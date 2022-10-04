被欧洲人买爆的中国电热毯，真有那么火吗？

来源：三联生活周刊

作者：魏倩

“绝佳替代品”

欧洲人正在用新的方式度过冬天。

9月中旬，斯万在ebay上买了属于自己的第一张电热毯。他是一位生活在英国诺森伯兰郡的插画师，养着一只缅因猫。过去的冬天，他一直在家用电暖气取暖，但今年情况有点不一样了。

“比起把中央供暖器开关打开，我想烧木头会更划算一点——当然我是开玩笑的，比那更合适的选择是买一张电热毯。”9月中，斯万在自己的社交账号上发布消息。2022年8月，英国能源监管机构 Ofgem（天然气和电力市场办公室）表示，今年10月1日起，英国国内能源价格上限将提高至3549英镑（英镑，下同，5737.44新元），这比4月账单上限的1971英镑提高了80%。对于包括斯万在内的2400万英国家庭来说，这是他们迄今为止见到的最高价格。

所谓“能源价格上限”指的是监管机构为能源价格设立的价格上限，意在遏制能源供应商赚取超额利润，自2019年开始，Ofgem都会依据能源批发价格和其他成本变动对其进行调整。今年8月，其调整期限从半年变为三个月，这也反映了能源市场的剧烈波动——从2021年8月到2022年8月，英国天然气价格上涨了96%，电价上涨了54%。先是源于俄罗斯的供应限制和对存储量的担忧，今年俄乌冲突爆发后，欧洲天然气价格上升到创纪录水平，如今还在因俄罗斯供应削减而继续上升。

进入9月，英国北部的室外已经降到10-14摄氏度上下，连续一周的阴雨让斯万的房间又潮又冷，他拿出了自己的羽绒被，白天在室内工作时，还得穿上毛衣。月初，他去朋友家做客，发现对方在沙发上放了一张电热毯。那是他曾在祖父母家见过的东西，他们俩都患有膝关节疾病，平时只有家里有客人的时候才会打开电暖气，其他时候总是开着一张灰白色的电热毯保暖。他还记得祖母聊起过上世纪七八十年代有种名叫“electric blanket tour”的活动，听起来有点像中国常见的老年人旅行团，司机会把一群靠养老金生活的人们拉到某个商场强制推销，标的物常常就是电热毯。这让他一直把电热毯视为“老年人专用物品”。

他的朋友也不例外，他们告诉斯万，自己购买电热毯是受姨妈影响。她是一个月入900英镑的独居老人，其每月的能源账单已经超过300英镑，去掉房租，基本没有节余收入。入秋后，她先后买了电热毯、一个热水袋和一件可以穿着去厨房的电热背心，“那可以让她在洗碗和做饭时一样感觉温暖。”在她家试用后，朋友做了新的购物决定：“这玩意儿实在太舒服了。”

斯万和他的朋友不是唯一购买电热毯的欧洲人。Euronews 援引市场情报机构 GFK 的数据显示，与去年同期相比，今年上半年德国购物者购买的取暖器数量增加了 35%。英国家电商店Lakeland表示，今年电热毯的销量达到了过去的13 倍。瑞士线上购物平台Brack.ch的发言人介绍，除个体消费者外，有超过三分之一的取暖设备由学校、疗养院和企业购买。

英国床上用品网站Sleepseeker的发言人算了一笔账：根据Ofgem的数据，2022年10月，每便士/千瓦时的电力成本约为52便士。如果以最常见的大约100W的功率的电热毯计算，它运行一个小时的费用不到5便士，整夜（八小时）花费不到40便士，是一般电暖气所需费用的十六分之一，还有一些能耗更小的电热毯宣称整夜使用只需花费1便士。目前，电热毯已经是该网站的首页推荐商品。

中国的电热毯

斯万买的电热毯单条出口价格在40欧元（欧元，下同，56.22新元）左右，来自一家瑞典厂商，它在全球有三十多家代工厂，有一小部分产品来自中国山东省潍坊市。老梁是这儿一家电热毯工厂的负责人，2022年初，他就已经感受到了市场的起伏。他告诉本刊，欧盟来的订单往往农历年过来，3月开始生产，到夏季来临前已经确认订单、基本完成供货，今年农历年刚过，老梁厂子里各方过来的的面料单量就比过去翻了近一倍，“我当时就觉得，今年稳住了。”

