黄金周露营让预制菜翻红 预制菜赛道春天来了？

来源：成都商报

红星资本局注意到，今年中国国庆黄金周，预制菜随着露营迎来又一春。

叮咚买菜向媒体表示，截至10月3日，来自露营地的订单量环比上周增长500%。该平台预计，国庆7天其预制菜整体销量同比增长50%-60%。

看起来，此前在资本端、企业端火的预制菜，终于“烧”到了相对冷清的消费端。

不过，就在国庆前不久，高调入局预制菜赛道的舌尖英雄、趣店一个转型、一个收缩。

预制菜的春天真的来了吗？

企业端的火“烧”至消费端

预制菜迎来又一春？

据新京报，截至10月3日，叮咚买菜来自露营地的订单量环比上周增长500%，下单最多的商品以时令水果、酸奶、咖啡、开袋即食的卤味熟食、烧烤配菜为主。此前其称，“十一”当天预制菜销量预计同比去年翻倍，国庆7天整体销量同比去年增长50%-60%。

叮咚买菜预制菜负责人欧厚喜曾表示，考虑到很多人可能会减少远途出行，加上重阳节，更多会选择小范围家庭聚餐、近郊出行、露营，预制菜、休闲食品等需求量会攀升。

餐饮品牌西贝莜面村也在推旗下预制菜子品牌“贾国龙功夫菜”的国庆露营套餐。

国庆长假搭配就近旅游倡议、重阳节日团聚，让预制菜在消费终端迎来高光时刻。

在消费终端热之前，预制菜赛道在企业端早已红火。

粮油巨头金龙鱼、火锅巨头海底捞、餐饮知名品牌广州酒家此前纷纷入局。

就在国庆前两天，“凤爪第一股”有友食品宣布将入局预制菜赛道。

9月28日，有友食品董事长鹿有忠在2022年半年度业绩说明会上表示：“公司将加大猪皮晶、竹笋、花生、豆干、鱼类等产品的市场营销与推广，同时将适时推出预制菜等战略性储备产品。”

同月，好想你也正式发布了三大战略新品：“拥抱您”“简单巧厨”“豆菲菲”。其中，“简单巧厨”产品瞄准预制菜领域，聚焦早餐消费。

上文提到的贾国龙功夫菜则由西贝莜面村创始人、董事长贾国龙亲自带队打造并被寄予重望。

贾国龙曾表示：“西贝的未来其实就随着功夫菜的发展而发展，它会成为西贝未来的核心业务、主导业务，在十年之后，贾国龙功夫菜应该占西贝业务的90%。”

预制菜并未完全过冬

不久前有玩家转型、收缩

热闹的另一头，是一些C端预制菜企业的转型和收缩。

今年8月，陆正耀创建的预制菜品牌“舌尖英雄”在北京、郑州、成都等地的门店均出现了闭店状态。

成都加盟商赵先生曾告诉红星资本局，他们按总部要求闭店，目前门店处于调整状态。该加盟商表示，未来成都过半门店都要向B端转型。

据北京商报报道，有“舌尖英雄”加盟门店表示，生意差时一天流水只有200元左右，甚至出现过周六一整天一单都没卖出的情况。但刚开业时的加盟店每天营业额可达六七千元。

据天眼查，此前舌尖英雄获得过16亿元的融资。舌尖科技轮值CEO李颖波在今年4月还表示，全国经销商门店意向签约数已经达到6000家，覆盖了国内30%的地级市和主要大中城市。

舌尖英雄闭店风波同月，趣店停止了其官方抖音号的直播，并下架了抖音橱窗的所有商品。截至目前，仍未有任何商品上架。

9月，趣店在二季报中表示，评估了当前的市场状况后，公司决定精简趣店预制菜业务，同时进行裁员、同供应商终止合作、清库存等一系列措施。

值得注意的是，7月中旬，趣店创始人罗敏才宣布将预制菜作为趣店新的创业项目，亲自下场在直播间带货，邀请明星一起直播、搞促销活动。当时，罗敏宣称对预制菜项目投入不设上限。

舌尖英雄和趣店在开始做预制菜时雄心勃勃，但最后都铩羽而归，反映出预制菜并非一踩中就能起飞的风口。

预制菜行业仍有未解决的痛点，重要一点便是消费端对预制菜的认可度、接受度还不够高。

一些消费者认为预制菜食品的营养有所流失或食材不新鲜。而预制菜的口味难以复刻堂食，部分产品价格却与堂食相仿甚至高于普通小店，让消费者难以接受。9月，智纲智库创始人王志纲还曾在“东方甄选”直播间里直言“预制菜是猪狗食”，称自己从来不吃。该观点上热搜后，收获了不少网友的赞同。