解码中国国庆旅游市场 “即兴度假”唱主角

来源：21世纪经济报道

大多数用户今年中国国庆将选择本地近郊游、周边游。

中国国庆假期，大众出行意愿增大。携程旅行网数据显示，近期国庆假期旅游日均订单增速超过30%，周边游、本地游预订正进入升温阶段。

今年国庆多地倡导就地过节，本地休闲、省内短途游或仍旧是假期主流。美团调研报告显示，七成用户表示今年国庆将选择省内、市内游。

“今年还没有具体确定去哪里。”居住在广州的邹女士（化名）向21世纪经济报道记者表示。邹女士热衷于旅游，以往这个时候她已经在收拾出游的行李，但今年为了省去麻烦她并没有计划旅行，“疫情反反复复，加上有小朋友，不太好随便到哪里去，但是也会和家人看看周边有没有好玩的地方。”

值得注意的是，防疫常态化下，超过五成用户会选择在出游前3天内甚至当天临时制订计划。报告提出，基于 “临时决策、本地探索、小众玩法”等特征下的“即兴度假”将成为国庆假期新趋势。

玩法多样化

受到疫情不确定因素影响，大多数用户今年国庆将选择本地近郊游、周边游。假期前一周，美团平台上本地游、周边游相关搜索环比上涨440%，北京、上海、南京、苏州、广州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明显。

途牛旅游网平台预订数据显示，截至9月21日，国庆期间本地游、周边游出游人次占比为64%，长线游出游人次占比为36%。其推出的“国庆狂欢”产品推荐专题中，主题乐园、休闲度假、乡村游、海滨度假、亲子游等出游主题均是本地游、周边游用户的热门选择。

其中，乡村游订单数量快速上涨。携程发布《2022年国庆预测报告》显示，国庆黄金周乡村旅游产品订单量同比增长36%，乡村民宿预订量同比增长近三成。在乡村旅游的客群中，亲子家庭占比35%，远高于其它旅游业态。

具体来看，游客更喜欢轻户外体验。大众点评上，“郊野公园”“露营”“登高”“浆板”等搜索热度环比均明显增长。并且，随着秋收季节的来临，挖藕、割水稻、捉鱼等秋收体验类产品也深受游客喜爱。

21世纪经济报道记者了解到，广州周边一自然教育基地开展的国庆七天亲子挖藕活动，如今仅剩余少量名额。相关负责人告诉记者，一周前就有不少家长开始咨询和预订了，目前国庆前三天都已经报满。

而对于年轻群体而言，飞盘、骑行、尾波冲浪、皮划艇、腰旗橄榄球等各类轻户外运动成为该群体关注的热门体验项目。据了解，近期飞盘、皮划艇、骑行一日游产品的搜索热度分别增长50%、74%和80%。

在城市本地游中，“老地方的新花样”深受追捧，例如位于上海老洋房里的醉西楼·国风茶社，不但有苏州评弹、古筝等主题表演，也会提供“汉服换装”的沉浸式下午茶体验。此外，能玩风洞滑雪冲浪的多合一运动馆、撸羊驼看星空魔术的宝藏店等别具特色的店铺也深受用户喜爱。

“伴随着各类商业业态升级，人们出游的灵活度和探索欲越来越强，休闲度假和本地生活需求正在走向融合。消费者通过挖掘本地平台的丰富供给，以获取多元化的生活体验，这也将对国庆假期消费形成有效助力。”中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山表示。

出游优惠服务升级

国庆黄金周作为下半年旅游市场的关键时期，各线上平台和线下实体共同发力，激发国庆旅游市场活力。

线上住宿订购推出众多优惠。9月26日至10月7日，用户登录同程旅行平台，还可以领取价值1600元（人民币，下同）以上的国庆专享礼包，三晚连住、高端酒店预订等均有专用礼包，预订洲际酒店集团、voco酒店、假日酒店等品牌酒店还能领取品牌专属红包。

酒店也在不断扩大自身服务面吸引更多消费者。首旅如家推出“世间美好，如期而至”的十一出游特辑，围绕北京、南京、长沙、大理等热门目的地标志性景点，打造涵盖路线规划、住宿体验、景区贴士及美食攻略等内容的三天两晚出行攻略。旨在挖掘当地人文的同时，全方位满足用户的玩乐灵感和生活方式需求。

此外，各地也通过与旅游平台达成合作，拉动当地旅游消费力。广州市文化广电旅游局联手携程开展的“读懂广州”惠行动专场直播，为亲子游、朋友情等不同游客人群提供各类玩法。观众可以通过领取满减优惠券、膨胀券或参与直播互动，享受各项优惠权益，整场直播人气热度超过280万。当日携程平台上，广州访问热度环比增长45%，广州门票玩乐产品订单金额同比增长98%。

值得一提的是，在各方努力下，受疫情影响的海南旅游市场有望回暖。

9月28日晚上，万豪国际集团拿出遍布海南的25家高星酒店，与携程官方主播团队共同为海南旅游复苏造势。直播间内推出近50款酒店套餐组合，部分酒店预售套餐中包含了豪华专车接机、免费房型升级、双人早/晚餐、价值3888元的cdf免税购物券，以及丰富的娱乐体验项目。

据万豪国际集团海南区域销售和分销总监钟莹介绍，目前，海南万豪旗下各品牌酒店已经依托自身的特性，进行了“量身定制”化的升级。据了解，随着“Z时代”用户的增加，万宁神州半岛喜来登酒店内全国首家科罗娜冲浪体验店，将为旅客带来落日派对、露天电影等丰富体验。

目前，从酒店预订量来看，近一周以来三亚酒店预订间夜量涨幅明显，达到一周前的4倍。截至9月28日，“十一”期间三亚酒店平均支付价格达到900元，与2021年同期相同。携程研究院预测，海南旅游市场将分3个阶段，实现阶梯式复苏。第一阶段为国庆前一周，本地旅游环比小幅回暖；第二阶段为国庆假期，跨省游环比小幅升温；第三阶段为10月中下旬过后，海南旅游市场或将迎来复苏小高峰。