被商家忽悠购买……

价格相对高昂的柯尔鸭，也存在被遗弃的现象。柯尔鸭，外形圆滚滚，羽毛雪白，因王思聪高调购买和各种有趣的表情包爆红。柯尔鸭的相关市场也很火爆。市场上，一枚柯尔鸭鸭蛋价格100元起步，有的高达2000元。一家专卖柯尔鸭的淘宝店客服告诉记者，柯尔鸭成鸭价格普遍为几千元不等，极品成鸭价格更是高达3万元。一名宠物救助者告诉记者，她也收到过一只腿有缺陷的柯尔鸭，它原来是一名小学生所养，之后因家人反对被送走。

朱鹭迪曾救助过被遗弃的蜜袋鼯。蜜袋鼯是近几年新兴的另类宠物，在抖音平台话题#蜜袋鼯#达到28.8亿次播放，还有3个破亿的相关话题。这只被遗弃的蜜袋鼯，当时和一个烂苹果一起，装在一个空的矿泉水瓶子里，被扔在路边。朱鹭迪的一个客户捡起瓶子送到他所在的医院。“身子很瘦，也没有什么精气神。”经过朱鹭迪的救治，这只蜜袋鼯被他的一位客户领养。

记者从北京黑豹野生动物保护站站长李理处了解到，在保护站的日常工作中，他曾救助过不少不属于北京市的物种，有的甚至是国外的动物。李理分析，“有人想突出自己的个性，表现跟别人不一样，为了显摆，饲养一些另类宠物，有的还是野生动物，这是违法的。”

启明动物救助中心工作人员乔伟告诉记者，把狗遗弃到救助中心的人很多。“我们治好了一些有病的狗，还有主人要把它们要回去的情况也并不少见。”乔伟说，遇到这种情况，中心是不会退还的，会给宠物找一个新的主人。

就在今年6月末采访的当天，派出所联系启明动物救助中心领回一只被丢弃的布偶猫。布偶猫的市场价格在一万元上下浮动，尽管价格并不低，但也不乏将其丢弃的人。这只布偶猫被主人装在猫袋里遗弃在路边。因为在太阳下面暴晒，猫袋里温度很容易飙升到摄氏四五十度，猫可能很快就因为脱水而死。

乔伟说，有些有钱的宠物主不在乎转卖的钱，买了品种猫、狗就直接丢弃，懒得花费时间和精力卖。对于他们来说，遗弃可能是成本最低的。

乔伟还提到，一些尝试繁殖的饲养主因为养的动物贬值就丢弃。以前贵宾狗也很名贵，这两年有不少贵宾狗成了流浪犬，这跟贵宾狗数量变多、不值钱有关。

后果

被弃养的宠物大部分都活不下来

被弃养的宠物，大概有百分之七八十都活不下来，无形中也会给社会增添不必要的负担。遗弃“异宠”，也可能增加生态安全、生物安全以及公共卫生等方面的风险。

湖北省武汉市小动物保护协会会长杜帆曾在接受媒体采访时表示，被遗弃、流浪在外的宠物，大概有百分之七八十都活不下来。对整个社会来说，弃养宠物的行为无形中会给社会增添不必要的负担，比如流浪狗容易打架、咬人，甚至可能会传播一些疾病。

启明动物救助中心日常遇到的遗弃情况中，包括刚断脐带的小狗，被丢弃在垃圾桶里。乔伟说，这种情况下小狗很难救活，100条里能救活一条都很难，还需要找大一点的狗带着小狗。

“若宠物被弃养，会加重焦虑的压力，并且部分动物有严重的自残行为，甚至死亡。像蜜袋鼯这样的另类宠物，因为孤独和抑郁可能会自残。”朱鹭迪告诉记者，如果宠物被弃养，宠物的自身健康和心理都会受到影响。

随着消费者对宠物类型需求愈发多元，蛇、蜥蜴、菱锯脂鲤等“另类”宠物，开始在市场上流通。另类宠物，也称为“异宠”，是区别猫、狗等传统宠物的家庭饲养伴侣动物，从两栖动物、爬行动物、节肢动物到哺乳动物，无所不包。不过，也有相关专业人士指出，“异宠”是未经人类成千上万年的驯化，在属性上仍属于野生动物的动物。

柳州小动物保护协会日常会救助寻常的猫、狗，也救助过美洲绿鬣蜥、刺猬、兔子等另类宠物，还有猫头鹰、猴面鹰、號、土拨鼠等野生动物。协会志愿者薇薇接受记者采访时表示，2018年7月，救助队在市区救助了一只被遗弃在外的美洲绿鬣蜥。该绿鬣蜥是当地消防队员发现移交在此的，当时已接近一米五长。因为气候不同，协会仅仅照顾了两年就去世了。薇薇表示，绿鬣蜥在国内是外来物种，城市里出现这么大的野生美洲绿鬣蜥，极有可能是有人饲养遗弃的。

