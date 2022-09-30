直播带货玉米：别只卖情怀，也别道德绑架

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

一根玉米该卖多贵，掀起了网络流量的波涛。

9月18日，辛巴炮轰东方甄选玉米定价过高，“我是农民的儿子，地里出来的玉米7毛一穗，而某甄选念诗之后，一穗玉米卖6块多钱，丧良心。”“说谷贱伤农，你公司利润40%，农民捞着钱了吗？”之后，一些网友被发动起来，开始在各种农产品直播间“巡逻”，斥责定价高的玉米是“黑心”。

之后，东方甄选的当红主播董宇辉回应称：自己卖的可生食玉米一穗成本为2元（人民币，下同，0.4新元），采购价格也比较高。大部分的玉米不是用来给人吃的，是用来养牲口的，所以价格确实是四五毛钱一根。目前，有网友发现东方甄选电商平台已下架了玉米，客服回应说：为保证品质，不能超量生产。

这一场架吵下来，东方甄选的玉米生意黄了（也可能真的断供了），辛巴被种玉米的农民怒骂信口开河，以及部分网友觉得自己交了智商税，似乎谁也不是赢家。其实，老话讲“丰俭随人”，爱买贵的买贵的，爱买便宜的就买便宜的，只要没有欺骗消费者就成。

只是如今红红火火的农产品直播市场，太多“修辞”，太多“情怀”，太多的道德绑架。直播间一上农产品，气氛就肃穆起来，主播推销一箱橙子，带货一袋大米，似乎就在挽救全村的命运，聚光灯下的富硒土豆、沙口番茄，写满了老农民额头刀刻般的皱纹，俏媳妇期待的目光，老母亲婆娑的泪眼，普通的商业推销顿时道德压迫感扑面而来。这种操作和前几年流行的“山里的大枣滞销了，老大爷不够用了”有什么区别呢？

这回吵架的各方似乎都站上了“道德高地”，挥舞着“黑心”“谷贱伤农”的大棒，都差点让人忘了农产品直播本来就是一门普通生意。既然是生意，就少一些道德修辞。“助农”“扶困”这些词是带着很沉重的道德义务的，是企业承担不起的，也注定会被反噬。

反过来说，直播电商的确打开了农产品销售的新渠道，让优质农产品有触达用户的机会，减少了中间环节，客观上的确帮到了农民，但也别道德绑架，污名化企业的赢利，将企业从中赢利说成“吸血鬼”。在农产品直播业里，要让农民更多分享产业链上的利润，道理是这个道理，但不能把这个巨大的社会责任全部安在某一个具体的企业、具体的主播身上，他们承受不起。

一穗玉米卖6块多钱，里面涉及到复杂的产业链上下游博弈，不能武断地用“道德”代替市场交易。卖玉米是生意，当然要成本核算，要算收购价、运费、库存费、生鲜损耗、摊销营销费用、摊销行政成本、企业房租、员工薪酬、五险一金、税费等等，毛利率低了，乃至卖了会亏本，就没企业愿意卖了。

总之，直播带货农产品，请别自戴光环，也别把别人绑上圣坛。“助农”不是幌子，情怀不是炒作的由头，也不应污名化企业的正当赢利。