“快递中发现特大假药案”的警示与启示

来源：北京青年报

作者：时本

涉案金额2.1亿元（人民币，下同，4200万新元），涉及中国31个省、直辖市、自治区，涉案犯罪嫌疑人达50余人……近日，由公安部挂牌督办的四川省最大一起生产、销售假药案被宜宾警方破获。9月28日，当地召开新闻通气会，宜宾市公安局相关负责人介绍了“2·25”特大生产、销售假药案总体情况和案件侦破情况。目前，公安机关已抓获犯罪嫌疑人38名，移送检察院起诉26人。

论案件的规模与严重程度，这起案件在同类案件中显得尤为突出。除了“特大”“公安部挂牌督办”等信息可以证实案情严重外，涉案金额高达2.1亿元，案件波及全国31个省份，且假药生产窝点四处，仓储窝点三个，生产设备40余套，查获原料药品、包装材料、成品药丸不计其数，假药生产销售链条完整、持续时间长，也都表明该案的确非同小可。

若论案件的独特之外，“在快递中发现”则是更鲜明的特点。今年2月22日，宜宾市公安局叙州区分局通过寄递物流排查，在当地发现一个邮政快递点正在大量发送药品包裹，随即对该线索开展核查，案情从此浮出水面。原来自2019年起，有团伙从当地向全国各地邮寄以“九龙中药丸”为内容的包裹数量多达10万余个，仅支付的快递费用，就高达125万元。小小包裹牵出全国性的特大案件，让人感到特别新鲜。

这起案件的查处，让人对互联网时代的办案方式与效率充满期待。快递是网购服务的一个环节，是互联网经济的产物，通过这一渠道发现特大假药案线索，具有启示意义。因为网购、物流等，均可产生大数据，任凭假药经网络销售时如何伪装，也总会留下蛛丝马迹，强化对寄递物流的日常排查，发现线索后运用物流数据分析归纳，网售假药线索就容易被发现。网络具有跨地域性和隐匿性强等特点，未来应该多开发类似的监督与办案方式。

但也要看到，发现这起案件带有偶然性，若想让偶然变成必然，还有不少短板要补齐。比如自2019年起，该团伙就在向全国邮寄内含假药的包裹，说明所涉及的几个快递点，包裹查验形同虚设，除了查验走过场之外，快递人员没有能力识别假药，也是重要原因。此外，网售可以让生产和仓储假药的窝点处于十分偏僻的地方，但仍然可以卖得很火，且一个地方生产的假药，可以面向全国撒网式销售。非法生产更为隐蔽，非法销售又点多面广，使执法取证变得更加艰难。假如不更新执法取证方式，类似案件就很难被及时发现，小案也可能因长期失察变成大案。

药品关乎健康和生命，互联网消费和新经济业态客观上又加大了打击假药的难度，且网售处方药即将解禁，让药品监督面临更加复杂的局面。从“在快递中发现特大假药案”等新现象中总结经验，用创新守护健康，摸索出更多契合信息时代的药品监督新方式，方能将假药带来的社会危害降至最低，进一步筑牢药品安全堤坝。