9月，欧洲高纬度地区逐渐入冬，市场需求“爆发”，中国机电产品进出口商会（CCCME）数据显示，1-8月，中国对欧洲的供暖设备总额4975.3亿美元（美元，下同，7121.97新元），同比增长14.35%。仅8月份，就有225.4亿件相应产品交付欧洲市场，总价值约为700亿美元。

不过，在诸多供暖设备中，电热毯并不是此次爆发最迅猛，出口需求最强烈的产品，多位业内人士接受采访时表示，他们也对近期“中国电热毯席卷欧洲”的新闻感到意外。

中国宁波东西芳家纺用品设计有限公司也是一家代加工厂，每年出口欧洲的电热毯数量约三四十万条，厂里外贸工作的负责人祝康告诉本刊，作为主要目标客户为“欧洲的那些中高端客户”的代工厂商，他们今年的增长量并没有像“网上说的那么夸张”，现在为止，厂里只比过去多收了四五万份订单，他判断，真正增长量飙升的可能是那些浙江当地或者北方地区的小厂商。

9月26日，因“中国电热毯出口欧洲”新闻股价涨停的电热毯厂商成都彩虹电器（集团）股份有限公司也在社交平台表示，该公司产品以中国国内销售为主，出口业务处于前期的起步探索阶段，目前取得了一些电热毯订单，量小金额低，未对公司营业收入产生实质性的影响。

老梁今年46岁，他的工厂过去主要经营床垫和家纺，10年前开始投身电热毯面料、开关和调温器制造。他告诉本刊，山东是纺织大省，过去，潍坊的纺织企业主要生产和出口纯棉织物与各种染色布料，很少涉及电热毯这类“柔性发热器具”，一次到浙江、深圳等地的外贸工厂考察后，他觉得这将是一块“高增长”的市场。

当时他发现，除了传统的亚洲市场外，气候寒冷、冬季漫长的北美地区一直是电热毯的重要消费区，一些大型医院和疗养院，往往会把电热毯作为医疗护理服务的一部分。事实上，早在这次“抢购”之前，欧洲和澳大利亚已经业内被视为下一个电热毯消费地。调研机构Persistence Market Research发布报告，从2016年到2021年，欧洲、英国和澳大利亚电热毯的出货量以5.2%增长，他们估计，2022年到2031年这一增长率将达到6.6%，三地的市场价值也将从2020年的21.1亿美元升至2031年的37.6亿美元。

当时，研究人员作出这一判断的理由是全球老年人口的增加。因为老年人对天气变化更加敏感，他们的生活习惯也更倾向于使用更节能柔软的电热毯，而非中央供暖器。

目前，中国是全世界电热毯的最主要供应国。2020年，中国电热毯面料出口额为2.37亿美元，超过名列第二的捷克20倍还多。不过，老梁也表示，电热毯投资是厂里的一项高风险业务，与传统家纺日用品相比，它的建议销售期只有两到三个月，在欧洲，其热销季节是9月到来年1月，大量出口订单需要提前半年到一年时间获取，市场不确定性大。而电热毯制造中，除了最基本的安全需求，更低能耗和更高的供热效率也一直是研发者追求的重点。对于一些没有固定渠道的小厂商来说，研发、设计和包装都需要大量前期成本。

那么，究竟是哪些因素导致了今年电热毯等小型供暖设备的出口流行呢？

浙江省慈溪市，一家电暖器代加工工厂的员工解答了我们的疑惑。这里是中国最大的电暖器出口地。慈溪海关数据显示，2021年1-8月，慈溪市取暖器出口总额33.5亿元（4.7亿美元），其中出口欧盟15.3亿元，同比增长55.2%。

这位在先锋电器集团负责外销的员工告诉本刊，自2000年起，集团就开始了向欧洲代加工电暖器的业务，每年销往欧洲地区的电暖器销售额一般能达到2500万-3000万美元水平。电暖行业受季节影响大，2021年9月起，欧洲天然气价格已经开始上涨，加上欧亚大陆寒潮，2021年确实是他们近年来销售巅峰。往年到4月，发往海外的订单就已经基本完成，但2021年的9到12月，当地的生产线依然在马不停蹄地生产销往欧洲的电暖器。因此，今年欧洲地区的商超积压了大量的电暖器，加上通货膨胀的影响，今年的销售额较往常相比提高5%左右，生产期延长了约一个月。

