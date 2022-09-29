“支持河南高校提升办学水平”，意义不只一省一地

来源：新京报

作者：王天定

最近，河南高校等来了一个好消息。

9月23日，中国教育部官网发布了《对十三届全国人大五次会议第8670号建议的答复》。答复中提到，“积极支持河南省设立高等学校、支持河南高校改善办学条件和提升办学水平、支持河南高校人才队伍建设”。此前，河南相关人士曾在不同场合多次呼吁国家加大对河南高校建设资源倾斜。

河南是中国农业、人口大省，户籍人口过亿，但是长期以来，河南全省没有一所教育部直属院校，没有一所985工程院校，唯有郑州大学一所211高校。高等教育发展的滞后，也让这个人口大省的高考竞争非常激烈。尤其是，近年来河南经济不断迈上新台阶，但一流高等教育的发展却始终未能突破。

其实，面对类似窘境的不只河南。河北、山西、山东等省份，也存在高等教育与当地社会经济发展水平不匹配的问题。

再比如深圳，早已是人口接近2000万的超大型一线城市，为无数有志青年所向往。但长期以来，深圳却没有一所进入211工程的大学。直到国家实施“双一流”建设，南方科技大学不负众望跻身“双一流”高校，这种局面才略有改观。但直到今天，高等教育仍是深圳发展的一个短板。

从全国范围来看，高等教育资源布局结构不尽合理的现象不仅广泛存在，也是多方面复杂因素共同造成的。以河南为例，位于开封的河南大学办学历史悠久，学科力量雄厚。建校时河南省会在开封，但随着河南省行政中心西迁，河南大学没有迁至郑州，而是留在了古城开封。受诸多因素影响，河南大学在中国高校格局中位置相对边缘化，学校发展水平因此受到一定影响。

客观上，更应该看到，中国高等教育优质资源布局结构不尽合理的情况，也随之产生了很多问题。譬如，一方面，许多人口大省高考竞争过于激烈，加剧了教育的不公平；而另一方面，由于缺少高水平大学，这些地方经济社会发展得不到应有的智力和人才支持，也限制了地方的发展。

还应该看到，像河南、河北、山西、山东这些省份，邻近北京、天津，京津的发展必然会对这些地方的发展有辐射作用。但另一方面，北京、天津这些大城市，对邻近地区人才等资源的虹吸效应更为明显，让这些地方在留住人才方面面临相当大的挑战。

在这种情形下，国家采取一系列政策措施支持河南省高等教育的发展，有很大的必要性。在国家的大力支持下，将会引导河南加快优化高等教育布局结构，助力其提升办学层次和办学水平，让高校更主动且更好地对接服务中部崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略。

而只有优化教育资源配置，深化科教融合、产教融合，创新人才培养模式，强化高校、科研院所和行业企业协同育人，才能全面提升创新型、应用型、复合型优秀人才培养能力，引导高层次人才向包括河南省在内的中西部地区流动。

若相关举措能够积极落地，其意义也将会超越一省一地，让更多中西部地区学子有机会享受优质高等教育资源，在全国范围内进一步促进教育公平与教育资源均衡发展。