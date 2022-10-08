宠托师、出租伴娘……假期兼职的年轻人里有你吗？

来源：中新网

对于大部分中国人来说，国庆假期意味着放松和休息。不过也有一批年轻人，抓住国庆假期这一“搞钱”时机，发挥所长各显神通，为自己赚点外快。

年轻人通过什么方式在国庆假期赚钱？又有哪些有趣的经历？

宠托师：上门喂猫7天将赚5000元

随着养猫的人越来越多，主人不在家期间，帮忙喂猫、铲屎的“宠托师”也进入了人们的视线，这样一份兼职能赚到一笔不错的收入。

90后北京女孩“猫爷seven”（网名）就是这样一名“宠托师”。

她向中新财经介绍，她从去年9月开始，通过第三方平台（小程序）兼职当宠托师，主要提供上门给猫喂食换水、清洁餐具、铲屎换猫砂、陪玩等基础服务。此外，还可以提供剪指甲、剃脚毛、清洁眼睛和耳朵、喂药等附加服务。

国庆假期期间很多有猫人士都选择出行，这时宠托师也格外抢手。

她表示，对她来说一年中最大的旺季就是国庆和春节，然后是其他节日。国庆期间，她每天最少有4单，最多一天要上门8家，7天下来预计能赚到5000元（人民币，下同，约1000新元）左右。而在春节期间，她最多曾一天上门12家，日入超千元。据她统计，她在成为宠托师的第一年赚了1.8万元左右。

宠托师是如何接单的？她表示，接的单子更多是先通过其他平台找到她，沟通后再在小程序下单，不过节假日自主下单的也比较多。

她还总结了一套工作流程：每次上门喂猫，她都会自备口罩、脚套、一次性pv手套、垃圾袋等工具，并录制服务视频。服务结束后，还要检查一遍全屋状态，看看猫粮、水碗、猫砂盆是否装满，门窗有没有关好，确保猫咪安全。

“检查流程都是自己慢慢摸索梳理出来的。第一次出现问题可能是因为没经验，那就尽量避免，同样的问题不能再出现第二次。”

这份兼职也给她带来了成就感。她表示，很多主人都说自家的猫很喜欢她。还有的主人说家里的猫怕生人，但她去了猫就出来见她了。“后面再去的时候还会在门口接我，就特别开心。”

她介绍，有的猫主人在搬家后还想让她过去，但实在太远就只能婉拒了。此外，她还会把上门喂猫的经历制作成vlog发布在自己的社交账号上。

为什么猫很喜欢她？她认为，“一是可能我本身养猫，身上有猫味儿；二是我比较小心，进出家门动作也很轻，不会搞出大动静吓到猫；再一个就比较灵性了，我觉得如果你真的爱猫，猫会知道的。”

在喂猫过程中哪些事比较费心？她表示，每个猫的需求不一样，每一家也都不太一样，就要自己记下来，不清楚的一定得问主人，需要比较细致。

而对于上门喂猫的安全问题，她表示，其实双方都有各自的担心，会在沟通过程中评估对方是什么样的人，同时上门都会和家人报备。

未来有可能转为全职吗？她表示，“不知道呢，但觉得大概率不会。”

出租伴娘：感受婚礼、赚外快

国庆等节假日是婚礼的旺季，很多年轻人也选择在此期间，成为一名“出租伴娘”或“出租伴郎”赚笔外快。

目前在多个平台都能搜出挂单的“出租伴娘”，同时市面上还存在专门对接需求的APP。出租伴娘的费用因地区存在差异，一般都为几百元，会采取定金+尾款的方式进行支付。而相比于出租伴娘，出租伴郎就显得比较稀少了。

出租伴娘们会在平台介绍自己的情况，“长相普通，不会抢新娘风头”“性格好，一切看您的需求”“当新娘的护花使者”都是常见的描述。她们通常也会标注能否喝酒，同时强调“不接受婚闹”。

刚刚在平台上挂单，想在“十一”期间当“出租伴娘”的凯莉（化名）向中新财经表示，当出租伴娘，可以赚点外快，还可以扩展眼界，见见世面，看看不同的婚礼上的人。“看着不同人出嫁，还挺有意义的。而且看不同的婚礼，就知道以后要什么样的。”

刚刚在国庆假期当过一次出租伴娘的小谢则表示，自己是通过朋友介绍成为出租伴娘的，目前已经当了两次了，主要是想赚钱补贴家用，把它当作一份工作。

她也在婚礼上遇到过有趣的经历，“一个新娘在婚礼上唱歌，自己被感动到，洒了把眼泪，觉得挺有意思的。”

李亮（化名）是一位婚庆工作者，目前也会兼职给一些“出租伴娘伴郎”牵线。他记得大概是在两年前，自己的一位客户新娘试探地问他，是否有合适的“职业伴娘”可以介绍。

“那位客户结婚稍晚，身边好友几乎都结婚了，找不到合适的人选。又觉得与其找个不算亲近的朋友，还不如有更‘专业’的人来帮忙。”李亮说，自己也是尝试地找了个比较熟悉婚礼流程的女孩来帮忙，所幸整个过程非常愉快，给伴娘的酬劳是200元。

现在，通过李亮“租伴娘”的客户也越来越多。“首先，新娘们觉得租伴娘很划算，算上给伴娘订房间、伴手礼、堵门红包等一系列花费差不多就得上千元；租伴娘价位基本在500元以下，而且一般堵门红包会返还。”

“其次，因为‘专业伴娘’们经验丰富，对于玩游戏、烘托气氛等都很拿手。现在也有‘专业伴郎’，更是完全不用担心婚闹等不愉快的事情发生。”李亮说。

但李亮也表示，自己有一个原则是除非新娘主动提出，他不会首先建议新娘租伴娘。“如果有自己的朋友来当伴娘肯定是最好的，现在我的客户主要是晚婚或者伴娘因为疫情等特殊情况来不了现场的新娘们。”

婚庆化妆师：4点多起床，一单可赚1200元

在国庆等婚礼的旺季，对于有化妆技能的年轻人，同样存在着商机。

现在在平台同样能搜到很多婚礼化妆师，她们通常会晒出自己的“得意作品”证明实力，同时会给出详细的报价，比如是早妆（化完就走）、半天跟妆还是全天跟妆。

给人化妆，有时并不轻松。在国庆假期兼职做起婚庆化妆师的小岑告诉中新财经，“给人化妆，一单可赚1200元。就是太辛苦，凌晨4点多就要起床。”

为了劳逸结合，小岑只接了两单生意，剩下的全部推掉。即便如此，赚来的外快钱也足够小岑“快乐一个月”。