中国电热毯热销欧洲的冷思考

来源：北京青年报评论部官方微博

据报道，广东东莞一家电热毯工厂今年电热毯销量是去年同期的三倍，也是近五年来的最佳纪录。A股也闻风而动——9月21日、22日，电热毯龙头企业彩虹集团连续两日涨停，23日有所回调，还有很多上市公司因热泵、取暖器等产品受到市场关注。另有消息显示，欧洲人买爆中国电热毯，中国生产厂商不得不24小时满负荷生产，三班倒月卖10万条电热毯。

数据显示，今年1至7月，中国对欧洲出口的电热毯高达251万条，7月就出口了接近130万条，环比增速高达150%。7月是欧洲最热的时候，就从中国购买电热毯。深秋的欧洲，已经提前感受到了阵阵寒意，当地时间9月24日，德国柏林、荷兰阿姆斯特丹、丹麦哥本哈根等欧洲城市最低气温分别是9℃、12℃、11℃，与冰城哈尔滨相近。可以说，进入10月份，欧洲的寒冬已经来临。由此看欧洲人爆买中国生产的电热毯，不仅是未雨绸缪，还有现实带来的焦虑甚至恐慌。电热毯在中国，已是过时的御寒商品，为何会突然受到发达国家居民的青睐？

欧洲人取暖基本靠天然气，但是随着近年来极寒天气的增加，加上欧洲天然气资源枯竭，所以主要依赖进口。今年2月份，乌克兰危机带来的蝴蝶效应，让欧洲的天然气价格一路高涨。2021年年初至2021年10月初，欧洲极端天气引发欧洲淡季的天然气价格出现逆规律上涨。

今年2月爆发乌克兰地缘政治冲突以来，俄欧关系恶化，“北溪1号”陷入检修关闭怪圈，“北溪2号”已经关停。严重依赖俄罗斯天然气的欧洲，进入能源紧缺状态。天然气供应不足，欧洲各国只能采取涨价和征收天然气附加税，这使得欧洲家庭的生活成本高企。有机构测算，欧洲一个四口之家每年生活成本将增加480欧元（669新元）。

天然气供应不足，木材价格也迅速攀升。从匈牙利到波兰，再到德国和奥地利，木材价格涨幅都在两倍以上。欧洲能源危机遭遇即将来临的凛冽寒冬，使得中国电热毯成了御寒爆款商品。

欧洲通胀依然维持在高位，预计今年欧盟通胀率维持在8.1%高位。欧洲央行追随美联储实施任性加息，但是效果寥寥。欧洲不仅面临“能源寒冬”，还有通胀带来的负面影响——天然气、木材和电价降不下来，其他民生商品也是价格高企。只要乌克兰危机还在，全球能源供给失衡和价格高企就会一直持续，美欧的高通胀也难缓解，而且美欧任性加息还会导致全球汇率市场的动荡不安。

欧洲地缘政治危机的黑蝴蝶，扇动的翅膀不仅严重影响全球能源供给平衡，也给深度介入其中的美欧两大经济体带来了不利影响。美欧高通胀和能源价格高企，都能从乌克兰危机的“罗生门”中找到答案。无情的战火不仅给当事国带来了灾难，也让全球面临能源危机和粮食危机。解铃还须系铃人，和平必须要靠当事双方坐下来通过谈判解决，外部势力的强力拱火只会让形势更糟。

中国电热毯成欧洲御寒爆品，既是欧洲的“无奈”选择，也凸显了全球化带给欧洲的机会。全球化已成大势，脱钩不得人心，还会伤人害己。值得一提的是，虽然中国出口欧盟那么多电热毯，但是平均下来一条价格只有90多元（人民币，18新元）钱，这样算下来其实利润微薄。

在全球分工中，中国给全球尤其是发达市场提供着价廉物美的民生商品，除了给欧洲雪中送炭的电热毯，还包括欧盟市场圣诞节亟须的民生商品。而中国出口的这些商品，实际上也没有多少利润。就此而言，在全球国际分工中，全球各国还是要有开放思维和大局观。当然，中国电热毯热卖到欧洲市场却利润微薄的事实，也给中国市场提了醒——从制造到创造的转型升级之路依然漫长，中国企业还需继续努力。