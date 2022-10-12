全民户外时代，有限空间如何开发无限新鲜玩法？

来源：新京报

这两年，中国国内游、周边游兴起，户外休闲逐渐从小众群体向大众消费演变，飞盘、桨板、露营等成为热门项目。旅游休闲需求和理念的变化，也带来了新趋势和新产品，与此同时，衍生出诸多问题，比如网红景点安全性没有保障、露营地同质化等。新京报贝壳财经圆桌会议邀请了北京春秋旅行社总经理杨洋，马蜂窝高级副总裁陈惠，环球旅行探险家、谷岳旅行俱乐部创始人谷岳，房车生活家总经理杨松柏等业内人士，围绕网红景点的监管、民众户外需求与现状的差距、户外业态新趋势等话题，进行深入探讨。

新京报贝壳财经：这几年户外休闲逐渐受到大众欢迎 你怎么看待国内户外休闲业态的发展？

陈惠：疫情让人们放慢了远行的脚步，转而挖掘身边的新鲜玩法，户外领域成为重点探索的方向。“户外休闲”已被赋予了全新内涵——从一小部分人的户外专业运动，到人人皆愿参与的新玩法。曾经意味着长途跋涉、突破极限的“户外运动”已经进入“全民时代”。郊区的露营野餐、城市的探索骑行、公园绿道上的徒步，都可以成为一次完美的户外体验，新时期的户外运动可以轻松融入每个节假日，每个周末，甚至每一天。马蜂窝发布的《户外休闲风行报告》显示，一线和新一线城市是众多户外潮流项目的“发源地”，二者以65%的占比引领着户外休闲的风向。二线及三四线城市近年来增长势头明显，合计占比达35%。

继露营之后，徒步和骑行在今年成为户外活动新星，专业玩家和入门选手都能从中获得满足感。除此之外，越来越多小众的户外项目走向了大众，活动场景也在不断延伸。年轻人用飞蝇钓等“进击的”路亚钓法，将钓鱼这项“静止”的活动玩成了紧张激烈的全身运动。桨板也成了2022年火遍社交网络的户外玩法之一，身边的河流都可以成为年轻人的“划水”场地。冲浪也不再意味着必须奔赴海边，起源于滑板的“陆冲”(陆地冲浪)让年轻人在家门口就能享受到“浪上飞行”的快意。

杨洋：第一，我认为户外旅游休闲这种方式会长期向好，不管疫情是否存在，人们对户外的需求都会持续存在；第二，要做好户外休闲产品就要做到市场细分，向精致化发展，不能同质化，不能大而全，不能大家都一样；第三，户外休闲未来发展的核心竞争力仍然是服务——包括优质的服务、有创意的服务和让人舒服的服务，只有服务优先才能持久胜利。

杨松柏：疫情暴发后，游客的时间越来越碎片化，一群人一起结伴出行的机会变少了。疫情暴发前，大家驾车出行的天数或者距离较长，比如300公里、500公里。疫情暴发后，跨省游受到限制，房车出行的距离越来越短，用户可能选择1天往返自驾出行，进而导致单纯的周边游房车租赁业务减少。但通过平台，组织用户开房车去露营地休闲娱乐的产品出现了增长。例如我们会在郊区合适的地点组织一些娱乐活动，吸引游客开房车前来。

新京报贝壳财经：目前民众户外需求和市场现状之间的差距是什么？

陈惠：“微度假”让户外场景被利用得淋漓尽致。以往需要奔赴海边，或在专业的训练水域才能玩到的桨板，如今成了身边河流中的一道风景线。露营的帐篷也从森林、沙漠、草原搭到了城市周边甚至城中的公园绿地。户外场景的不断拓展将为户外休闲市场带来巨大机遇，同样也会带来挑战。如何在有限的身边空间开发出无限的新鲜玩法，如何吸引更多零基础的运动“小白”积极参与到户外活动中，是旅游从业者们未来需要重点探索、不断完善解决方案的方向。

