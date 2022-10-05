“建议专家别建议了”？公众对专家有哪些期许

来源：中国青年报

作者：伍里川

过去一段时间，“建议专家别建议了”的话题受到网络热议。在我看来，目下，反感某些专家建议和支持某些专家建议的情形都存在着。无论是十年前还是更早前，也大体如此。作为一个颇为古老的互联网用词，“砖家”一词不是今天才造出来的，而“良心专家”的说法也早已有之。

类似“建议专家别建议了”的声音，以往也有，但某些“专家建议”让人厌烦，这种感觉在今天似乎变得强烈了，讨厌专家建议的人似乎变多了。这种社会观感上的变化值得深思。

其实，网友之所以“建议专家别建议了”，并不是抬杠，更不是无理取闹，而是不少专家的建议真的让人看完血压升高。如果某些专家的建议不实事求是，不发扬科学求真精神，愤懑的网友不免将其划入“伪专家”范畴。假若专家明知道应该怎么说，然而出于为利益站台的考虑，却昧着良心反着说，这也会让网友觉得他们和自己不是一个“战壕”里的，因而产生排斥心理。进一步而言，“建议专家别建议了”的背后，是公众对一些专家产生的信任危机。

专家发言理应爱惜羽毛、审慎发言，让观点立得住，这才是保持和提高权威性的正确路径。但一些见诸媒体或各类平台的专家，发言随意，“信口开河”，使得其权威性有所减弱。在时代的进步、环境的变化中，一些专家在知识结构、知识储备等方面不仅没有进步，反而落后了；不仅落后了，还可能拖了“冰雪聪明”的网友的后腿。这也是网友质疑专家建议的一个原因。其实，并非所有专家都如此，不少专家有学问、有担当，能给出真知灼见，那种认为专家偏爱建议、喜爱出风头的说法，并不公允。

在“信息爆炸”之前，人们对新知的掌握有限，特别重视甚至依赖于专家的讲授。但在“人人都有麦克风”乃至进入“全民直播”时代之后，普通人也能够声音洪亮，形成具有一定“强势”的声音场。李诞、李雪琴等一众原本名不见经传的人，在脱口秀界玩得风生水起，一些民间短视频号以能说、善说、启迪人生著称，让人见识到“非专家”的魅力，也对“专家建议”提出挑战。

在这种情况下，废话连篇、错漏不断的专家发言，当然不受待见。而术业有专攻的专家断不会如此，有一次我采访一位反腐专家，由于临时定题，“做功课”的时间极短，这位反腐专家电话中听我提问完，就直批“问的是外行话”。而另一位被我“堵”在厕所的专家，在看到我通过邮箱正式发过去的采访提纲后，一下子有了兴趣，从简谈变成了详谈。他们对发言精准程度的重视，由此可见一斑。值得一提的是，他们多数不会超出研究领域发言，这就使得他们的发言具有真正的专业价值。

如果专家都能葆有一份“研究家”的风范，与时俱进，为公义发声，就会有智慧声音、权威声音。公众“建议专家别建议了”，其实也是希望专家好好说话，从事实出发，尊重科学，以自己独有的观点资源，参与社会治理，解决疑难杂症。