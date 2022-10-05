从“围观”到参与，弹幕：视频时代的文艺评论新形式

来源：光明日报

作者：李晓荣

你看视频时会开弹幕吗？看到屏幕上飘过拍案叫绝的弹幕时，你会手痒想要加入吗？随着越来越多视频网站设置弹幕功能，看弹幕、发弹幕成为人们一种新的观看习惯。在一些重要网络文艺评论优秀作品评选活动中，弹幕作为一种新兴的文艺评论形式获得了参评资格。弹幕为何会流行？与传统文艺评论有何不同？是如何实现“出圈”的？

网民从“围观”到参与

中国网络视听节目服务协会发布的《2021中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年12月，我国网络视听用户规模达9.44 亿人，网民使用率为95.4%。其中，27.9%的用户在观看综合视频时会看弹幕。这些数字说明，我国网民已经进入了视频时代，通过手机和电脑浏览各类视频产品，并“围观”其他用户的弹幕，已经成为一种普遍的生活状态。

弹幕正是当下视频时代的产物，不仅是一种新的观看和评论方式，还潜移默化地影响着网络文艺的审美趣味和传播路径。

在网络环境下，用户的接受习惯和体验方式发生了变化，弹幕作为一种新的参与式互动形式应运而生。弹幕简短、即时的特点，更加适配用户碎片化的观看方式和强烈的社交需求。弹幕是针对具体情节、一言半语的灵光闪现，而不是完整成熟的长篇大论；以往的评论要在阅读完毕后才能进行，弹幕则实现了边看边评，增强了用户的在场感和参与感，塑造了一种类似人际或者群体交流的体验。

弹幕成为网络视频传播中带给受众“网感”体验的重要元素。近年来出现了许多改编自网络小说或由视频平台、制作公司参与制作的优质剧目。这些作品遵循产业化的制作标准，在人物形象、叙事形式上参考网络用户的审美取向，每集都会安排剧情的小高潮。在这些节点上，往往会迎来一轮弹幕潮，无论是讨论剧情还是评点人物，都有利于制造记忆点，形成持续的讨论热度。

一些优秀的弹幕本身就足以成为独立的欣赏文本，有的用户专门“二刷”“三刷”，就是为了观看弹幕。比如在电视剧《觉醒年代》的弹幕中，就有人发起“追剧日志”，深挖剧中的人物故事和事件背景进行分享。又如电视剧《山海情》《大江大河》，在主要视频平台上有专门的弹幕合集，汇集了剧中有趣的弹幕片段。

在各类线上文艺表演中，弹幕则在虚拟空间营造出多人共看的“剧场感”。如河南卫视的“中国节日”系列节目、哔哩哔哩网站的“最美的夜”跨年晚会等，通过虚拟与现实交互的方式，刷新了晚会的演出形态，而弹幕中的称赞和科普内容，也让用户进一步了解了舞台幕后的故事。一些在线上举办的音乐会、演唱会等，令观众不仅可以欣赏高质量的演出，还能不再受制于严肃的剧场礼仪，以弹幕的方式“在乐章之间疯狂鼓掌”，进而产生了强烈的情感共鸣。

作为一种新文艺评论形式，弹幕松散灵活，注重呈现转瞬即逝的想法，快速发布、分享并引发集体的情绪共振。它能够增强用户黏性，一些用户甚至到了“没有弹幕就会觉得视频索然无味”的程度。

通过重情感、强形式、善互动塑造集体记忆

弹幕的独特之处在于，相对于说理，更突出情感上的冲击力，通过简短和重复的形式，强化用户头脑中的印象，并塑造一种虚拟的社群感和数字时代的集体记忆。

从媒介自身特性而言，文章是线性的，讲究的是逻辑严密、体系完整，而视频却是发散性的，画面的信息密度大，主线之外还有诸多伏笔和细节，长处在于营造一种具有感染力的情绪氛围。受众在观看过程中通过弹幕实现了随时讨论，甚至延伸出与主题相关的诸多内容，并在讨论中强化了情感记忆。如在网络纪录片《119请回答》中，观众就被消防员的付出和奉献深深打动，弹幕中时常飘过锦旗、心形的图案，出现“致敬”“全体起立”的刷屏。

在篇幅上，短弹幕比长弹幕更具传播力。一般来说，弹幕是从屏幕右侧滑向左侧，长弹幕需要更久的时间，还常由于屏幕不够大而显示不全，尤其是手机。用户在观看视频时分出的注意力有限，只有那种简短醒目的弹幕，如“真香”“前方高能”等才能迅速调动用户情绪，让用户在一瞥间获得关于快速闪动屏幕的综合印象。长弹幕的阅读，则往往需要用户专门“二刷”一遍弹幕版视频，不利于形成转发和刷屏。

此外，也有一部分弹幕与视频内容相关性弱，是用户在进行互动和交流，如“哈哈哈哈”这样表态性的内容和类似于“签到”“打卡”的弹幕。这类内容塑造了关于“我们”的想象，使受众确认了自身的兴趣圈子，获得一种集体归属感。

与传统文艺评论不同，弹幕不避免重复，反而通过重复的形式，强化自身制造话题的能力。用户很多时候并不关心弹幕的内容，而是在整齐划一、覆盖整个屏幕的弹幕前，感到了一种近似震撼的“爽感”，并积极加入其中。随着一些长视频网站和传统媒体客户端视频增设弹幕功能，弹幕已经溢出了原本的动漫领域。近年来，各大主要网站都会评选年度弹幕，如“囍”“爷青回”“破防了”等，这些网络流行语的走红，也展现了弹幕捕捉时代情绪的能力。

每段文字都该有意义

随着历史文化类和主旋律题材文艺作品的走红，弹幕在一定程度上逐渐摆脱了其起源于动漫游戏领域的“二次元”的刻板印象。比如，电视纪录片《我在故宫修文物》登陆视频平台后迅速成为“爆款”，仅在一家网站纪录片官方账号播放量就过千万，弹幕接近20万条。《国家宝藏》开播后，央视综艺频道正式在视频网站开通官方账号，这档纪录片在用户中引发了持久追捧，甚至创造了不少“出圈”的话题。

与此同时，也有一批主旋律动漫的流行体现出了青少年对传统价值观念的自发认同。不仅在用户间产生了热烈的讨论，还引起了传统媒体的关注。

需要注意的是，目前弹幕中仍存在着一些突出问题。比如说，弹幕大多是一次性过，追求一种即时的痛快感，不少所谓的评点只是简单直观的印象式表达，展现出插科打诨的情绪化特征，深度不够，专业性不强，无法发挥出文艺评论的引领性作用和思想性价值；弹幕从一开始就强调圈子的边界，有着天然的排外性，外行人难以完全理解圈内术语，不利于增进相互间的了解和共识；弹幕多是匿名发布，不时出现不文明用语行为，有发生网络暴力的可能性，不利于营建良好的网络文艺生态等。弹幕要实现长效和健康发展，仰仗于内外力量共同携手，引导弹幕在追求轻松活泼的同时，注重价值引领和意义内涵，破除圈子式的自娱自乐，切实提供既有营养又有品位、有意思更有意义的评论内容。