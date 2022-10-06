沙滩上代人写字爆火 月入过万

来源：新京报

“靠山吃山，靠水吃水”说的本来是根据自己所住的地方的客观条件讨生活。

如今，一些生活在沿海县市的年轻人，探索出了海边生活新的“生财之道”。

在来之不易的7天长假，有人抓住节日旺季，疯狂营业，主动放弃休息，用代人在沙滩写字赚到了自己假期生活的第一桶金。

在小红书平台上，“沙滩写字”的帖子超过6000条，在宽阔绵长的沙滩上，帮人代写祝福语，成为一门火热的生意。

大海和沙滩都是免费的，用小木棍在沙滩上帮人代写祝福怎么就能促成一门生意呢？

突然爆火的沙滩代写生意

小鱼住在三亚，去年开始在海边租了一间海景房，从打开家门到海滩，只要500米。

第一次沙滩代写缘起于一次巧合，她告诉我们：“第一次在沙滩上写字是因为散步时发现海滩的落日景象很漂亮，当时有个朋友明年要结婚，于是我把他们的照片放在沙滩上写上名字拍摄了图片和视频，她收到之后很感动。”

后来朋友圈和微博里有很多人来打听，希望我帮忙代写，代写生意正式启动。

“最开始的时候写一次祝福收费5块钱，最忙的一天接了一百多单，我趴在沙子上整整写了八小时。”

“从今年8月开始，联系我帮代写的人明显变多了，同行们收费也各不相同，5元到80元不等，据我了解这一行干好了确实比上班赚的多，如果有稳定的客源，月入上万元并不难。”

“这一行有很多门道，其实网上有很多人并不是生活在海边，他们在网络上发布自己代写的信息然后集中打包给居住在海边可以代写的人。”

“我接过最大的一单是当时有人给了我一百多个代写的名字，后来转账的时候我才知道对方是个在网上自己接单转包的中学生。”

但金钱交易的往来过程中难免会出现一些隐患，之前说有客户跟我说，之前在别家交了钱，但是并没有收到返回的图片，希望我不要欺骗他。

同样地，也有我辛辛苦苦按照对方要求代写后把照片视频发过去，结果被对方拉黑的情况。

“今年暑假之前，来找我代写的95%都是小学、初中学生，这些小朋友拜托我写的内容大都是写给偶像的应援，或者中考加油，学习进步这类内容。”

“我在小红书发帖之后，90%都是22~40岁之间的女性顾客，内容很多是恋爱纪念日、结婚周年纪念、生日祝福，也有已经成家的宝妈写给自己的孩子，希望他们健康成长。”

用代写赚钱的人多了，生意就卷了起来。

“客户越来越多，需求也越来越多，有的想要道具增加氛围感，有的要求画风和字体，现在已经有美院的学生、书法爱好者、业余摄影师在沙滩上作画写字，很多客户会要求拍照时帮忙摆放鲜花或者点燃仙女棒。”

有手就行的沙滩代写，为什么会火？

小鱼沙滩代写的过程中也遭受过很多冷嘲热讽。

“有很多网友会质疑我的动机，说我想钱想疯了，对这些我都不会回应，我付出自己的时间和劳动，这一点问心无愧。”

小鱼现在每天最讨厌的就是午后，因为又要去写字，这个季节的海南实在太热，海边没有任何阴凉，背对太阳，面朝沙滩，一直写字、拍摄、发图。

“写字的时候要一直蹲着，我现上楼梯膝盖都会疼，但是你发给他们以后他们觉得满意，客户就会不停地说，谢谢姐妹，辛苦了太好看了，只要你听见这些话，你就觉得这一些都无所谓。”

虽然是生意，但并不只是冰冷的金钱交易，小鱼从中也感受到很多人情冷暖。

小鱼告诉我们：“上个月，有位客户让我帮他写一个考公上岸的加油，发给他之后，他很开心，告诉我自己生活中很内向，我是第一个见证他梦想的人，如果明年真的考上了，一定会来请我喝奶茶还愿。”

“还有一个00后的小朋友，让我帮她写生日祝福给自己，后来相谈甚欢，就连带着把2023年的生日一起写了。”

并不是每个人都像看起来那么无忧无虑，我接触过很多人给自己送生日祝福的年轻人。

“他们会告诉我说，今年没有人祝自己生日快乐，给自己点一个，在我看来这也是买了一份陪伴。”

“你看社交软件这么发达，但有时候身边有人过生日或者生病需要安慰，手写和打字相比好像还是更有分量。”

背后的Z世代消费

沙滩代写从出现到今天被人们接受和热议，并不是一种偶然。

在这背后，我们发现关于年轻人花钱和赚钱的两个事实。

一是消费回归理性，愿意花钱买服务、买溢价、买非刚性需求。

二是年轻人更愿意尝试副业，单一工作收入下，更多人想投身副业，有新的需求就有新的市场，新的业务就会不断涌现。

反观近些年流行的悦己经济、孤独经济、社交经济......

年轻人的追求不只是搞钱，最理想的状态是做一件自己有兴趣的事情，如果能赚钱再好不过，如果赚不到钱，获得了一段新鲜的生活体验，也不算浪费。

曾经我们把愿望写在孔明灯上，放上天空，眼看它消失在我们的视野；现在我们将愿望写在沙滩上，随着海浪的一次拍打了无痕迹。

愿望的载体不断变化，内核却依旧相似。

几年前，爆火的雪地写字是南方人对北方人的羡慕，如今沙滩写字就是内陆地区对沿海地区的向往。

中国只有9个沿海省份，在这个出行没那么方便的假期里，大家对海边的向往格外强烈。

我们总是在向往自己缺失的生活，用这样一种方式完成补完。