她肯定了祝康的判断，当地立足于欧美中高端市场的电暖器企业目前情况基本平稳，而一些价格低、生产周期短的电暖器厂家反而以快销品的优势促进了销售额的提高。

深圳市优特康科技有限公司就是这样一家小型公司，其主营业务是二类医疗器械产品，生产电热毯的业务只是其项目的一小部分，每年销售量不高，大多面向亚马逊平台的销售商或个人——在1688平台和阿里国际站，这样的批发商并不在少数——其负责人安会杰告诉本刊，今年厂里的电热毯出口量确实明显上扬，“比往年增长了五倍左右”，特别是八月中旬工厂接到了一笔新的订单。他所在的车间现在仍在加班生产当中，每天的产量约1000条左右，和旺季的产量持平。

厂商的隐忧

在密集的订单增长和随之而来的外界关注中，从业十年的老梁感受到了前所未有的压力。这让他想起疫情前出国参加的一次展会，那天，他和一群广州、深圳的同行去意大利参加家纺、印染行业的展会，站在林立的用各种语言写就的“百年品牌”中，作为一家代工厂负责人的他多少有点紧张。

老梁发现，完成基本市场普及后，在海外，层出不穷的特色电热毯正在被研发出来。过去几年，绝缘力强、保暖效果好的超细纤维羊毛毯是东莞等地代工厂生产的重点产品。紧接着，低压充电毯、电池毯、防污毯和可以机洗的新面料也在中高端市场带起了一波流行。2021年后，Beurer等德国品牌开始研发更具针对性的老年护理毯，这些都让重代工、轻研发的中国厂商感到毛利下降的压力。

压力之下，祝康的想法多少有点悲观，他担心今年欧洲需求激增带来的商机不过就像一场风，“一吹就过去了，并不会带来长久的改变”，关键还得立足技术本身。

老梁积极一些，他认为，虽然利润不多，这一波欧洲能源危机的“红利”起码能帮中国企业再打开一点局面，如此才能腾出手来继续做研发。这些工作不仅涉及能效的提升，“比如很多品牌推广的8小时只要1便士的超低能耗毯”，还要像很多“车用毯”“旅行毯”一样抓住具体的应用场景，向当地的消费者取取经。

去年，老梁的厂子开始自己生产调温器，这是他以往从来没有涉及过的领域。以前对于这些电器件，他们往往要到外地寻找合适的供应商，因为疫情原因，现在很多元件生产和运输都不及时，因此他收购了当地一个小铸造厂，准备自己招人试一试。

调温器是电热毯的核心部件，它决定着电热毯的安全性和稳定性。中国国内生产厂家使用的调温器复杂程度参差不齐，这也是为什么很多生产日用电器的厂家的产业链中也会涉及电热毯。而想要出口欧洲则需要满足CE、ROHS等认证，CE认证有效期五年，其它认证有效期大多为一年。因此，当这次大量的需求订单进入中国国内时，机会并未落在产量相对饱和、受众定位中高端的厂商头上，而是像优特康这样，拿到了欧盟认证、平常又不将电热产品出口当作主营业务的小厂商寻到了机会。

至于欧洲的过冬危机，受影响最大的可能还是低收入人群。

根据荷兰应用科学研究组织（TNO）的数据，荷兰有55万家庭生活在“能源贫困”之中，这意味着他们必须将原本低收入的7%以上用于电力和天然气费用。9月，半岛电视台采访了一位来自荷兰北部的居民，作为三个孩子的母亲，她早已习惯了快速淋浴，用烤箱而非炉子做饭——因为电比煤气便宜。今年冬天，她决定尝试完全不开暖气，仅凭电热毯过冬。因为荷兰两大天然气和电力供应商把标准合同的年度费用提升到了之前的两倍还多，远远超出了政府最近刚刚下发给低收入家庭的一次性能源补贴。

“加热自己，而不是加热空间”，4月，MoneySavingExpert网站的创办人马丁刘易斯提出一系列“一周不开暖气”的省钱小窍门，包括电热毯、加热的USB手套、暖手器和电热衣，分享结束后，他说：“发布这些指南，我心里很难过，但我的邮箱里已经塞满了那些无法支付能源账单的人们的绝望求助，我必须帮助他们。”

而斯万告诉本刊，尽管电价上涨许多，他并不准备完全回避使用集中供热设备，尤其是亲人和朋友来探望的自己的时候，他一定会打开暖气开关，但如果家里只有自己一个人，他也想像祖父母那样，试试和“心爱的小毯子”过冬是什么感觉：“几代人之前，人们穿着保暖衣和套头衫，抱着暖水袋度过冬天，如今我们也可以学着回到过去。”