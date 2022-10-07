懒惰也有积极意义：这个假期你休息好了吗？

来源：新京报

作者：紫二

中国国庆假期已经过半，转眼来到尾声。你的假期过得如何？

每到休假临近，打工人的心里就开始蠢蠢欲动。安享假期几乎是每个人的愿望，但似乎每个人身边都能发现一些“卷王”，在吐槽之余，也不由得会反省一下，是自己太懒了吗？在推崇天道酬勤、自我奋斗的世界，懒惰大多数时候都是被批判的对象。但是，人类的懒惰真的百害无一利吗？

本文从人们盼望休假的朴素心理入手，分析我们为何期盼享受休假，休假背后的观念与制度演变。同时，作者也希望与大家探讨：如何在“懒惰”与勤奋中找到平衡，从而找到适合我们自身的度过假期的方式。

我们喜欢休假只是因为懒惰吗？

在自责和焦虑之前，先来看看科学研究：

纽约州立大学奥斯威戈分校的研究人员，对1.2万名年龄在35岁至57岁之间的男性进行了调查。在为期九年的研究过程中，那些每年几乎不休假的男性死于心脏病的风险增加了30%。此外，工作狂还面临着与压力相关的高血压、II型糖尿病和肥胖症的风险。

新西兰研究人员则发现，休假带来的最直接的好处是，度假者的睡眠时间比他们在工作日时多一个小时，深度也是平时的三倍。截至2017年，芬兰研究人员对800名男性和女性的健康习惯进行了长达28年的跟踪调查，结果发现，周末没有从工作的压力中缓解过来的人，患致命心脏病的几率是休息充足的人的三倍。

是不是为身边的工作狂捏了一把汗，甚至有点担心他们的健康问题了？

洛杉矶临床心理学家弗朗辛·莱德尔指出，即使假期非常短暂，只有24小时的休息，人们也会产生更多的动力去实现自己的目标，且保持更好的生活态度。这也是为什么，聪明的雇主，即便想压榨员工，也不忘提醒他们要好好休息，毕竟更高的效率和质量，才能创造更大的价值。

其实作为一项制度，休假的历史最早甚至可以追溯到古希腊神话。在神话中，宙斯原本规定人类每天都需要工作，懒惰将受到神的惩罚，后来神使赫尔墨斯替人类向其求情，说: “没有休息将让劳作变得没有意义。” 宙斯听了心有所动，这才恩准人类可以休假，日期自定。休假因此在古希腊罗马文明中成为神的恩赐，每逢重大节日庆典，都是民众放假的好时候。

工业时代到来之后，面对比地主更不好说话的资本家，工人们单靠强调假期的神圣性似乎不太管用，谈判和博弈就被搬到台面上了。18世纪，欧美地区的每日工时长达12个小时，英国劳工运动首先提出10个小时工作制的要求。到19世纪中叶，在经历劳资双方的反复博弈之后，欧美国家大多实现了10个小时工作制。当时的汽车大王亨利·福特发现，工作五天产生的工作量和六天基本一样，而且经过两天休息的工人的生产率大大提高。后来，五天工作制在美国流行开来。

1903年，梁启超去美国游历，在见证了美国尚在形成中的休假制度后十分惊奇，认为中国人之所以比西方人勤劳却不及其富裕，正在于不懂得休假之故。没有假期，导致国人“工作亦休息，休息亦工作”。“凡人做事，最不可有倦气，终日终岁而操作焉，则必厌，厌则必倦，倦则万事堕落矣。休息者，实人生一要件也。”

二十世纪四五十年代开始，中国设立了每周休息一天的制度，直到1995年，中国国务院发布新规定：职工每日工作8小时，每周工作不得超过40小时，即如今家喻户晓的双休日工作制。对很多年轻人来说，自觉“天经地义”的双休，实际上也只有不到30年的历史。

