十月天宇大片扎堆：哈雷彗星的礼物“抵达”地球

来源：中新社

记者10月1日从中国科学院紫金山天文台获悉，十月天宇大片将扎堆“上映”：水星西大距、猎户座流星雨、日偏食等将接连登场。此外，本月的“星空路标”飞马座四边形与璀璨星河将为假期夜游带来更多乐趣。

9日，水星西大距闪亮登场。2022年共有三次水星西大距，本次是观测条件最好的一场。在日出前的一个半小时左右，素日湮没在太阳光芒中的水星将从正东方缓缓升起。日出前使用双筒望远镜就可以轻松一睹水星真容。

10日前后，第2号小行星智神星来到著名的天狼星“身边”，两者上演“亲密时刻”。专家介绍，天狼星的亮度是智神星的10000倍，这两个不同类型天体的“密会”非常值得观测。

21日，母体为哈雷彗星的猎户座流星雨迎来极大。通常来说，猎户座流星雨的活跃期在每年的9月下旬至11月下旬，极大日期在10月21日至22日。

随着夜幕降临，哈雷彗星的礼物将陆续“洒落”地球。夜色渐深，猎户座流星雨将“越夜越精彩”。尽管每小时天顶流量(ZHR)仅为20左右，但本次流星雨观测条件还不错，流星雨发烧友可以期待。

此外，十月星空还有多场“迷你”流星雨闪耀天际。例如6日的鹿豹座流星雨、9日的天龙座流星雨、10日的金牛座流星雨、11日的御夫座δ流星雨以及24日的小狮子座流星雨接力登场，续写星空浪漫。

25日，本月最值得守候的天象大片——日偏食压轴出场。本次日偏食在欧洲、非洲东北部、亚洲西部可见，最大食分为0.862。

在中国境内，地理位置越偏西，所见的日偏食过程越长；越偏北可见食分越大。在新疆、西藏等地，可见带食而落的现象。