登山露营等户外活动增多 不爬野山不独自进山才安全

来源：北京日报

随着登山赏秋高峰期的到来，中国民众登山、露营等户外活动增多，随之也出现一些受伤被困的意外情况。登山、露营应该注意哪些问题，记者采访了消防部门和民间专业救援组织。

在登山方面，专业人士都提到两个非常重要的注意事项：不爬野山和不独自进山。

“首先要做到不攀爬野山，选择正规景区和路线。”门头沟区消防救援支队斋堂消防救援站站长张爽说，“其次，千万不要一个人爬山，独自进山一旦发生意外，不仅会增加搜救难度，还更容易陷入险境，结伴而行，还能互相有个照应。”

张爽说，做到以上两点的前提下，爬山前要合理规划路线和时间，并留意最新天气预报，还要与亲友沟通，告知所要去的地点、路线等信息。要随身携带口哨、手电等应急装备和应急食品、必要的急救药品等。通讯工具要保持充足电量，确保能够随时联络。

“不要小看手电和口哨，山岳救援常发生在夜间，山中能见度低，光亮和哨声能让救援人员尽快发现被困者。”张爽说，此外，御寒衣物也要带足，“山中不比平原，温度下降快且低，一旦失温，其伤害往往很严重。”

有着十余年救援经验的房山蓝天救援队队长陈海军说，除了要有充足的个人装备外，还要做好思想上的准备，“我的身体如何，是否做到了量力而行？和谁去，有无经验丰富的成员？爬的什么山，路线有什么特点和险点。”

陈海军还提醒，爬山中，不随意改变既定路线，不要主动涉险，不能看到断崖或险峰就往上爬。遇到岔路和不熟悉的山路，不要贸然前行，应及时原路返回，天黑前及时下撤。“不要贪恋眼前美景，不要有‘今天不登顶就是遗憾’的想法，爬山的目的是锻炼身体，而不是到达所谓‘远方的目标’。”

陈海军还提醒，遇险后要及时报警求助，并在原地等待，在天黑及恶劣天气下，切莫再随意走动。

在露营方面，大兴区消防救援支队新闻宣传科科长刘丙涛提醒，应选择有安全保障的区域露营，提前了解露营区域的天气变化情况，不在森林防火区、泥石流易发区以及河流、水库等水域空间露营。谨慎前往无移动通信信号区域露营。禁止在饮用水源一级保护区从事露营活动。

“露营时很多人喜欢做饭，这时一定要注意用火安全，露营时发生火灾并不罕见。”刘丙涛说，要遵守户外用火、防火规定，除在正规经营性露营基地外，露营期间不使用明火。森林防火期内，避免在森林防火区野外用火。“谨慎使用大容量户外移动电源，按照操作规范安全使用电器设备，避免淋雨及剧烈晃动户外移动电源。”

刘丙涛还提醒，露营人员应遵守本市疫情防控规定要求，做好个人防护，积极配合落实各项疫情防控管理措施。“露营时爱护环境卫生，不乱扔垃圾，做好垃圾分类、回收，不污染水源，服从河道、园林等部门的管理，做到文明露营、无痕露营。”