中国支持购房政策三箭齐发 “银十”楼市会怎么走？

来源：澎湃新闻

“下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点”“明年底前居民换购住房可享个税退税优惠”“首套房贷利率下限有望突破4.1%”......24小时内，三项重磅政策接连发布，助力中国楼市稳健发展。

在诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱看来，24小时内出炉三个重磅政策，将形成政策放宽组合拳，体现了官方对于支持房地产回稳的导向。

时隔7年央行再次下调公积金贷款利率

9月30日，据中国人民银行网站，中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

植信投资研究院资深研究员马泓表示，为了更好地满足刚性住房需求，央行时隔7年（2015年8月）首次下调首套个人住房公积金贷款利率15个基点，这有助于房地产市场尽快实现“三稳”目标。

对于此次下调公积金贷款利率，广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，今年5月及8月，央行两次大幅度地下调贷款市场报价利率（LPR），同时商业银行也在下调个人按揭贷款利率。按照贝壳研究院监测数据，截至9月19日，已有86城房贷主流利率低至首套4.10%，二套4.90%的下限水平。从支持个人刚需及换房需求而言，公积金贷款利率肯定也会随之下调。

严跃进表示，商业银行贷款持续降息，客观上也需要公积金贷款利率进一步下调，否则公积金贷款和商贷的利差比较小，客观上也会使得公积金贷款的吸引力下降。此次，公积金贷款的利率进一步下调，使得后续公积金贷款的优势更加明显，对于刚需购房者进一步降低贷款利率等具有积极的作用。

举例而言，按照公积金贷款100万元（人民币，下同，约20万元）、贷款期限30年、等额本息计算，利率为3.25％的话，每月应还4352.06元，利息总额约56.67万元；若公积金利率（5年以上利率）调整为3.1％，每月还款4270.16元，利息总额约53.7万元；利率变化后，月供减少约81.9元，总利息减少约2.97万元。

首套房贷利率下限有望突破4.1%

除了下调公积金贷款利率，部分城市的首套住房贷款利率也有望进一步下调。

9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

按照新政，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

符合上述条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，这也意味着，此次政策在此前房贷利率下限下调20个基点的基础上，允许下调的基点更大，或者说允许在4.1%的利率的基础上进一步下调。

根据易居研究院智库中心提供的数据，国家统计局70个大中城市房价指数数据中，至少有23个城市符合此次央行新政要求。具体包括哈尔滨、兰州、武汉、大连、天津、石家庄、昆明、贵阳、泉州、温州、泸州、岳阳、宜昌、北海、大理、秦皇岛、湛江、包头、安庆、济宁、常德、襄阳和桂林等。

明年底前居民换购住房可享个税退税优惠

在支持改善性需求方面，财政部、税务总局9月30日下午发布《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》，《公告》显示，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

按照要求，纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内。同一城市范围是指同一直辖市、副省级城市、地级市（地区、州、盟）所辖全部行政区划范围。另外，出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关，应为新购住房产权人或产权人之一。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱指出，该政策利好改善性住房需求释放，鼓励居民改善当前住房条件，真正落实了中央多次强调的支持刚性和改善性住房的需求。

上述提到的个人所得税，通常是房产交易过程中由税务机关征收的个人所得税，一般存在于二手房交易过程中由卖方个人缴纳的利得税。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，当前多数一二线重点城市关于住房个人所得税的执行情况是，满五唯一免征，其他情况按照房屋交易差额的20%或者全额的1%征收，新政会利好持有住房在五年以内或者有多套住房的家庭换房。

王小嫱指出，按照以往卖房需要缴纳的个人所得税额度等于网签值与原值差额的20%，如果网签值200万元，原值100万元，需要缴纳的个人所得税为20万元。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静也提到，一二线城市住房总价较高，本次政策受益或相对较大。对于一二线来说，由于房屋总价较高，个人所得税缴纳额度较高，本次政策实施后，或将为一二线城市二手房交易带来较大的带动。

连续释放重磅利好，银十楼市会怎么走？

王小嫱指出，今年以来，各城市频繁对政策逐步放松力度，但市场修复较为缓慢，购房者的市场信心并未大幅恢复。按照以往经验，中央政策对市场信心的传导大于地方政策的纠偏。四季度，在中央多个政策的加持下，助力市场信心的改善，市场有望加速修复，预计能够达到明显的效果。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静则指出，传统“银十”即将到来，中央接连释放重磅利好，有利于稳市场、稳预期。在当前的市场环境下，房地产市场的修复需要更多有利因素叠加带动，预计降低购房成本将是未来政策优化的重要方向。接下来，针对核心二线城市或将继续优化“认房认贷”、限购、限价等政策，而预计更多、更大力度的政策落地也将带动整体市场企稳恢复。

在58安居客房产研究院分院院长张波看来，总体来看，房贷利率层面今年政策的空间已经释放见底，后续可下调的空间已经相对有限，但利率调整对不同城市的影响依然会分化，信心拉动的效力亦有差异。