尽管如今有很多民间救助志愿者团队自发救助各类需要保护的动物，但并非每个都有另类宠物的救助经验。武汉小动物保护协会就发文表示，救助的是猫和狗这类动物，没有救助异宠的经验。救助队会根据情况，提醒发现者联系林业局和森林公安或其他相关部门加以解决。

在保护站的日常工作中，李理曾救助过不少不属于北京市的物种，有的甚至是国外的动物。早些年有的人一麻袋一麻袋地将“不知品种”的蛇放生，有的人将巴西龟、鳄龟等动物放归野外，“这可能对本土生态系统造成局部的毁灭性打击。”

李理还提到，有人将藏獒、赤狐、眼镜蛇等动物当作异类宠物饲养后又放归山林，其本身可能没有纯正的基因或者有相关疾病，会对本地相关动物带来传染隐患、基因不稳定等问题，很多情况都会影响当地的生物环境。李理也表示，随着管理的加强、法律的完善，近年来保护站遇到野生动物被当作异类宠物饲养的现象变少了。

“近年来国内饲养异宠的人有增多的趋势，但并不是每个饲养者都清楚饲养异宠存在哪些潜在风险。”世界动物保护协会孙全辉博士说道，“不断升温的异宠需求除了直接影响动物本身，也可能增加生态安全、生物安全以及公共卫生等方面的风险。”

背后的法律问题

专家：

如果饲养、丢弃的是外来入侵物种，有可能涉嫌犯罪

中南财经政法大学钱叶芳教授认为，《中华人民共和国野生动物保护法》中对放生有限制性规定，但对遗弃宠物没有特别规定。只有一些地方性法规对于犬这样常见的宠物规定不能遗弃，例如山西省吕梁市公安局和城市管理局发布的《关于切实规范文明养犬行为的通告》规定，不得虐待犬只，不得遗弃犬只。

世界动物保护协会的孙全辉博士告诉记者，“不少被贩卖的异宠种类其实属于濒危物种，被《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)禁止国际贸易，有的受到中国法律保护，禁止非法饲养。”一些人弃养的绿鬣蜥，被列入CITES附录二，依法被核准为国家二级保护动物。因此，收购、运输、出售绿鬣蜥在中国是违法的。

“据了解，饲养野生动物宠物的法律法规目前尚在起草之中，未来部分人工繁育的鸟类和爬行动物有可能被允许作为宠物饲养。”孙全辉博士还提到。

中国政法大学教授、刑法专家阮齐林告诉记者，如果饲养、丢弃的是外来入侵物种或者是国家保护动物，那么有可能涉嫌犯罪。根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》规定，“违反国家规定，非法引进、释放或者丢弃外来入侵物种，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”

阮齐林提到，被列入《国家重点保护野生动物名录》以及各省的一级、二级保护名录的动物，是不能由个人擅自饲养作为宠物的。中国已加入CITES，其附录一、二的物种等同于国家一级、二级保护野生动物，若饲养会涉及法律风险。

阮齐林表示，《民法典》第1249条规定，被遗弃或者逃逸的动物在被遗弃或者逃逸期间给他人造成损害的，原动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。不管是什么宠物，只要不涉及破坏环境，不是保护动物，一般来说饲养是没有问题的。如果饲养的宠物给他人造成损害，侵犯到他人的权益，宠物主便需要承担民事责任，情节严重的需要承担刑事责任。

相关法律法规

一些地区正在完善相关的规定

孙全辉博士告诉记者：“对于饲养猫、狗等传统意义上的宠物，中国《动物防疫法》、各省市出台的《饲养宠物管理规定》《犬只管理条例》等，都有明确的相关规定。”

记者检索发现，一些地区在防止弃养宠物行为方面，正在完善相关的规定。

上海首例养犬人遗弃犬只案发生在2020年，两位外卖小哥在路边发现一只被人弃养的受伤的老年犬。上海浦东警方介入后，根据《上海市养犬管理条例》，对弃养人吴某处以罚款500元。

在湖北，今年3月1日施行的《湖北省动物防疫条例(修订)》规定，遗弃饲养的犬只的，由养犬登记机关收容犬只，并处1000元以上5000元以下罚款。

在福建，弃养犬只造成疫病传播或将被罚款一万元。近日，福建省十三届人大常委会第三十四次会议表决通过了《福建省动物防疫条例》，该《条例》将于10月1日施行。该《条例》要求，饲养犬只的单位和个人不得随意弃养，并明确规定，单位和个人随意弃养犬只，造成动物疫病传播的，由县级以上地方人民政府动物防疫主管部门处最高一万元的罚款。

“喜欢动物要选择正确的方式，在旅游、保健、饮食、养宠等生活消费中，奉行善待动物、尊重生命的理念，减少对动物的不利影响，避免给动物造成不必要的痛苦和伤害。”孙全辉博士表示，“保护和善待动物是和谐社会和生态文明的重要组成部分，也是人与社会可持续发展的必然要求。”

(文中姓名薇薇为化名)