“第一批遛机械狗的人”上热搜，意味着什么？

来源：新京报

陪你散步、帮你拿快递、等你下班。。。。。据报道，黄金周期间，社交媒体上不少人晒出遛机械狗的视频，黑色、银色、黄色的四足机器人出现在街头。词条“第一批遛机械狗的人”也由此登上社交媒体热搜。

机械狗“不买狗粮，不用疫苗，没有排泄，乖巧听话又安静”，有很多优点，但对于很多真正的爱宠人士来说，就像“电烤的羊肉串没有灵魂”一样，机械狗其实就是一堆充电的钢铁在鱼目混珠，远远代替不了宠物，甚至根本就不是宠物。

如果把当下出街的机械狗当“宠物”来看，它或许真的是缺点多多，与其说是宠物，不如说更接近智能化的遥控玩具。但从“机器人”首次批量进入私域生活看，却意义重大。

对，机械狗虽然名为“狗”，但其本质却属于机器人，只不过有了一个“狗”的外形。在此之前，机器人已经在工业、军事、科研等领域广泛应用；“狗形机器人”也在电力、巡检场景有批量应用，但在日常生活中还很少看到。

现在，它们终于批量出街了。也正因为这种私域机器人的“初代机”智力水平较低，只能作为休闲宠物出现，机械狗才成为闯入人类私域生活的先锋军，未来，它的家族肯定会越来越壮大。

就在这段时间里，在机器人领域还发生了另外两件大事。北京时间10月1日，命名为擎天柱的特斯拉人形机器人原型机亮相，马斯克表示，其预计售价将不到 2 万美元，目标是尽快制造出销量超百万台的有用的人形机器人。亚马逊此前也在其2022年秋季硬件发布会上，发布了能够进一步融入用户家庭和日常生活的第二代家用机器人 Astro 。而Astro本身也是狗的外形。

无论是擎天柱 、Astro 或者在中国出街的机械狗，都有一个共同点，即都属于家用机器人。实际上，最早的扫地机也可以说是一种家用机器人，但它只能执行扫地的单一任务。前者则像一个管家，可以执行多项任务，干家务、陪伴、智能互动、看家护院、运送饮料、监视宠物等。

可以肯定的是，随着人工智能的升级，家用机器人未来还有可能进化为更聪明的“机械狗宠物”甚至“机器人女友”，以其带有情感色彩的互动，成为人类私域生活中的重要一部分。

这些机器人的背后，都是人工智能(AI)。而讨论机器人开始进入人类生活，并不是一个轻松话题。

当谷歌的阿尔法围棋(AlphaGo)第一次战胜人类围棋选手的时候，就曾经引起一片惊呼，到后来AI学会绘画，在艺术界更是引发了震惊和沮丧。

当AI化成犬形或者人形进入私域生活，长着摄像头的脑袋穿堂入室，人类的隐私无所遁形。而这些机器人背后，可能还连接着一个超级大公司，似乎是科幻大片里的桥段成为了现实。

但这些担忧只在远景，我们完全没有必要因噎废食。至少，在当下这个“第一批遛机械狗的人”刚浮出水面的时段，人们的关注点应该更多聚焦在如何让这些机器人更好地服务生活、融入社会、造福人类。

人类使用机器人的目的不是替代人类，而是解放人类的双手。从近景来看，就算机器人现阶段还很“弱智”，但进入私域生活后依旧前景远大。比如，机械宠物就有可能化解很多城市宠物背后的长期矛盾，像爱宠人士与不爱宠人士之间的社区矛盾、有心养宠与无力养宠之间的矛盾等。

尤其是当低生育率和老龄化同时来临，“空巢老人”日益增多，成为社会普遍现象。他们需要的实际上不止是机械宠物，更需要一个高智能的全能家庭机器人。

这些家用机器人，不但可以负责端茶倒水等日常生活服务，还可以进行情感陪护、健康维护等，能有效化解老龄化社会面临的一些现实问题。为此，仅从需求驱动角度来看，也可以预料我们未来的生活中，机械狗甚至服务型全尺寸人形机器人的身影将会越来越多。

这实际上也意味着，机器人日益深入地介入我们的日常生活，其所带来的新型社会生活文化也将逐渐形成，人们既要做好准备拥抱机器人，更要不断学习和适应与之和谐共处的未来生活。这也是“第一批遛机械狗的人”在今天上了热搜，应该带给我们对未来社会生活的深层思考。