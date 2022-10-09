莫让“钱景”毁了景区前景

来源：法治日报

近年来，中国许多景区“千村一面”“千镇一面”的问题饱受诟病。历史古城变身大集市、博物馆成了特色商品店、景区层层收费等现象让不少游客直呼“花钱给自己找了不痛快”。对此，有关部门曾多次出手规范，一些5A级景区甚至因此被摘牌。

让游客来打分

一个景区能否让游客流连忘返，其文化内涵和服务质量是重要因素。有的景区在过度开发中“去文添商”，导致失去本色。对此，相关部门在加大管理力度的同时，可采取由游客评比打分的方法，倒逼景区加强原景原貌保护，提升服务水平，确保旅游业健康可持续发展。

河北省沧州市新华区人民检察院 冯毅

坚持保护优先

要妥善处理好保护和开发的关系，坚持保护优先。完善产品结构，挖掘文化内涵，控制游客数量。加快立法保护，实施依法管理，明确旅游景区经营者对景区资源与周围环境的保护义务，严惩以破坏旅游资源为代价的不当牟利行为。

浙江省常山县人民法院 聂菁

广泛征求意见

景区开发之所以出现“千村一面”“千镇一面”等问题，与定位不准以及图省事等工作方式有很大的关系。景区是为大众服务的，可是在开发之前，大众并不知晓具体情况。因此，有必要在开发前广泛征求意见，形成开发、保护以及利用的共赢局面。

湖北省黄石市公安局下陆分局 董刚

促进持续发展

旅游景区是一种国家资源，社会效益的重要性大于经济效益。政府要给予科学指导和规划，立法部门要完善法律法规，相关部门要联合建立旅游监督机制，严格把好招商准入、特许经营等门槛，提高景区的整体质量与服务水平，促进景区可持续发展。

陕西省司法厅 闫成中

严查违法现象

针对部分景区乱收费行为，监管部门应设置“黑名单”，严查违法现象。该摘牌的及时摘牌，该曝光的及时曝光，触犯法律的移交公检法依法处理，以此促使一些景区经营人员不敢违法操作，有效保障景区健康发展。

安徽省芜湖市公安局镜湖分局 张红