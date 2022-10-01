“县委书记为零彩礼新人证婚”，移风易俗不可能一蹴而就

来源：澎湃新闻

近日，一则“县委书记为零彩礼新人证婚”的消息成为中国网络热议话题。

山东省菏泽市单县9月28日为20对“零彩礼”、“低彩礼”新人举办集体婚礼，倡议喜事新办、婚事简办。婚礼现场，没有婚车鞭炮，没有礼金酒席，也没有高额彩礼。婚礼按照开礼、感恩礼、传家训、诵诺言、赠寄语、请婚书、赠礼包等环节举行。

据山东媒体“闪电新闻”报道披露，20对新人中10对都是零聘金，其他的聘金也都在三万（人民币，下同，约6000新元）以下。

近年来，关于彩礼的讨论一直存在，多地出现“天价彩礼”的消息屡见不鲜。而单县此次集体婚礼所倡导的“零彩礼”、“低彩礼”无疑为全社会树立了移风易俗的正面榜样。

山东媒体“海报新闻”发表时评称，“陈规陋习，每个人都是受害者；移风易俗，每个人都是受益者。传递正能量，弘扬新风尚，没有旁观者，都是参与者、贡献者……为单县的这20对新人点赞，向移风易俗的实践者们学习，最好的方法就是积极成为移风易俗队伍中的一份子。敢于向陈规陋习说‘不’，敢于为新风尚、正能量‘打call’。‘化俗不易，贵在因民’，人人为新风尚、正能量站队，陈规陋习自然也就没有了生存和发展的空间。”

云南网“彩云网评”也同样为单县通过集体婚礼“零彩礼”、“低彩礼”来倡导改变老旧思维而叫好。

“彩云网评”指出，“中国人一向讲究‘礼尚往来’，并恪守着‘礼轻仁义重’的原则。然而当下初衷本善的‘礼尚往来’却日益演变为沉重的‘人情债’，成为人们物质、精神生活的一大负担。这既会造成资源的浪费，也会进一步败坏社会风气。如果放任这种‘人情消费’肆意泛滥，把送收‘份子钱’的多少作为衡量感情深浅的唯一尺度，只会让人际关系趋物质化而缺少真诚，人情关系日益冷漠缺乏人情味，也与构建文明、和谐、幸福社会的愿景格格不入。”

“革除行礼陋习需要从我做起。需要我们每一个人都敢于正视自己的实际情况，勇于向畸形发展的随礼风说‘不’。而且，祝福的形式多种多样，并非只有送钱送物才能表达美好心愿。” 云南网强调。

澎湃新闻“马上评”认为，“用新的、健康的、轻松时尚的风俗，去打败旧的、畸形的、负担沉重的风俗，而不只是单纯地禁止，或许才是移风易俗正确的打开方式。当少彩礼、零彩礼的呼声越来越高了，被越来越多的家庭接受，高彩礼甚至‘天价彩礼’也就相形见绌，自然而然不好意思起来。”

“县委书记出面为零彩礼、低彩礼新人证婚，就是一种很好的引导方式。良好风俗的形成是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。类似为零婚礼、低彩礼年轻人证婚的活动，可以多一些、高调一些，从而逐渐在民间引发更多效仿，直至蔚然成风。”澎湃新闻称。

此外，北京青年报“北青快评”同时还为单县集体婚礼没有“一刀切”执行“零彩礼”，而是从“低彩礼”逐步过渡“点赞”。

“北青快评”写道，“给女方一份喜庆，真的不算恶俗行为。恶俗的是借机索取‘天价彩礼’，把嫁女当作交易、生意。在正常限度内的彩礼，是能够增加婚姻的喜庆气氛的。就像单县的3万元以下彩礼，多好的一种方式。既达到了收彩礼的目的，又没有给男方增加负担，双方和和睦睦、欢欢喜喜、热热闹闹。”

红星新闻也在其快评中指出，“传统观念中，彩礼往往被视为‘善待’女方的心意表达，某种程度上也有对女方及其家庭的‘补偿’意味。这是因为，过去很多时候，女性在结婚后便会以小家庭和男方家庭为重心，同时还要承担生育成本和不小的母职压力。如今，天价彩礼当然应该被反对，不过，社会也不应只盯着女性‘获得’的一面，而要更多看到她们在婚姻中不平等付出的事实。”

“可见，只有进一步改变男女不平等的落后理念，让更多人意识到重男轻女的后果，才能从根本上解决天价彩礼问题。”红星新闻强调。

值得一提的是，此次单县集体婚礼中，由县委书记担任新人证婚人一事同样受到舆论广泛关注。事实上，当地还有多位领导出席了集体婚礼。

据单县民政局官方介绍，菏泽市副市长张鹏致辞，单县县委书记耿振华宣读证婚词，单县副县长曹洪峰介绍单县移风易俗工作开展情况，单县县委常委、宣传部部长桑娜主持婚礼发布仪式。

东方今报“今评弹”认为，“这位县委书记做集体婚礼的证婚人，实则是在给婚俗改革站台，这样的婚礼，有意义，也有排面。群众不但接受度高，还能成为一桩美谈。但不是所有人的婚礼，都能有县委书记证婚。整治高价彩礼，需要男女更平等、乡风更文明、需要让结婚回归携手共进而不是负重前行。这其中需要付出长时间的大量的努力。”

“有一天，没有县委书记证婚，‘零彩礼、低彩礼’婚礼也能成为潮流，或许那才是婚俗改革的真正成功。”东方今报写道。