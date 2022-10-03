被嫌弃的40岁打工人

来源：微信公众号“霞光社”

作者：伍德

“我的朋友圈，哪里有适合我的工作！”

9月的一天，徐力在失业大半年后，在朋友圈里发出了找工作的信息。徐力之前在大厂做过，今年上半年因为大厂不景气被裁，半年找工作下来，结果是屡战屡败。他将自己求职不顺的原因归结为，已经40岁了。

徐力有老婆有孩子，但老婆也没有工作，俩人都要自己上社保，杂七杂八，加上日常花费，每月就要两万多。

万般无奈之下，徐力在朋友圈求助：这位资深互联网专家，擅长文化阅读、亲子领域，内容、运营等等都通，人与流量资源比较丰富，愿意跨界到其他行业带团队做互联网业务。

徐力的经历让我想到最近热门的一些话题：大厂裁员、中年失业、40岁找不到工作…….

问题是，40岁为啥就找不到工作了？

01

徐力习惯将自己的日常生活和感悟发在豆瓣上，有时候也会发在他自己的微信公众号上。

从他的文字记录中可以看到，没有工作后，他的日常生活基本上主要包括：做饭，跟朋友聚餐喝酒，找工作、投简历，读书，等等。有时候，从他文章的标题中就能看到他找工作的顺利与否，在一篇名为“一些幼稚思想”的文章里，他说道：

“我现在缺乏的就是行动，重要的、以强大的毅力和深思支撑的行动——没有工作，就去寻找一份工作；要挣钱，就去做挣钱的事……即便一年半载什么也没有做，没有挣到一分钱，活着就在过日子。”

在另一篇“比较幸运的一天”文章里，感觉他的工作似乎有了眉目，“先前谈的那份工作，我本来已经不抱希望，几乎完全放弃了……但竟然现在这份工作又有了希望……我很希望尽快开始一份新的工作，那种对新工作的恐惧现在好像也几乎不复存在了。”

对于一般读者来说，看徐力的这些文字，能够充分体会到一个中年男人在失业后的境遇，焦虑、希望、失望，以及对未来不确定性的某些恐惧。而他在因为找不到工作变得迷茫和无聊，甚至必须以喝酒来纾解时，也特别能让人理解。

可令人遗憾的是，最终，他的这份工作还是没有着落。在后来一篇记录中，他说又一次见面跟对方聊了之后，“感觉希望从前几天的90%，一下子降到了10%不到”。

徐力的经历不是唯一的。曾经在字节跳动做运营的李磊也是这样。他在今年各地轮流让打工人居家办公时辞职，理由是“受不了在大厂只做一颗螺丝钉”。按照以往找工作的经历，他觉得一个月就差不多找到新工作了。

可是，当他把能问的朋友都问了一遍，得到的回复包括“没有HC”“目前不招人”“公司正在裁员”等等负面消息时，他有点慌了。他开始四处投简历，为了不让父母担心也不敢说辞职，每天正常出门，在外面待够了上班时间再回家。

辞职四个月后，没有一个靠谱的工作。每月他还有上万元的房贷，好在李磊的爱人赚钱还算稳定，还房贷加日常开销问题不大，但人到中年，这么难找工作，还是让他没有预料到。

在跨国公司做市场的林玲这半年来，也体会到找工作的不易。上半年，她受不了老板的颐指气使，实在想舒缓几天，就从自己干了一年多的外企裸辞了。

裸辞之后，她也没想着急找公司，因为孩子还小，她索性边带孩子边在招聘网站上投简历。可半年下来，也是没有一个适合她的工作，即便面试邀约也就收到两三个。

徐力、李磊、林玲，三个人都有一个共同特点，年过40岁。他们遭遇到的找工作不顺，难道真跟年龄有关吗？

02

前一段时间，网上有一篇传播很广的文章《人到中年，疯狂学技能》，说的是一些中年人，为了打破职场中的年龄歧视或者是为了可能到来的失业做准备，开始学起各种新技能，包括但不限于：学剪辑、画插画、考各类资格证书......

这些中年人的焦虑可以理解。对于一些传统上被称为好职业的医生、律师、设计师来说，可以说越老越吃香，但在互联网时代新兴的程序员、运营、产品经理等等职位，很可能有一天，说没工作就没工作了。

就连过去很热门的老师，都有可能失业。除非像文采飞扬、口若悬河的东方甄选董宇辉老师那样，才有可能下岗再就业，在直播带货领域杀出一片新天地。

我的一位亲戚，也曾经是董老师数万名新东方同事中的一员，在经历了去年的“双减”政策之后，也经历了大约两三个月的失业，好在她年轻，30岁不到，便很快再次在另一家“合法的培训机构”里，当上了老师——代价是今年整个暑假没有休息一天，天天在镜头前上8到10个小时的网课。

在一个人员快速更迭的行业里，年轻，当然是一个职场人被衡量的标准，久而久之，35岁早就成了当下打工人的紧箍咒，更不要说40岁了。

智联招聘2021年发布的一篇关于中高龄求职者的分析报告就提到，80.1%的中高龄求职者认为找工作的最大困难是年龄限制。随着年龄加大，被裁风险也在变高，在报告的受访者中，35-40岁、41-45岁、46-50岁、51-55岁的求职者被正常经营的公司因年龄因素裁员的比例分别为4.8%、7.6%、11.5%、20.6%，呈逐步升高趋势。

