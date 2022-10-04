学校安保人员，都得高学历了吗？

来源：中国新闻周刊

作者：陈淑莲

近日，中国安徽多地教育部门公布了学校安保人员招聘计划，招募对象仅限2022年全日制普通高校应届毕业生，专业不限。

如安徽省黄山市教育局发布公告，招募学校安保人员43人，招募对象为2022年高校应届毕业生，主要安排在中小学、幼儿园等教育部门，以加强学校安全工作，时间为一年，聘用期间每人每月给予工作生活补助共4000元（人民币，下同，804.67新元）。

黄山市教育局一位工作人员告诉中国新闻周刊，招募的安保人员并非保安，而是学校安全管理人员，保安由专职保安公司派驻。

黄山市人社局则表示，今年应届生就业压力较大，因此提供了一些就业岗位。

虽说此“安保人员”并非传统意义上的保安，但在学历内卷、就业困难的当下，该事件还是引发舆论的广泛关注。

并非个例

事实上，近期除了黄山，安徽多地也在公开招募学校安保人员。

9月5日，池州市教育和体育局在官网上发布了《2022年池州市学校安保人员招募公告》，该公告提到，为贯彻落实省委稳就业促增收专题会议和省政府专题会议等精神，计划招募41名全日制普通高校应届毕业生（具有国家承认的大学专科及以上学历）。

该招募采取面试方式进行，由县区自行组织实施，拟招募人员与用人单位签订为期一年的聘用合同，一年后合同自动解除。

与此同时，安庆市教育体育局也于9月6日发布相关招募公告，面向 2022 年应届高校毕业生招募137名安保人员。

不同于池州只需面试，安庆要求招募对象需参加笔试，笔试主要涉校安全法律法规，安徽省和安庆市省情、市情基本情况，校园周边环境、消防、校车管理等校园安全基础知识等。

该通知也提到招募人员上岗前需进行岗前培训，培训内容主要包括教育法律法规、学校安全管理、校车安全管理、学校安防建设、学校安全教育以及履行职责的基本要求等。

中国新闻周刊梳理安徽多地校园安保人员招募计划，发现其有两个设定条件，一是该岗位仅限应届毕业生，二是专业不限。

除了安徽多地，位于江苏省南京市的中国科学院南京地质古生物研究所也曾因招聘高学历安保人员登上热搜。

7月25日，该研究所对招聘人员进行了公示。公示显示，拟聘人员方某系南京农业大学研究生、硕士学位，而拟聘岗位为安全保卫综合管理岗。

根据公示，该次招聘的安全保卫综合管理岗有编制，并非传统意义上的保安职位。

公示显示，该岗位工作人员除了要负责传统意义上的治安消防等安全保卫工作外，还要负责实验室安全生产、危化品管理以及疫情防控等工作。

据悉，该岗位共收到48份简历，经过资格审查后12人进面试，一人放弃，最终共面试了11人，有本科生也有硕士生。

“我们每年都招聘很多人，这个岗位能招聘到专业对口有经验的人非常不容易。”该所一位工作人员说。

而实际上，哪怕是无法提供编制，部分高校对安全管理岗位也都有着一定学历要求。

今年3月2日，中国人民大学保卫处（部）向社会公开招聘非事业编制工作人员两名，采用劳务派遣的用工形式。招聘岗位为校园综合指挥中心管理岗和户籍管理岗，除了要求应聘者需要有高校安保工作经验，还要求必须是大专及以上学历。

不简单的校园安保

近些年，中国各地发生过多起校园恶性事件。而频发的校园火灾事故、难以彻底杜绝的治安隐患和交通安全等问题，也关系着每一位青少年学生和背后的千万家庭。

教育部曾多次发文强调校园安全工作的重要性。如今，随着各地对校园安全管理的越发重视，多部门开展联合行动强化安全管理已经成为常态，特别是在中小学。

如山东省烟台市教体局要求中小学配警用器械，警方还就如何使用警用器械对学校指定人员进行了培训，以确保校园安全；江苏省无锡市警方对各学校的内部监控、一键报警等设备进行“拉网式”排查，完善技防设施，还每天安排警力在上、下学高峰等重点时段到辖区各中小学、幼儿园门口参与护学，实行重点守护，严防各类案事件发生。

山东省青岛市交警部门在全市中小学、幼儿园实行“一校一警”工作机制，在上下学期间，安排民辅警在学校周边的主要路口进行护导，维护学校周边的道路交通秩序，确保师生安全。

但有分析指出，要从根本上杜绝社会恶性事件发生，除了外部力量支持，还需从校园内部全面加强安全管理工作。

在中部某高校保卫部工作的唐丽告诉中国新闻周刊，校园安全管理工作是一项系统性的工作，并不能狭义地定义为“安保工作”，而治安、交通管理也只是校园安全管理中的其中一部分。

