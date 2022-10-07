他们为何假期要“加班”？

来源：中国新闻网

中国国庆假期，是很多人居家放松、携伴出游的日子，但也有一些人放弃休息，选择加班。

他们或在诊室一遍遍询问病情，或为冬季供暖工作做准备，或奔波在大街小巷带人看房……

三甲医院大夫： 病人病情不能等，医院得有人值班

10月1日，中国国庆假期的第一天，北京某三甲医院皮肤科照常接待着患者，邢大夫是当天参与值班的医生之一。

对于邢大夫来说，这个“十一”过得和平时并无区别。穿上白大褂，坐在诊室里，等待着前来就诊的患者，然后为他们细心诊治。

往年假期，邢大夫也会休息，但 “今年考虑到患者的需求，各个科室每天都有大夫看诊。” 她表示。

虽然假期值班很辛苦，但病人的病情不能等，只要是为了患者，邢大夫说，“就觉得很值得”。

治病救人是医生的天职，当跨进这一行时，就意味着节假日或不能和家人、朋友相聚。但仍有很多医生和邢大夫一样，假期坚守岗位。

发电厂工作人员：早早起床，为冬季供暖工作做准备

正处中国国庆假期，凌晨四点，小蒋就早早起床，前往厂内进行检修。作为北方某发电厂工作人员，他需要加班，为冬季供暖工作做准备。

“我们需要检修汽轮机、锅炉，进行大热网打压试水实验，做好水塔的防腐、填料清淤等等。”小蒋向中新财经表示。

尽管供暖只是该发电厂的“兼职”工作，但仍然马虎不得。随着天气越来越冷，小蒋说，“做好检修准备，才能为冬季供暖提供保障。”

新媒体编辑：外卖为伴，已经习惯了假期值班

“地球不是围着你转的”，但媒体需要“围着地球上发生的一切大事转”。

“90后”的晶晶(化名)当了新媒体编辑后，已经习惯了在假期值班，“或值一天班，或值两天班，假期总会和值班相伴。”

别人的国庆假期，是坐在餐厅里吃着各类美食；晶晶的国庆假期，是狂点外卖“收集”外卖盒子。

虽然干着和平时一样的工作，但晶晶值班时，“心情有时还是莫名感到烦躁。” 她排解的办法就是 “下楼做个核酸，起码能缓解一下心情。”

至于假期值班补贴，晶晶说，“工资并不会因此增加多少，而且这两天点外卖就已花了不少。”

律所律师： 呆在家里很无聊，工作 挣钱 才感到充实

很多人以为，律师时间灵活，收入令人艳羡。但杨杨表示，实际上是别人休息我在工作，该为钱发愁的地方还得愁。

这个国庆假期，杨杨仍需要加班，“手头上还有一些活要做，这两天正忙着做课件。”

“由于家人生病，需要照顾家人，国庆就没有出去游玩，而是选择呆在家里。”杨杨补充道，“呆着也很无聊，不如推进一下手上的工作。”

正处在“上有老、下有小”的人生阶段，对杨杨来说，相比尽情去玩，还是挣钱要紧，“工作才使人感到充实。”

咖啡摊位老板：假期生意好， 没有时间到处游玩

中国国庆期间，北京市内各类集市火爆，咖啡市集、中古市集、音乐派对，吸引了众多年轻人前来。

“我们从上海来，还有三天就要回去了。” 4日，在北京三里屯潮流青年咖啡节上，有这样一群特殊的餐饮“加班”者。

一位咖啡摊位老板告诉中新财经，自己是特意从上海赶来参加北京咖啡市集的。“受朋友邀请，过来学习一下。”

市集摊位费800元/天（人民币，下同，160.68新元），从上午11点开始到晚上9点结束，他基本每天早上八点钟就要起来准备，没有到处游玩的时间。

虽然假期还在辛苦工作，但让这位咖啡摊位老板欣慰的是，“生意还不错。”

房产中介： 为了业绩，“ 加班 ” 带人看房

“首套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点” “明年底前居民换购住房可享个税退税优惠” “首套房贷利率下限有望突破4.1%”......中国国庆节前的最后两天，多部门接连发布三项重磅政策，针对楼市释放重大利好。

假期本就是房产中介加班冲业绩的好时候，今年在政策加持下，是否会迎来“银十”看房潮？

一位在北京工作的房产中介表示，国庆期间看房的人挺多，成交量也不错，“昨天就卖了10套。”

“跟去年国庆相比差不多，没有明显变化。” 不过亦有房产中介告诉中新财经，目前看房客户不是很多，“现在的人买房都比较理性，也可能有的人假期回老家，国庆期间不准备看房。”

发电厂工作人员、医生、新媒体编辑、律师、房产中介、咖啡摊位老板，他们或“为爱发电”、或因为要值班、或为了生意、业绩，出于不同的原因，在国庆期间选择了“加班”。