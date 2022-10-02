29.9元充值100元话费？营销推广不能突破法律底线

来源：经济日报

作者：郭存举

近日，多款APP推出“29.9元充值100元话费”广告，消费者点击链接后仅收到名不副实的优惠券，甚至充值数千元话费才能享受一定优惠。如此“画饼式”营销，需引起各方警惕。

毋庸置疑，此类营销属于虚假广告，也并非新问题。消费者之所以屡屡中招，很重要原因在于虚假广告变幻莫测，非常隐蔽。在各大平台，虚假广告普遍存在核实难、取证难和监管难等问题。

实际上，相关法律对限制虚假广告有着明确规定，不存在模糊地带。反不正当竞争法明确规定，广告经营者不得在明知或者应知的情况下代理、设计、制作、发布虚假广告。广告法规定，广告主应当对广告内容的真实性负责，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。

平台和商家应成为良性秩序的维护者，而不是规则的破坏者。在现实中，有的商家故意模糊活动的细则及优惠条件，显然已经构成欺诈，也侵犯了消费者的知情权和公平交易权。

营销推广不能突破法律底线。相关APP作为发布平台，本应对广告内容真实性负责，却屡屡越过红线，对良好的互联网生态有害无益。

需要看到，个别平台对整治虚假广告动力不足，原因之一在于其营利模式与广告收益密切相关。无论什么类型的广告，只要能够带来收益，平台就希望将其纳入其中。除了广告本身的可信度备受质疑，其无孔不入的推送方式同样让人不胜其扰。

对平台和商家而言，商业伦理建设迫在眉睫。商家应以诚信立足，靠产品和服务赢得用户。平台应进一步规范广告语，严禁诱导消费。当然，解决互联网领域的问题，还需不断创新治理手段。相关部门应切实运用好人工智能等新技术手段，对违规行为精准监测，加大数字监管覆盖范围。此外，仍要继续加大执法力度，严厉打击违规机构及黑灰产业链。