以她所在的高校为例，其保卫部是承担学校安全管理、安全服务、安全教育工作的职能部门，具体负责学校治安管理、综合治理、消防管理、技防建设、交通维护、突发事件处置、户政服务等方面的保卫管理工作。其下设机构包含办公室政保科、治安科、技防科、综治办、校卫队等。

据唐丽介绍，她所在高校对安全管理岗有着更高的学历要求，“根据学校统一招聘政策，最低学历要求为研究生”。

当然，该校校卫队大部分成员并不受该条件限制。“我们学校校卫队以社会招聘为主，不过大部分院校会直接和保安公司合作，将这块工作外包。”唐丽说。

兄弟团国际安保服务有限公司近些年来一直为河北省多所高校提供安保服务，其总经理屈建光向中国新闻周刊介绍，由于大部分院校属河北省级教育厅管理，因此其和高校的合作必须要走招投标形式。

屈建光介绍，他们主要配合高校保卫处展开工作，为高校提供人防、物防和技防服务。

“人防建设主要指根据学校内部安全保卫组织和制度，配备专业保安人员；物防指的是配备橡皮警棍、电棒、防刺背心、防爆钢叉、钢盔、盾牌、辣椒水和防刺手套这保安八大件；技防指的是运用技防产品和技防系统等技术手段，如视频监控、红外报警器、电子门禁等，维护公共安全。”他说。

更需专业人才

校园的安全管理工作是一件相当系统、专业的事情。但值得注意的是，虽然各地教育局设有专门的校园安全管理机构，各学校也有专人负责校园安全工作，现实却是，需要具有非常高的专业知识和技能的学校日常安全管理工作，大部分都由非专业人员来执行。

如安徽多所高校的安保人员招募要求中就提到：专业不限。

这或许是为了拓宽渠道，广纳各方人才的有意之举，也有可能是难以招聘到专业人才的无奈之策。当然，也有可能如部分院校在招募公告中提到的，为了“稳就业”。

据悉，2022届高校毕业生总规模1076万人，总规模首次突破千万，且受新冠肺炎疫情和经济下行压力增大等多方面因素影响，就业形势严峻复杂，备受关注。

但一直从事高校安全管理工作的唐丽认为，比起广泛意义上的人才招聘，他们的工作更需要专业人才支持。

近些年，她所在的高校一直在招募消防专业或技术防范领域的专业安全管理人员，但由于学校人事政策，招聘基本上要求研究生以上学历，因此多年来一直无法招到合适人才。

唐丽说，“一般能开设研究生学历消防专业、公安专业的院校就那么几所，几乎都在省外，而具备该学历的人才也不一定愿意来我们学校任职，因此我们招了几年，没有招到一个。”

除了学历因素，一些具备专业知识技能的安全管理人员还面临着“无证可依”的尴尬处境。

屈建光介绍，当下一些地方也在着力培养校园安全控险专员，“安全控险专员较安全管理人员有着更强的专业背景，后期也经过系统的培训，但由于缺乏专业、权威机构评级认证，很难进行职业技能鉴定，持证上岗”。

经费投入是关键

事实上，不少受访者认为，经费问题也成为制约校园安全管理工作进一步提升的瓶颈。

以河北为例，在河北省十三届人大常委会第三十二次会议上，省人大常委会执法检查组汇报了关于检查《河北省学校安全条例》实施情况的报告。

报告显示，虽然自2019年以来，河北省校园防护水平明显提高，但目前全省校园安防建设仍存在“城市强、乡村弱，公办强、民办弱”问题。

如何让校园安防建设更加均衡？

报告建议，要加大财政投入，严格落实安保人员聘用和安全防护器材配备等经费，增加对农村地区学校安保经费投入。

国际马伽术联盟中国区负责人汤方勇告诉中国新闻周刊，他们经常为中国各地的校园提供安全方面的训练，如针对歹徒刀斧砍杀、车辆冲撞等进行预防培训。

汤方勇介绍，大部分学校将安保工作委托给安保公司负责，但并不是所有安保公司都愿意为员工培训付费。

“也有一些学校会象征性做一些训练，但第一频次少，第二不够深入，因此效果到底如何还很难说。”他说。

对于一些安保公司为了节省开支而调整、削减轮岗人员，并大量雇佣年老体弱保安人员的现象，他也表示担忧。“主要还是经费投入不足”，他说。

对此，屈建光也特别有感触。他说，校园安全涉及方方面面，需要源源不断经费支持，如果经费不足，校园的安保力量就会相对薄弱一些。

“就我们了解，当下大部分地方对校园安全投入较前几年有所提高，但当下国家对校园安全工作经费投入没有制定固定标准。”他说。

屈建光认为，各地应建立校园安全工作专项经费保障制度，为安全工作提供必要的经费和物质保障。