如何在“懒惰”与勤奋中找到平衡？

既然休假的好处这么多，为什么我们还要上班？最常见的说法大概是为了保证社会的正常运转吧。比如“社会契约论”的重要理论家之一卢梭，就在《爱弥儿》中写道：“在社会里，他必然要依靠他人，所以他应当工作来偿还维持生计的代价”。

即使抛开社会利益不看，很多人也认为一直懒惰下去，对个体会贻害无穷。卢梭同时期的启蒙思想家达朗贝尔和狄德罗就在他们编撰的《百科全书》中写道：“懒惰是诸多疾病的根源，它不仅使体液变稠，机体松弛，还会刺激身体，加速老化”。

除了身体健康，人类似乎还有一种矛盾的体验，似乎只有存在外部压力时，懒惰本身才能获得更高的快感。人们喜欢戏称“摸鱼一时爽，一直摸鱼一直爽”，可是似乎能一直爽的原因，只是因为摸鱼的时间还不够长。人总是有一种行动起来的欲望，如果告别了一切外在的压力，做一条彻底躺平的咸鱼，反倒可能给人以一种巨大的空虚。布莱恩·奥康纳在《闲散的哲学》中将之称为“存在主义式的无聊”，他也认为，普通的无聊只是一种劳碌之余的放松，无聊者很清楚“什么时候无聊会停止”，这让无聊起到了合理的放松作用。而“存在主义式的无聊”由于完全缺乏外部制约，会让人不知道如何终结这段懒散的日子，进而引发无聊者对生活彻底的冷漠和厌倦。

看似对立的工作和偷懒，其实在某种程度上也在相互成就，可谓相爱相杀。这也解释了为什么越到deadline越想先打把游戏，因为“偷懒”的快感恰在于“偷”，“摸鱼”的爽，似乎也只有在“偷偷摸摸”的状态下才能体会。

但还没有解决一个问题，为什么面对自己喜欢、感兴趣的事情，即使很辛苦也一点儿都不想偷懒；面对不喜欢、觉得无意义的事情，却总会拖延、想尽一切办法偷懒？罗兰·巴特认为，有时出于对工作的厌烦，人们会进入一种消极的懒惰中，此时人们任由自己“分心”，怀着对工作的厌恶重复各种让自己注意力分散的事情。

懒惰，有没有可能是一种不敢言说的反抗？

我们从历史中找点论据。二战后的美国兴起的嬉皮士文化，曾被视为当时一场重要的“懒惰行动”，众多年轻人身着挑战常规审美的奇装异服，远赴世界各地旅游，用一种浪荡不羁的生活试图证明消费社会的肤浅与无趣。嬉皮士文化固然有颇具争议的一面，但它确实构成了一种对美国社会文化的反思。

从这个角度来说，懒惰也许可以充当某种社会的“制动器”，形成对普适标准的“退出”与质疑 。当个体的无声反抗，变成集体的“偷懒”，聪明的雇主在制定更严苛的考勤和监督制度之前，或许应该先调研一下这背后的原因，说不定可以真正提升大家工作的积极性。

不幸的是，进入到成年人的世界，谈“懒惰”常常怀有一种耻感，生怕别人比自己做的更多。如果说学生时代，我们争当的是看起来毫不费力的聪明孩子，工作中，我们却恨不得放大每一次加班的存在感，向领导证明自己有多努力。在一个懒惰似乎被污名化的时代，提“懒惰”的权利似乎有些反讽：人们一面央求着多一点休假的时间，一面对自己的懒惰遮遮掩掩。

找到度过假期的正确方式

即便看了再多爽文，有过再多反思，困在工作里的普通人，还是要回归日常本身。眼前的休假，该如何度过才能让自己得到最好的身心休息？

很多人都有过这样一个体验，至少也听到过这样一种抱怨：休了个长假之后，感觉比平常还累。英国作家阿尔伯特·哈伯德（Elbert Hubbard）也有一句妙语，“没有比刚刚度过假的人更需要假期的了”，此言不虚。

