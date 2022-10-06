“酱油一哥”陷“双标”风波？

来源：成都商报

作为中华老字号品牌的“酱油一哥”海天味业，近日被多个抖音短视频账号爆料——国内售卖的海天酱油含食品添加剂，而日本售卖的海天酱油却零添加，因此质疑海天味业在执行“双标”。

按照多个抖音短视频账号所称，国外售卖的海天酱油配料表上没有添加剂，只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料，而在国内售卖的除了天然原料之外还有较多添加剂。

由此，海天产品在网络社交平台深陷食品添加剂争议。9月30日晚间，海天味业官方微博回应，“海天所有产品中食品添加剂的使用及其标识均符合中国相关标准法规要求。”

在陷入酱油添加剂国内外双标争议后，海天味业(603288.SH)在10月4日深夜再一次回应称，各国对食品添加剂的标准没有高低之分、优劣之分。

10月5日，中国调味品协会也发声称，标准本身不存在高低之分，支持此次受影响的企业依法维权，追究网络造谣者的法律责任。

而红星资本局注意到，现行的行业标准“配制酱油”(标准号SB/T 10336-2012)，该标准的起草单位就包括“佛山市海天调味品食品股份有限公司”。红星资本局注意到，海天味业被称为“酱油一哥”，以9月30日的收盘价(82.82元/股)计算，其市值高达3838亿元。

被曝国内外售卖产品“双标”

海天味业两度回应

10月4日深夜11时许，海天味业发出第二份声明称，各国对食品添加剂均有明确的法规标准，这些标准本身并没有高低之分、优劣之别。

海天味业还在声明中表示，是有人企图用食品添加剂来误导消费者，企图用“双标”来挑起消费者和中国品牌企业的矛盾对立。“产品一国一标，国内外食品行业乃至其他很多非食品行业都是这样做，这不意味着哪国就一定比哪国好，也不意味着出口的就一定都比国内的好。”

10月5日，中国调味品协会在官方公众号也发表声明称，因各国的饮食和消费习惯不同，同一类产品的标准要求会有所不同。但是，标准本身并不存在高低之分。

该协会还表示，此次事件的发生，对中国调味品的生产和市场造成了不良影响，“(我们)支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权，追究网络造谣者的法律责任。”

如何衡量添加剂是否超标？

“佛山海天调味品公司”为标准制订者

衡量添加剂是否超标，具体看的是法规标准、行业标准。红星资本局通过全国标准信息公共服务平台进行了查询，发现：上市公司海天味业参与修订、制订起草了3项国家标准计划，包括料酒质量通则、酿造酱油工艺技术规范、酱油质量通则，这3项的状态目前皆为“正在起草”或“正在批准”中。

另外，佛山市海天调味品食品股份有限公司也是行业标准--配制酱油(标准号SB/T 10336-2012)的起草单位之一，这是现行的行业标准，自2012年12月起实施。

需要说明的是，上市公司海天味业的全称为“佛山市海天调味食品股份有限公司”，而这一行业标准(配制酱油)的起草单位为“佛山市海天调味品食品股份有限公司”，国家企业信用信息公示系统无法搜索到后者存在，疑为多打了一“品”字。

红星资本局注意到，海天味业被称为“酱油一哥”，以9月30日的收盘价(82.82元/股)计算，其市值高达3838亿元。

在今年上半年，海天味业的营收为135.32亿元，同比增长9.73%；归母净利润为33.93亿元，同比增长1.21%。

10月5日，红星资本局致电海天味业和中国调味品协会，但均无人接听。

成都商报-红星新闻记者 杨佩雯

专家：

应理性看待

食品添加剂

海天酱油推给国内消费者的产品并非只有含添加剂一种选择。红星资本局发现，海天味业的“头道酱油”“金标生抽”“草菇老抽”等产品，分别推出了有添加剂和零添加剂两种款式。零添加剂相关海天酱油在电商平台均能购买。

红星资本局查看了零添加的海天酱油“0金标生抽”的配料表。其配料表为水、非转基因大豆、食用盐(未加碘)、小麦、白砂糖、酵母提取物等。详情页中标明本产品在生产过程中0%添加防腐剂(苯甲酸钠、山梨酸钾)、甜味剂(三氯蔗糖、安赛蜜)、味精、脱脂大豆。从配料表可以看出，这款酱油和抖音网友口中的“日本售卖的海天酱油”一致。

除了配料表不同，两款海天酱油在价格上也有略微差异，保质期等方面则相同。

据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)显示，食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。不仅是酱油，其他食品也会适当放入食品添加剂。

“大部分的食品都讲究符合大众口味，食品添加剂能进一步弥补原料的不足，使其符合消费者的期待。只要量不超标，对人体没有伤害。”某位食品行业的业内人士接受红星资本局采访时表示。以葡萄酒为例，葡萄酒的主要添加剂是焦亚硫酸钾，与酸接触会释放出刺激性强的二氧化硫气体，具有较强的抑菌防腐作用。

近年来，酱油生产商纷纷推出以“零添加”为卖点的产品。对此，南京康庄资产管理有限公司兼职医药研究员常成认为，零添加食品是厂商迎合大众对饮食健康追求的一种体现，消费者应理性看待食品添加剂。“消费者通常会把零添加、纯天然作为好的标准，但零添加不一定等同于完全健康，有食品添加剂的产品也不等同于低劣产品。”

此外，按照《健康中国行动计划(2019-2030年)》提倡，人均每日食盐(钠)摄入量不高于5g(5克等于5000毫克)。常成还建议，“酱油含钠，无论有或零添加剂，超量食用都不是健康饮食。”