杨洋：游客之所以会选择“户外休闲”这种形式，目的是希望获得放松、惬意、温馨又有新意的体验。总体来说，目前国内户外休闲产品“数量有余，精品不多”。其实，国内的户外旅游资源很有优势，但旅游企业在相关产品的设计和服务方面，还是过于粗糙，精细化程度不够，无法满足当下人们精细化生活的需求。以露营为例，目前市场上露营产品最突出的问题是同质化严重，缺乏市场细分和主题，最重要的是缺乏服务——相当一部分露营经营者就是简单粗暴地卖资源，基本没有服务可言。总体来说，包括户外休闲在内的国内旅游产品，不缺数量和景区资源，唯独缺乏精品。可以看到，国内哪个目的地精品多，哪个目的地就更受欢迎，比如北京的古北水镇、无锡的拈花湾小镇，都是大家津津乐道的精品。

杨松柏：目前国内房车旅游仍在发展的初级阶段，大众对房车旅游的认知还不够。消费群体较少、经验缺乏，所以消费者也很难清楚明确地提出对房车在设计上和装备上的需求。房车旅行是一项需要游客动手能力的旅游方式，例如要手动加水、清理马桶、做饭打扫等，这些都要亲力亲为，也是完整体验房车旅行的乐趣所在。但当前国内游客出行，往往更倾向于“被服务”，而非自己动手。此外，房车旅行往往需要更长的时间才能得到完整体验，但当前休假制度难以满足。

谷岳：国内户外休闲市场发展很快，以露营为例，无论是营地、设备还是产品，现在都非常丰富。但是，对体验者来说，我觉得还需要一些户外的常识和技能支持。比如，很多人不知道在野外什么是更重要的，他们带了很多食物，在服装、装备上却准备不足。野外天气万变，失温是最大的危险，我总会带上雨衣或者冲锋衣，还有多一些的保暖衣服，饿几顿不会出现危险。还有就是一定要对自己负责，尤其是在没有手机信号的地区，出发前要提前通知亲友，向当地人问清楚徒步路线，带好装备，安全回家是每个户外爱好者的首要目的。

新京报贝壳财经：对于“火爆”网红景点的开发和监管，你有什么建议？

杨洋：随着抖音、小红书、快手等平台的发展，出现了“种草旅游”的新现象，这其实是好事。当下，一个新景点的形成比以前条件更好——过去，可能需要更长时间、更多宣传，才能让新景点在游客心中留下印象。现在，有了这些种草或社交平台，凭借一两个网红元素，景点就能迅速爆红。可以说，种草旅游为新景区以及有创新精神的景区创业者，提供了有利条件。从某个角度来说，网红景点的诞生也拉近了消费者与景区之间的距离。

但是，一个景点要想持续发展，从“网红”做到“长红”，并不容易。作为景区的经营者，可以通过种草或者网红爆点来招揽游客，但不能一招儿打天下，要获得好的口碑并持续发展，必须进行全面系统性的管理运营，包括硬件和服务水平的全面提高。另外，对于网红景点的开发和管理，还有一点需要特别注意，就是安全问题。越是“网红”，会越追求刺激和新鲜，也就越会存在安全隐患。因此，无论是经营管理者还是消费者，在种草网红景点时，都要把安全工作放在第一位。

谷岳：对户外爱好者来说，这很矛盾。一方面，景区管理规范，但是在喜欢追求野趣的人看来，可能人工雕琢的痕迹太多；另一方面，非景区的小众景点自然环境更好，但存在安全隐患，更麻烦的是，一旦成为网红景点，去的人多了，会垃圾遍地。那些未开发的网红景点的确存在安全隐患，但是我觉得景区管理不要简单地一刀切，围上围栏，禁止入内。不妨请专业人士考察评估，给予更科学全面的管理方案，指示牌也可以更为精准。比如，考虑不同季节的安全性，如果七八月是洪水季，这段时间就关闭，其他时间开放。

任何一种休闲娱乐都会吸引各种爱好者，有的偏向专业，有的为了社交，有的就是拍照打卡，露营如此，冲浪、滑雪等户外项目也是如此。我觉得大家爱拍照发到网上分享，没有什么毛病，都是喜欢的方式，应该包容一些。更为重要的是，无论是享受大自然还是为了拍照发小红书，有一点是共通的——就是把所有垃圾带走(包括烟头和手纸)，不伤害自然环境，不喂野生动物，对自己人身安全负责，这是最基本的守则。