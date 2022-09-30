首套房贷利率下限放宽，购房者到底能省多少钱？

来源：第一财经

作者：杜川

9月29日，中国人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

目前，全国层面规定的首套住房贷款利率下限为贷款市场报价利率（LPR）减20个基点。在此基础上，各城市政府按照“因城施策”原则，自主确定当地首套住房贷款利率下限。银行和客户可在当地政策范围内，协商确定具体的贷款利率水平。

第一财经记者从权威人士处获悉，此次政策措施的出台，一是针对首套住房贷款，体现了坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，更好地支持刚性住房需求，有利于促进房地产市场平稳健康发展。

二是阶段性政策，在这段时间贷款购买首套住房的居民，可以享受到较低的利率。政策到期后，原有政策将自动恢复。

三是“因城施策”，可以更好地支持城市政府，根据当地房地产市场形势变化及调控要求，用足用好政策工具箱。

四是针对部分城市，即连续三个月房价环比、同比均下降的城市。根据统计局公布的70个主要城市数据，符合条件的有23个，包括天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。

此外，当地城市政府调整利率下限后，首套住房贷款利率会进一步下行。如果降低0.5个百分点，对于一笔100万元（人民币，下同，20万新元）、25年的房贷，利息总额将减少超过8万元，每个月可少还约270元。