互联网公司当然也爱雇佣年轻的，在996盛行的时代，年轻毫无疑问就是生产力。

我一个曾经在字节跳动做运营工作的朋友说，在大厂上班就是一个拼体力的工作，他去字节的时候已经过了35岁，每天累得够呛，作为一个部门负责人，他觉得自己做的工作可替代性非常强，“本质上说，我们的实习生也可以做我的工作。所以到最后大家就是比体力，看谁更能加班。”

在字节跳动2019年公布的官方数据中，该公司员工平均年龄不到27岁，90后员工占比为63%，80后员工占比34%，60后和70后只有3%。且在一线leader中，有50%是90后。

于是，被裁的首先就是那些体力跟不上、待遇还很高的中年人。

从大厂离开的中年人，不管是主动辞职还是被动被裁，下一步都很尴尬。找工作，匹配的机会太少，毕竟年纪大、职级高。去创业，发现在大厂待久了，只会汇报和管理，具体的事完全不会做。

一位网友分析得到位：“因为大厂分工细、有协作、风险小，大概率按照这个系统的运转流程做事，就不会有啥大问题。但这样的工作一般是飘在天上，尤其是那些平台型公司，员工的动手能力更差。”

而我那位在字节待过的朋友则说，互联网大厂的成功逻辑，其实就是四个字——赶紧刷量，在这个前提下，人就是耗材。随便雇，完全不心疼钱。

“靠人把量刷上去，故事讲出去，上市或者是再融资。一旦形势不好，这些人就是耗材，直接裁。”

所以，中年人早晚要离开大厂，长痛不如短痛。

03

当然，也不是所有中年人找工作都难。

我的一个朋友王世杰，今年7月刚从一个外企离职，他今年也超过了40岁，此前在那家外企做市场公关负责人，他离职的原因是受不了让他做的内容，“格调太low”。

而且外企的文化他也不喜欢，“平时上班大家根本不聊天，所有人都互相提防，上班穿着也要求极严，比如男的不准穿短裤，女生不穿露胳膊、露肩，裙子不能短过膝盖等等。”这跟他之前待的自由宽松的互联网公司，大相径庭。

他一气之下从这家公司离职，哪怕是身上还背着每月上万的房贷，他也不想再忍了。整个8月，他利用难得的休息时间，回了趟老家，又忙着装修刚买的房子。当然，他也找了一下工作。

9月初，他很快在一家新媒体公司上班了。我听说他的经历，很诧异，觉得他找工作太快了，他自己的观察是，今年形势确实不好，比之前找工作还是难多了，“面试邀约都少了很多”。

他觉得，中年人找工作难虽然是一个普遍现象，但核心还在于自己有没有职场竞争力。对于一些替代性很强的工种，比如运营、管理等岗位，中年人确实不具备优势，“但如果是需要长时间经验和经历累积的，非你不可的岗位，中年人反而有优势。”

其实，只要人有一技之长，不要说40岁，50岁、60岁，甚至70岁依然可以找到工作。

2015年上映的美国电影《实习生》，就讲述了一个老人退休后再就业的故事。

一个年近70的老头曾经是一位精明强干，事业有成的商人。老头退休后并不甘寂寞，他对忙碌而又充实的过去无比怀念，于是，他决定重回职场，成为了由安妮·海瑟薇扮演的年轻的时尚购物网站创始人的助手。

虽然在一个新兴的互联网公司工作，但老头曾经作为商人的经验依然帮了女老板很大的忙。老头最大的优点是，正视自己与社会的现状，不倚老卖老，不强调过去，只是默默地凭借自己的经验帮助年轻创业者继续实现自己的价值。

这个故事告诉我们，所谓中年人不好找工作肯定是一个社会现象，但真正落到每个中年人身上，怎么看待这个现象，怎么改变自己，让自己更有竞争力，绝对是他们更需要好好思考的问题。

很多人会记得大导演李安也曾经失业过。那是他快到40岁之前，在长达六年时间里，他没有工作，在家里烧饭打扫带孩子，家里的开销完全由妻子一人承担。

李安并非完全找不到活儿干，中间他曾经想转行学习电脑，但遭到了妻子的极力反对，也有很多朋友帮忙介绍他去给各个剧组当帮工，但他认定这辈子就是要干导演，所以他拒绝打零工。

后来，李安成功了。他的故事，也成了许多人坚持梦想，不妥协自己的范例。但有人说的好，“李安要是后来没成功，恐怕就没人知道他这个人了。”

无论怎样，让自己的核心竞争力提高总没有错，李安要不是编剧、导演功力了得，在失业的那些年苦心研究，他也不会成为后来站上奥斯卡领奖台的那个人。

知乎上有一个问题：中年人一旦失业就很难找到工作了吗？

一个网友回答得很好，他说：“如果你平时有危机意识，你会在做好自己本职工作的同时，不断自我学习，提高自己行业市场竞争力。这样就不惧怕失业，到了中年应该也成为行业专家，很多人抢着要。”

事实上，人到中年，应该越来越明白一件事：要么吃人脉饭，要么吃技术饭。其他都是虚的，什么能力、头衔，都没有用。习惯在大厂混的中年人，一旦出来，发现这两项其实是减分项，因为大厂并不鼓励你发展人脉或技术。

我一位在大厂待过的朋友觉得，大厂出来的人，适用性非常差：类似于满汉全席里切葱丝的。