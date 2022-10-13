珍视诺奖得主迪布维格与西南财大这份缘分

来源：新京报

作者：王天定

2022年度诺贝尔经济学奖获奖名单揭晓，给西南财经大学引来一波不大不小的关注。因为三位获奖者之一的美国圣路易华盛顿大学教授菲利普·迪布维格，曾受聘担任西南财经大学金融研究院院长10年之久，直到2021年才卸任。

有人为西南财经大学惋惜，说这是中国大学与诺贝尔经济学奖距离最近的一次，发出了“西南财大有点亏”的感慨，也有网友认为可能是西南财经大学考评机制设置问题，致使这位著名经济学家未能与学校续约。

目前没有看到西南财经大学校方就此事的官方解释，但其实这些猜测都没有太大意义：尽管迪布维格教授获奖时已不在西南财大任教，其与西南财大的这份缘分与经历，却是真实存在的。它的价值，绝不止于迪布维格教授获得了诺贝尔经济学奖。

都知道，在中国学术界，乃至中国广大民众对包括诺贝尔奖在内的国际学术大奖一直比较关注，因此，网络舆论中对此事表达的遗憾乃至一些不解之情，都不难理解。

但其实也应该看到，作为一名国际知名的大牌经济学家，迪布维格教授与西南财经大学合作达十年之久，而且他不是仅仅受聘担任一个荣誉性学术职务，而是有职有权的学院院长。这充分说明，此前一些年里，西南财经大学在对外人才引进工作中其实是取得了相当不错的成绩的。诚如其官网所说，近几年来加大海内外高层次人才的引进力度。

而从网上公布的一些迪布维格教授英文个人简历中，我们也看到，他还专门用中文注明了“西南财经大学金融研究院院长”一行字，这说明他本人也一直很重视自己与西南财经大学的合作。

事实上，如果对学术界有长期观察就会发现，近年来，在我国高校服务任职的国际知名学者为数不少。这也充分说明，近年来，我国一些高校对国际一流学术人才的吸引力正在增强，并且在对外引进人才方面取得了扎扎实实的进步。

西南财经大学与迪布维格教授长达十年的合作，更说明，身处内地的部分城市，也在吸引国际一流学者来校服务方面迈出了积极的步伐，这是令人欣慰的事情。

此外，从一些网络资料看，迪布维格教授经常穿唐装，喜欢二胡、葫芦丝和太极推手，对中国文化有着难以掩饰的热爱。在西南财经大学任职期间，他相继获教育部长江学者讲座教授、中国政府友谊奖和成都市政府友谊奖等荣誉称号。

客观上，他其实已经成为中国文化的一名形象大使，这也是西南财经大学与迪布维格教授合作不容忽视的成绩。因而，这段学术渊源，已经值得西南财经大学自豪。

对西南财经大学和很多网友来说，迪布维格教授获奖时没有西南财经大学金融研究院院长这个职务头衔，固然是一个小小的遗憾。但是，更重要的是，学校应该认真总结迪布维格教授出任研究院院长期间的经验，巩固已有的成绩，进一步提高西南财经大学金融研究院在国际金融研究领域的学术地位。与此同时，也要在接下来进一步做好对外人才引进工作，吸引更多国际一流的学术人才来学校交流、任职。

换个角度去看，其实，即使迪布维格教授仍是西南财经大学金融研究院院长，他今年获得诺贝尔经济学奖能在一定程度上更直接地提高西南财经大学的国际知名度，但是，这也并不能代表我国经济学研究已经取得了诺奖级成就。

因此，舆论场上对于“西南财大有点亏”的感慨不妨暂时搁置，更好地总结经验或许才是目前要做的事情。

中国要真正由学术大国走向学术强国，还有很长的路要走，但是，只要我们的学术机构坚持走国际化高水平的发展道路，坚持吸引更多国际一流专家来中国任职工作，就一定能在中国的大地上播下更多优秀的学术种子，中国一定会有更多的本土学者跻身国际一流学术之林，为人类做出更大的知识贡献。

（作者是中国海洋大学教授）