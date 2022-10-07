安妮·埃尔诺获诺贝尔文学奖，对中国文坛有何启发？

来源：中国新闻网

作者：刘越

瑞典斯德哥尔摩当地时间10月6日，瑞典文学院宣布将2022年诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺，获奖评语为“因她勇敢、冷静、敏锐地揭示了个人记忆的根源、隔阂和集体压抑”。

如今已82岁高龄的安妮·埃尔诺于1940年出生于法国滨海塞纳省的利勒博纳，在诺曼底的小城伊沃托度过童年。她从小家境贫寒，父母经营着一家小咖啡馆兼杂货店，勉强糊口。安妮·埃尔诺起初在中学任教，后来就职于法国远程教育中心工作，退休后继续写作。她从1974年开始创作，至今已出版了约十五部作品，代表作有《空衣橱》《位置》《一个女人》《单纯的激情》。

出身社会底层又凭借自身努力飞跃阶层的人生经历，让安妮·埃尔诺的文学创作密切关注底层人群。安妮·埃尔诺曾表示，一名小说家的天职，就是讲述事实，表现那些从未有发言权的底层人群的生活情景是她应尽的义务。

也许正是如此，安妮·埃尔诺极其擅长在社会、性别、阶层方面做出具有超越现实的描写，其作品带有浓厚的个人色彩。她的自传体小说《位置》《一个女人》用简明准确的笔触生动描绘了法国当代不同社会阶层的差异，分别创造了五十万和四十五万册的销量，引起法国文学界的关注。

2019年，安妮·埃尔诺凭借长篇小说《悠悠岁月》获得国际布克奖提名。这部历经二十余年雕琢而成的杰作，使她成为当代法国文坛上极有影响力的女作家之一。

在法国享有盛名 在中国却读者甚少？

2006年，安妮·埃尔诺曾受法国驻华使馆文化中心之邀，到北京大学做题为《法国当代文学趋势》的演讲。当时的《世界文学》主编余中先曾直言，埃尔诺在法国享有盛名但在中国几乎无人知晓，这是因为中国缺乏对法国当代文学的介入。

2022年诺贝尔文学奖的揭晓似乎印证了这一点。在某海外博彩网站上，安妮·埃尔诺稳稳占据榜单第三名，是当之无愧的夺冠热门。但她得奖的消息传来后，多数中国读者一脸茫然，社交媒体则被“余华明年加油”和“村上春树又陪跑了”疯狂刷屏。

安妮·埃尔诺的长篇小说《悠悠岁月》及《一个女人》此前已有简体中文版，《悠悠岁月》还获得了人民文学出版社21世纪2009年度最佳外国小说奖。但点开中国流量最大的购物网站，该书的销售量以个位数计算，实在有些冷门。

中国作家协会副主席何建明分析，中国读者对安妮·埃尔诺知之甚少，原因有三：“首先，她的作品被翻译成中文的数量不多且年代久远。其次，我们并不一定会对安妮·埃尔诺的作品特别欣赏，因为它的故事背景设立在二战结束后的欧洲，人们对新的时代、新的世界抱有一种极大的希望，在这个过程中又走向失望，这跟中国人理解的欧洲还是有距离。”

“同时，安妮的作品粗看比较零碎，是一种自述的写作方式，中国读者看书讲究承上启下，这跟我们平时的阅读习惯有关系。”何建明说。

如何面对安妮·埃尔诺带来的“文学新风潮”

“中国处在大变革当中，现实生活丰富多彩，可以写出特别好的作品，但是我们的很多一流作家，很少接触现实生活，写的还是读者已经审美疲劳的老三样，叙事的方式也老旧。”何建明直言，无论是从文学叙述的技巧、叙述的角度、叙述的心态，还是对生活独立性的理解上，安妮·埃尔诺的创作方法论都值得学习。

“恰恰就是那种看上去零碎的叙述，代表了安妮·埃尔诺他们这一批成熟的欧洲知识分子对社会的无奈彷徨，追求希望但又不断地失望，这样的内核价值是西方文学重点考虑在内的。”何建明认为，中国作家想在诺奖领域梅开二度，具有现实文学指向意义的创作理念很重要：“欧洲这几年很混乱，安妮·埃尔诺的这种叙事风格符合当今世界的状态，能给我们带来启发。本次的诺奖评委可能考虑到了当下的时代背景，恐怕这就是她今年获奖的一个重要原因。”

虽然大部分网友此前对安妮·埃尔诺了解不多，但获奖后的她俨然成了文化爱好者的“新宠”。有不少人提出要“解锁新书单”，甚至有手速惊人的网友已经晒出了崭新的订单，一股“新风潮”似乎正在悄然酝酿。

不过，何建明提出，无论是创作者还是读者都要警惕盲目跟风：“开阔视野是可以的，但不能把它作为一种短时间内的趋势和价值取向，因为某一个作家拿了奖就马上使劲地去学他，从众心理会让人完全丢失自己的创作方向。”

“世界各种流派丰富多彩，文学艺术里那些非常广阔、奇妙、独特的东西已经明确地放在我们面前，但一直不被认识。我们应该静下心去思考安妮·埃尔诺为什么能获奖，除了她，还有很多国内外的优秀作家值得学习，走自己选择的方向，然后形成自己的创作道路，这才是对的。”