网络“苦学”流行：以自嘲纾解压力

来源：中国青年报

作者：杨宝光

最近，网上常能看到这样一类视频，博主使用葫芦瓜等特效，讲述自己生活中经历的各种糗事、“惨事”“社死”瞬间，评论区或弹幕上则是“哈声一片”。

与之相似，网络上还流传着各种苦哈哈的表情包、生活“惨事”图文。而这类内容的共同点就是利用互联网的各种流行元素吐槽自己惨兮兮的“苦事”，并让受众哈哈大笑，有人将其称之为互联网“苦学”，其精髓就是把苦摆出来，大家一起乐一乐。

其实，互联网“苦学”盛行并不难理解。试想，生活中我们常能碰到这样的场景：朋友之间诉苦，说到“离谱儿”处，听者难免忍俊不禁，有时候还会用调侃的语气说，“你继续，我先笑会儿”“好想安慰你，但我有点想笑。”互联网“苦学”不过是将“苦事”放在到更多人面前。

当然，互联网“苦学”确实需要“苦主们”有高超的语言技巧，他们要用精准的语言讲出最“精彩”的故事，让网友感到他们“实惨”。在交流中，苦学家们不仅博得大家一笑，更在一片哈哈哈中消解了自己的苦闷，有时评论者的相似经历，还会让他们觉得并不孤单，“原来大家都这样，那我就放心了。”受众笑过之后，有时候还会为讲述者的勇气鼓掌，“你的态度，我很欣赏。”

互联网“苦学”的本质是自嘲，这与郭德纲相声“我”字系列中的小人物人设、脱口秀里面的自我调侃别无二致，只不过讲述者的素材来自生活方方面面，给人似曾相识之感。

幽默的最高境界是自嘲。著名语言学家林语堂曾这样谈论幽默：“豁达的人生观，率真无伪的态度，加上炉火纯青的技巧，再以轻松愉快的方式表达出来，这便是幽默。”互联网“苦学”，就有类似的幽默在里边。

与以往对待“苦事”的态度不同，隐忍早已不是当代青年应对生活苦闷的唯一解。苦学家们正在用行动告诉大家“我们都一样”，生活中每个人都会遇到各种各样的不快乐。

幽默的自嘲是灵魂的热水浴。不管是苦学家们还是躲在评论区、弹幕后的网友们，我们能看出他们坦然、豁达的生活态度，但与此同时，社会也要看到、理解当下年轻人的焦虑与压力，给予他们更多的帮助与支持。吐槽工作，以及公司的领导或同事，背后反映的可能是年轻人在职场的不愉快经历、不公平待遇，对于这些，企业管理者要多站在员工立场考虑问题，给年轻人创造良好的职场环境。租房或装修过程中遇到一些烦心事，也都是当下年轻人在生活中谈论的共同话题。

面对如此多的不如意与焦虑因子，年轻人能做的大概也就是走上互联网，分享或者评论那些身边“苦事”。毕竟，年轻人既需要人同此心、心同此理的安慰，也需要自嘲来疏解社会压力带来的不良情绪。青年的悲喜彼此相通，一起苦笑有时候也会变成微笑。