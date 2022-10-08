中国国庆假期4.22亿人次出游 露营蹿红 反向旅游上热搜

来源：中新网

在依依不舍中，中国国庆长假画上了句号。这个国庆假期，4.22亿人次出游，本地游、周边游仍是出行首选，郊野露营蹿红，“反向旅游”登上热搜。

本地游、周边游仍是首选

经中国文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。

此外，实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

受疫情影响，本地游、周边游仍是广大居民出行首选，国庆假日期间选择跨省游和省内跨市游的游客比例分别下降了14.4和9.5个百分点。

文旅部数据显示，前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，分别达23.8%、22.6%和16.8%。

携程数据显示，今年国庆最火爆的本地周边游集中在上海、北京、广州、杭州、深圳、南京、成都、重庆、长沙、苏州 合肥、武汉、宁波、西安、济南等城市。

北京第二外国语学院旅游科学学院副院长邓宁认为，今年“十一”黄金周，伴随着各类旅游业态的升级以及各地倡导就地过节的号召，人们的出游半径在缩短，决策也越来越多地呈现“碎片化”、“灵活化”等特征，这一方面说明了旅游目的地的宣传方式变得更加全面、多元和立体，可以在很多生活场景触达到用户，另一方面也是周边游、微度假的旅游方式越来越成为主流的体现。

郊野露营蹿红国庆

今年国庆，在周边游趋势带动下，露营经济继续红火。

携程数据显示，国庆期间，露营旅游订单量同比增长超10倍，其中本地订单占比近八成，市外周边订单占比15%。人均露营花费为650元（人民币，下同，约130新元）左右，相较中秋露营人均花费贵30%左右。

上海、广东、北京、浙江游客更青睐长假露营，其中上海订单占比46%。亲子客群占比超三成。其中，83%的用户选择过夜型露营产品。秋高气爽，气候宜人，在最适合露营的季节，游客选择在郊野公园、农场营地，品味田园野趣、体验秋收采摘。

“国庆假期我们带孩子去露营了，本来计划过两晚，但由于晚上天气太冷，只过了一夜就回来了。”在北京的葛女士对中新财经表示。

邓宁表示，从旅游消费水平来看，消费分级的特征越发明显，特别是在一线城市表现尤为突出，一边是高星酒店、高端民宿、度假村一房难求，另一边是露营产业热火朝天，人们可以根据自身的情况来选择不同的消费方式。

“反向旅游”登上热搜

国庆假期，“反向旅游在年轻人中兴起”登上热搜，“反向旅游”成为今年国庆旅游的一大关键词。

不少年轻人从大城市涌向小城市，以低价享受高星酒店服务。去哪儿平台上，“十一”期间，“冷门”旅游城市酒店预订间夜量同比2021年同期增长超三成，其中高星酒店预订间夜量增幅明显，同比2021年同期增长四成。

甘肃临夏、宁夏石嘴山、青海海北、内蒙古巴彦淖尔、四川遂宁酒店四星、五星酒店“十一”预订量同比2021年增长均超10倍。

“运动出游”流行

今年国庆还流行短途“轻户外”旅行。2-3天的周边登山、轻徒步线路广受户外热爱者的追捧。

携程数据显示，今年国庆期间，浙江、北京、广东等地周边户外旅行订单量同比去年分别实现222%、100%、70%的增长。云南、安徽、江西、湖南和四川的周边轻户外旅行最火热。此外，飞盘、皮划艇、骑行等城市新运动玩法，国庆相关产品销量同比增长425%。

“运动出游”正在成为年轻人的新旅行方式。在去哪儿旅行App上，骑行、徒步、划船、滑雪、骑马等运动游玩攻略，搜索量环比增长200%。

机票价格五年来最低

今年国庆机票价格创五年来同期最低。去哪儿平台数据显示，2022年“十一”黄金周机票平均支付价格约650元，同比2021年“十一”降低12%，较2019年低二成，10月3日-4日是假期价格洼地，低至500元。

9月以来，成都、上海等城市陆续恢复常态，“十一”期间旅游市场回暖。在去哪儿平台上，飞往上海、成都的机票平均支付价格分别为650、680元，同比2021年降低二成；酒店平均支付价格较2021年均有降低。

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