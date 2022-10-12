不打电竞的“电竞专业” 都在学些什么

来源：中国青年报

作者：散夜

高考那年，我遇到了一份招生简章，上面的报考要求写着：“喜爱游戏，喜爱电子竞技”。在此之前，我一直更想学动画，“拯救中国二次元”。但是，对一个从小打着DOTA长大的“电竞少年”而言，简章上这个新设不久的专业很难不吸引我的注意。最终，半是心之所向，半是误打误撞，我报考了“艺术与科技(数字娱乐方向)”的专业，等到开学才知道，这个在校内通称“数娱”的专业，在网上被称作“电竞专业”。

刚上大一，常有高中同学跑来问我：课纲要不要求你们每天必须打游戏？高段位有没有学分奖励？专业课教不教怎么补刀、怎么出装备？什么时候才能在联赛上看见你？有些人是真搞不清楚状况，也有人只是拿我打趣。面对这些令人喷饭的误会，起初我还会认真解释，后来则基本以摆烂为主——嗨呀，既然外面都管我们叫“电竞专业”了，我又有什么理由不迎合他们的想象与期待呢？

其实，所有数娱专业的同学都很清楚：我们不是来大学里“打电竞”的。并且，电竞选手一靠天赋、二靠训练，不是在大学里培养出来的。绝大多数不具备特殊天赋的电竞爱好者，如果也想吃这口饭，必定是冲着产业去，而不是冲着赛场去。专业课程里，拦在我们面前的第一道坎，就是让不少学霸也不禁要“鬼哭狼嚎”的线性代数。

说起人才培养规划，很难说数娱专业有多明确的培养方案。和更成熟的专业相比，数娱给我们提供的前景，至多只是一个模糊的轮廓，具体形状还得靠我们自己一边摸索、一边补完。本科四年，我的职业规划变了得有八回，修课的重点方向自然也在随着想法的变化来回摇摆。幸运的是，对于数娱这个年轻的专业，学校虽然也拿不准方向，但为我们提供了丰富的选择与资源。以专业选修课为例，我们既可以选择码农路线的AI编程、图形特效，也可以学习项目管理、游戏设计，往游戏策划方向发展。当然，更加“电竞向”的选择也不少——体育评论解说、赛事导播、赛事管理，只要想学，这些都能学到。

作为最早“吃螃蟹”的一批学生，我们在毕业之前，也有过不少迷茫或者说困惑。有人带着一腔“电竞梦”进来，结果发现只是少年时代的心血来潮，也有人一开始目标明确，却越学越不知道自己到底在学些什么。而“数娱”给我带来的最大困惑是：我的教育背景是否真的是电竞与游戏行业所需要的？实习中，我发现这个行业流行“英雄不问出处”的观念。代码过硬、点子多、对数值敏感、能拼能卷、会“整活”……相比于“双一流高校毕业生”“电竞专业人才”这些标签，这些个性化的能力，才更是行业里的立身之本。我们专业前几届的毕业生，可以由一家游戏公司“包分配”。但喜欢电竞和游戏的人，更愿意凭着自己的本事往高处走，对此失去兴趣的人，也可能就去考研考编了。

行业里，很多让我心服口服的业内前辈，大学专业都是五花八门，有“科班背景”的人很少，也看不出有多大的从业优势。因此，我不得不自问：大学四年，到底学了多少有用的东西？有些时候，我们不喜欢“电竞专业”这个称呼，但不可否认：如果不是电竞被推上了风口，可能根本不会有“数娱”这个新专业。不论是我所就读的专业，还是其他高校的类似专业，都是电竞产业快速扩张“催化”出来的。学校和老师觉得再不“上车”就晚了，但“上车”之后怎么办，大家都没有很成熟的想法，我们这些学生也只能走一步看一步。

进入一个几乎全新的专业，是我自己的选择，我不后悔作出这个选择，也很珍惜、感谢这段大学生活。回首过去，我可能因为专业定位模糊绕了一些路，但最终还是找到工作，进了自己感兴趣的行业，也在路上看到了各种不一样的风景。如果让我提出期待，我希望我们曾经的迷茫与困惑，能让这个专业找到更清晰的定位，让之后的学弟学妹发展得更好——就像是在游戏里给后来的玩家“开地图”一样。