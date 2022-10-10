不用语气词和表情包，已经不会聊天了吗？

来源：央视网

作者：杨瑞

你有“文字讨好症”吗？

9月上旬，脱口秀演员杨蒙恩发布的一条动态，让这个词汇冲上了热搜，引发了不少人的共鸣。

所谓的“文字讨好症”，顾名思义，就是人们在线上用文字聊天时，会字斟句酌地修改词汇，习惯性地加一些语气词，显示出自己是在积极回复对方，让对方看起来更舒服。

最常见的“文字讨好症”就是在词句的结尾处加上“哈、嘞、呀、嗷、哇、啦、哟、滴、～、！”等亲切的语气词和符号。

比如，“好的”会说成“好嘞”“好哒”“好滴~”“好哇”；“收到”说成“收到啦”“收到哈”“收到了哟”；“嗯”说成“嗯嗯”“嗯嘞”“嗯啦”；“来了”说成“来啦”“来嘞”......

有人会仔细拿捏“哈哈”与“哈哈哈哈哈哈”、“OK”和“okkk！”之间的分寸，让自己不显敷衍又不过分“沙雕”。

还有人打的是“组合拳”，不仅文字如此，还喜欢在每句话的末尾或者聊天冷场时，发一些表情包来表现自己的友善。

尽管大家“文字讨好”的方式有所不同，但不得不说，“文字讨好症”已经逐渐成为网络环境下的一种社交习惯。“我一个一米九的山东大汉，给老师回信息，都是说好哒~”

“我只是礼貌，怎么就成讨好了呢？”

如今，互联网上总是有各种“疑难杂症”——“潮人恐惧症”“开学焦虑症”“热度排斥症”……如果把聊天时的文字修饰定义为“文字讨好症”，可能会让人感觉自己有问题，“哎呀，我怎么这么卑微，每天都在讨好别人”。

但其实呢，我们不必为“文字讨好”而自卑，“文字讨好症”不一定是个贬义词，不妨把它看作是网络时代下的一种“悦人悦己”的新型社交礼仪。

面对面交流时，聊天当事人都在现场，除了说出口的话，语气、表情、眼神等都能传递出情感信息，不太需要专门使用语气词来表现情感；书信沟通时，受到传输效率和成本的限制，“寸字寸金”，人们也很少使用没有实际意义的语气词。

但如今，社交媒体逐渐成为人们主要的沟通工具，沟通成本大大降低。网络聊天时，人与人隔着屏幕，很难感知到彼此的神态、动作、心情，而每个人对文字的理解方式都不一样。比如，有人的“哦”表示“好的”“我知道了”，但有的人就会理解成对方很冷漠、在生气。

因此，使用活泼的文字和表情可以加强语气效果，传递出文字以外的信息，很大程度上避免文字聊天时“词不达意”的误会。

同时，我们需要线上联系的人也越来越多，很多人我们在线下生活中并不熟悉，甚至没见过面，聊天语言的克制和礼貌，是对特定聊天对象的尊重。对于被“文字讨好”的人来说，看到友善、亲切的文字更容易产生被尊重、被信任的感觉。

俗话说得好，“伸手不打笑脸人”。对于主动进行“文字讨好”的人，“文字讨好”可以为自己打造一个和善、谦卑的社交形象，让沟通更加顺畅，维持体面的人际关系，减少社交难度。

职场，是“文字讨好症”出现最多的场景。在这个情境中，我们沟通的对象常常是领导、同事以及合作伙伴，通常是上下级、甲乙方的关系，“文字讨好症”也是一种职场人展现亲和友善工作态度的方式，是职场中讲究礼貌和分寸的体现。

“文字讨好症”，也存在内卷？

当然，并不是所有人都喜欢在聊天时“字斟句酌”。有一部分人，是因为周围人都展现出这样的社交礼仪，为了合群或者迎合，才有意或无意地形成“文字讨好”。于是，一种语言表达上的内卷拉开序幕。

“文字讨好症”内卷最突出的表现就是文字的“通货膨胀”。比如当朋友向你分享搞笑段子时，回复“哈哈哈哈”或者“笑死”都觉得是在敷衍，只有回复“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈”才能表示你真的笑了。当朋友向你提出邀约时，回复“好滴”都不够，要“好滴！！！！”才能表达你强烈的期待之情。

而当“文字讨好症”成为一种潜移默化的习惯时，我们有时会忘记自己最真实状态下的聊天方式。在与关系亲近之人聊天时，下意识地照搬场面话就容易显得客套疏远、不够亲密。

还有人认为，满屏的“呢”“捏”“啦”“哈”会加重网络环境下语言低幼化的趋势，“保持文字的严肃性和沟通的有效性是很有必要的”。

总而言之，“文字讨好症”的流行，让网络社交更加顺滑、和谐，但也带来了语言表达上的“内卷”、沟通的低效、过度遣词造句的负担等困扰。

所以，每个人都有“文字讨好”的自由，但无论如何使用文字修饰聊天，都不要忘记，真诚才是人际交往的必杀技。