用美国心理学家米哈里的“心流”理论解释，这是因为我们在假期容易陷入“被动式休闲”，这种休闲带来的快乐缺乏后续效应，获得的快感很短暂，甚至在过后产生自我厌弃感，比如刷手机、大量看剧、大吃零食等。

从某种角度来说，这是随着休闲时间的增加，休闲产业发展的一种副作用。在城市化和标准化闲暇时间的帮助下，企业家开发了越来越多新的娱乐形式。自由支配的时间越来越多地用于休闲活动：看电视，参加体育活动，购物，外出就餐，享受奢侈的休息。但这些都涉及消费时间，而不是使用时间。

其中最为常见的当属刷手机了。互联网为人们的娱乐生活带来了出口，但与旧有形式不同的是，互联网中人们的身份变为了“产消合一”，也就是说，我们在利用自己宝贵闲暇时间进行娱乐消费、观看、浏览的同时也在进行着内容、信息、数据的生产。你刷的抖音微博看似是在娱乐，直播带货甚至都没有下单，但其实都是在为互联网免费打工。社交媒体将我们的注意力或浏览偏好“贩卖”给了广告商，广告商从而能够对大量的用户群体进行更加精细的投放。

从使用与满足理论来看，作为数字劳工，我们想要得到的并不是实在的经济回报，可能只是想收获心理和文化上的愉悦快感和自我满足，但往往也只是停留在“被动式休闲”的层面，很难获得持久的满足感。

米哈里建议我们选择“主动式休闲”，以一种全神贯注、投入忘我的沉浸式体验，实现真正的放松。其著作《发现心流》描述了这种迷人的状态：这种状态下，你甚至感受不到时间的存在，在这件事情完成之后，我们会有一种充满能量、并且非常满足的感受。换句话说，我们需要更多的是再创造而不是娱乐。

正如卡尔·马克思所指出的：“节约劳动时间意味着增加自由时间，即个人的完全发展时间。”由于再创造通常是一种个人的追求，我们可以期待看到一个更个性化的休闲议程，它由再创造和娱乐组成。如果说过去的100年见证了一个以消费为基础的休闲娱乐产业的私有化发展，那么我们就可以期待下一个不断增长的休闲产业，以追求个人、自我提升和休闲为投资目标。

英国《商业内幕》（Business Insider）杂志在对2000位职场白领的调查中发现，越是成功的人，越会提前规划好即将到来的假期。比如，乔布斯会前往印度休假，在山上冥想，学习如何利用对自己来说重要的东西，回到家后，他开始了一个新的项目，名字叫“Mac”；而马克·扎克伯格给自己难得地放四天假时，会前往阿拉斯加钓鱼，了解当地原住民公司和股息的运作方式。

即便我们不那么富有，可以随时去到心之所向的远方，也不想那么“上进”，度假还无法完全脱离工作，在假期接触新鲜事物，也可以帮助我们扩展想象力和洞察力，帮助我们改善接下来一周的情绪。比如爱因斯坦认为，不工作的时候听莫扎特的音乐，是极大的享受，他曾说：“如果我不是物理学家，我可能会成为一名音乐家。我经常在音乐中思考，我从音乐的角度看待自己的生活”。除了音乐之外，读书、运动、和朋友进行一次深度聊天，开发一道新式菜肴，都可能让我们感到扎实的收获感。

临床心理学博士约翰·梅尔还给出了一个获得幸福感的实用小贴士：在计划和回味假期的时候，人们的心情往往处于最佳水平，主要来自于对未来的期待和对过往的满足，不论是成年人还是儿童，当我们快乐地期待或回忆某件事时，我们就会有前进的动力。对幸福的期待或回忆，本身就是幸福。而这种幸福感可以帮助我们减轻工作和家庭带来的压力，甚至提高工作效率。