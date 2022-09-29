宣称“助农”，直播带货贵卖农产品谁最受益？

来源：工人日报

作者：李国

自今年6月以来，关于“东方甄选玉米6元钱一根，贵不贵”的话题持续引发热议。近日，继主播辛巴在直播间炮轰“打着助农的旗号售卖高额暴利商品”，东方甄选主播董宇辉回应后，当当创始人李国庆也加入“战局”，称东方甄选玉米6元（人民币，下同，1.20新元）一根没暴利。

在各方争论背后，“谷贱伤农”的话题再一次引起关注。有人认为，在乡村振兴的大背景下，助农增收的关键在于，要让“地里货”卖出高于“地头价”；还有人则认为，“谷贱伤农”但“谷贵”也未必能“富农”。

高价农产品频现市场

当“谷贱伤农”的话题引发讨论后，家住重庆九龙坡区的周亮（化名）便在社交平台上发出了“6元一根的玉米根本不算贵，我还买过7.6元一根的黄瓜”的感慨。

今年8月23日，周亮因特殊情况，不能出门，便在外卖平台购买了一些蔬菜。其中，两根“精选黄瓜”，总重约600克，售价达到了15.36元。

“所谓的‘精选黄瓜’，其实和菜市场上的没两样。”周亮告诉记者，当他致电商家时，对方却说：“我们卖的都是‘精选’‘助农’农产品，我们没有多少利润。”然而，进入9月后，该黄瓜的价格就下降了一半多。

记者注意到，在电商和直播带货的推动下，大量原本“养在深闺”的农产品搭上了“出山进城”的快车，即便价格高昂，仍大受追捧。

“谷贵”未必“富农”

普通民众之所以对高价农产品和“谷贱伤农”的说法存在质疑，一方面是因为农产品的价格与价值不匹配，另一方面则是出于“谷贵”未必“富农”的质疑。

今年55岁的李周（化名）是重庆渝东北片区某县的李子种植大户。他告诉记者，前些年，李子成熟后，价格高的时候每斤能卖到1.8元至2.5元。而当地某知名品牌贴上了“本地产”标签后，价格往往能卖到十四五元一斤。

“我们除去人工、管理等成本，一斤李子的利润只有几毛钱。”在李周眼里，“谷贱伤农”的说法比较片面，甚至终端销售的价格太高，还可能会让众多不具备种植条件的农民“一哄而上”，给收购方提供进一步压价的空间，最终伤害的还是种植户。

与此同时，李周也表示，看着果子终端销售价格的零头比收购价还高，心里十分羡慕。但考虑到价格低一点，就能在采摘期内，将果子全部“消化”，不至于让它烂在地里，心里也就平衡了许多。

采访中，记者发现，重庆不少区县的农产品种植、养殖户对“谷贵”“谷贱”的态度十分矛盾。他们一方面希望农产品能卖到高价，从而增加收入；另一方面又担心自己产品售价过高，导致收购的商人减少，货卖不出去。

“在传统的农产品走批发、统货模式下，农民对产品价格的矛盾心理由来已久。但随着电商平台和直播电商的兴起，电商新渠道让农产品有了更多的溢价空间。”重庆市农业农村委一位工作人员说，农产品的溢价部分能反哺农民的比例极少，对于多数农产品销售电商来说，钱都花到了中间损耗和供应链上。

对此，有媒体评论指出，农产品直播业不能满足于把农民的货卖出去，还要让农民更多分享产业链上的利润，这是农产品营销模式创新的意义之一。如果一种农产品营销模式只是企业和网红的盛宴，而不能更多惠及农民，那这种模式的意义就很有限。

助农需施足政策“底肥”

记者了解到，当前，无论是从事农产品销售的电商、带货主播，还是农民自己，在推销农产品时，几乎都冠以“助农”的名义。其中，不乏一些打着“助农”旗号高价售卖农产品的行为。

对此，专家表示，短期内，企业、主播、农户或许能获得“助农”带来的红利，时间一长，不仅不能“助农”，反而可能“伤农”。因此，在推销定价较高的农产品时，要慎用“助农”之名。

记者了解到，为破解“谷贱伤农、米贵伤民”怪圈，在乡村振兴战略向纵深方向发展的背景下，重庆各区县纷纷通过施足政策“底肥”，真正助农增收。

“今年脆李丰产，我们既欢喜又发愁，真怕卖不到钱，是合作社帮了大忙。”重庆巫溪县通城镇青梅村村民刘德翠介绍，今年7月，村里的合作社把来自四川的老板请到果园里。果商住在村里，指导大家按着市场需求的标准，精细采撷，白天分选包装上车，连夜拉到四川的批发市场，每天收购量超过1万5000公斤。

在收购过程中，通城镇要求各村的专业合作社，在果商和农户之间穿针引线，维持产销秩序，确保果子质量。同时，又监督果商以质论价，按时足额付款。

同时，该镇还通过开展技能培训，让村民掌握对次果、裂果晾晒粗加工的技巧，让不易存储的李子变为李子干，变成游客喜欢的特色旅游产品。

“以前，外地果商来收购李子时，经常把‘助农’挂在嘴上，却把收购价格一压再压，我们根本挣不了几个钱。今年，有了政策的帮助，大家种李子的收入比以往提高了一倍多。”刘德翠说。

重庆市乡村振兴局相关负责人也表示，在政策帮扶和新服务业态的推动下，“地里货”不止卖出“地头价”已成为常态。未来，重庆将从健全市场监管机制，打通上下游产业链，提升农民种植、养殖技术等方面入手，做强特色农业，释放“富农效应”。