尴尬的槟榔中间商：出货亏钱 不出货还得砸钱

来源：成都商报

近期，中国多地市场监管部门要求下架槟榔，食品经营者不得将槟榔制品作为食品销售。

有人忧心槟榔产业受到打击会对种植户产生负面影响，但红星资本局发现，与大众想象中的不同，现在遭受到冲击最大的并非是种植户，而是中间商。

抛开今年早期出现的高价30元/斤不提，从8月下旬以来，槟榔鲜果的价格从超过20元/斤降至18元/斤左右。即便如此，种植户仍有利润可赚。

但中间商就尴尬了。一位中间商告诉红星资本局，他今年以22元/斤的价格从种植户的手里收来槟榔鲜果，但现在，花约5000万元买来的槟榔鲜果经过烤制后却只能存放在保鲜冻库中，观望市场。

价格：每斤槟榔果从30元掉到18元

红星资本局从各方了解到，目前，中国的槟榔种植地主要在海南省，而深加工企业主要集中在湖南省。

据海南省2021年统计年鉴，截至2020年年末，海南省全省槟榔种植面积为12.47万公顷，收获面积为8.85万公顷，全省在2020年的槟榔总产量达到28.33万吨。

万庆波(化名)承包的100亩用来种植槟榔树的土地也被计算在内，“一般一亩地120株槟榔树，(我有)12000株左右，100亩地的年产量大概是15万斤。”

据介绍，槟榔鲜果的成熟期在8月到12月，会根据不同地区的纬度略微有所区别。如果早于8月成熟，槟榔鲜果往往会卖到比较好的价格。

“今年最高卖出过30元/斤，这两天也有人来收，只是价格低一点，现在18元/斤左右。”万庆波说。

万庆波称，算上承包土地、工费、施肥等各项成本，每斤槟榔鲜果的成本在5-6元；如果是2019年后承包的土地，成本可能会上涨到10元/斤左右。

也就是说，即便现在槟榔鲜果的价格在18元/斤左右，种植户还有得赚。不过，红星资本局注意到，整个槟榔产业链的从业人士仍然忧心忡忡，他们担心2013年的状况再现。

综合多家媒体报道，当年，公众对槟榔致癌问题广泛关注，而后，种植户标出1.2元/斤的价格都难以将槟榔鲜果销售出去。有关部门负责人表示，仅槟榔青果(即鲜果)这一项，全海南种植槟榔的230万农民就减收30亿元。

中间商：5000万元收货，现出货就亏钱

种植户采摘下来的槟榔鲜果经过一定的工序烤制后会得到槟榔干果。一般来说，3-4斤槟榔鲜果能出1斤槟榔干果。

文武(化名)是在槟榔品牌和种植户间搭桥牵线的中间商，他从种植户的手中收来槟榔鲜果，经过烤制，再将得到的槟榔干果卖给各大槟榔品牌。

“2019年，槟榔在(终端)市场上最高的零售价只有30元/袋；到2020年左右，口味王率先推出了50元/袋的产品。有高端产品推出来了，前面的原材料也跟着受益。”文武称，这两年来，槟榔鲜果的收购价在20元/斤左右。

红星资本局注意到，口味王是槟榔产业中的龙头品牌，其运营主体是湖南口味王集团有限责任公司(下称“口味王集团”)。据潇湘晨报报道，在2021年，口味王集团以42.35亿元的营收进入“2021湖南企业100强排行榜”，名列第97名。

文武告诉红星资本局，口味王集团对烤制的要求比较高，大约要4斤多的槟榔鲜果才能出1斤符合其要求的槟榔干果。“我现在手上的鲜果是22元/斤收的，其中有一些废品要筛出去，再烤制成槟榔干果，成本差不多接近100元/斤了。”文武称，现在口味王开出的收货价是85元/斤，出货就亏钱。

除了口味王外，也有其他槟榔品牌在收购槟榔干果，但价格都不高，且收货量较小。

目前，文武已经陷入进退两难的境地。出货是亏钱，不出货的话成本会继续增加，“我囤了数百万斤的货，现在放在租的保鲜冻库里，每个月还要交租金。”光是在收货上，文武已经花了5000万元左右，而出货的日子每往后延一个月，文武的成本还会因为冻库租金继续加大。

种植户：今年不会花30万元下重肥了

多元槟榔平台显示，9月23日，海南省槟榔生(鲜)果的收购均价为17.69元/斤，最高19元/斤，最低16元/斤。

“我本来计划再承包100亩土地的，打算8月(签合同)，遇上疫情耽误了，现在看这个情况，可能要再观望一下。”万庆波称，他承包的地上可能采摘了1/4的槟榔鲜果，剩下的应该能卖出去，只是价格能卖到多少就无法预测了。

与万庆波不同，杨元长(化名)承包的1600亩土地上，槟榔树尚未挂果。他在2021年开始栽种槟榔，大约要在2026年-2027年才会结果。

“做槟榔投资很大，周期也长。”杨元长称，从承包土地到购买槟榔树苗，再从肥料到管理，差不多砸了1000万元。而且，从现在往后，每年还要投200万-300万元。

以万庆波的100亩土地来说，每年农历12月会施加一次重肥，花销在30万元左右，“槟榔树下面挖个洞埋肥，每一株树可能要下几十元的肥料进去，这可以提高槟榔的产量。”

“如果(槟榔鲜果)价格不好，我接下来不会下重肥了。”万庆波对红星资本局说。

新闻观察

槟榔未来怎么走？

红星资本局翻阅公开论文、学者著作发现，一方面，槟榔作为传统中药，近年来有学者发现槟榔或其成分具有药理作用；另一方面，也有研究指出槟榔可能对健康带来危害。

刘书伟、王燕所著《槟榔研究》一书，由中国农业科技出版社出版，提及除了灭螺、驱虫、杀虫外，槟榔及其成分对神经系统、内分泌系统、消化系统、抗病原微生物、心脑血管系统等有一定的积极作用。

需要说明的是，在红星资本局翻阅的学术论文及著作中，除了带来舒适感、唾液分泌增加以及心率上升等，其他益处多不是靠直接嚼食槟榔实现，而是提取槟榔中的有效成分。

另一方面，也有医生、学者对比了嚼食槟榔以及不嚼食槟榔的口腔疾病发病率。比如，从1985年10月到1987年10月，湘潭市口腔黏膜病防治协作组对该市11046人进行大规模普查，发现口腔黏膜下纤维性变335例，所有患者均有嚼槟榔的习惯。

在兼具药理作用和毒理作用下，槟榔本身就是一个矛盾体。

不过，红星资本局注意到，海南省槟榔行业协会或已为槟榔产业的未来迈出关键的第一步。此前，该协会曾发文称，建议相关部门应加强槟榔产业相关产品的研发，加大药食同源的研究投入，开发出更多槟榔药用的延伸产品。