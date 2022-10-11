武科大开设三门婚恋教育课都成“爆款”，让学生懂爱敢爱会爱

来源：彭博新闻

作者：喻琰

近日，中国教育部答复中国人大代表提出的“关于在高等学校开设家庭家教家风必修课的建议”时表示，鼓励高校加强恋爱心理教育。

10月10日，澎湃新闻从武汉科技大学融媒体中心获悉，武汉科技大学从2008年开始，陆续开设了婚姻家庭法、爱情心理学、恋爱婚姻经济学等三门婚恋教育课，课程多以选修课形式出现，从最开始的线下课程逐步扩展到线上线下同步。

2008年，该校马克思主义学院张晶老师首开“婚姻家庭法”，没想到异常火爆。“开了好几个班，每天有课，周六周日全天上课。” 张晶回想当时的情景说。

“婚姻家庭法”选修课开设14年，2020年这门线下课走向线上，两年来有近12000名网友报名学习。“火爆主要是这么多年来学生对婚姻方面知识需求量大。” 张晶解释说，婚姻并不是一纸证书那么简单，在大学里需要有一门课程，引导学生正确看待家庭关系，“婚姻家庭法”涵盖婚姻的传统文化历史和日常生活中的法律知识，能满足学生们对婚姻家庭相关历史和法律知识的求知欲。

2019年，武科大马克思主义学院张勇老师向学校提交了开设“爱情心理学”课程的申请。课程的开设，源自于一次和女儿的对话。在与上大学的女儿聊天中，张勇发现，一向优秀的女儿遇到了恋爱的困惑。为了进一步了解有关恋爱方面的知识，张勇阅读了大量有关恋爱心理的书籍。长期关注大学生心理健康教育的他，意识到开设恋爱心理课程的必要性。该课程开设两年多，受到了学生们的热烈欢迎。

“恋爱婚姻经济学”作为武科大的一门通识选修课，由文法与经济学院贺尊教授开设。自2020年开课起，也一直受到学生追捧，成为学校的又一“爆款”课程。

谈及开设这门课程的初衷，贺尊说：“开设恋爱婚姻经济学，有助于大学生减少恋爱过程中的非理性行为，良好地处理恋爱与学业的关系，为大学生构建幸福美好的婚姻家庭生活提供智力支持。”

武科大城乡规划专业2020级学生鄢玥琳，回忆当年选课的情景说，为了能抢到自己心仪的“恋爱婚姻经济学”课程，她很早便登录选课系统。“拼网速、拼手速，不然的话很难选到。”结课后的她感触颇深，觉得贺尊老师的课不仅让她对恋爱和婚姻有了更清晰的认识，也让她有了正确的家庭观念，接受了爱的熏陶。