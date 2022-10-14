幼儿教师粉笔作画走红，落笔“莫名其妙”成品却惊艳全网

来源：潇湘晨报

作者：王芊

近日，中国湖北荆门，一女子用粉笔在黑板上作画的视频走红，视频中，该女子以粉笔做画笔，下笔坚定且一挥而就，刚开始还看不出画的什么，而成品却惊艳大批网友。10月12日，潇湘晨报（报料微信xxcbbaoliao) 记者联系到视频中的粉笔画作者顾玲玲，顾玲玲表示美术是自己一直以来的兴趣爱好，小时候从拿笔开始就喜欢画画，这么多年一直在坚持不懈地学习。

顾玲玲是一名教龄20多年的幼儿教师，从很小就喜欢画画，素描画、水粉画都曾经有学习过，她所发布的用粉笔作画是结合多年来画画的经验，自己研究设计出的一种风格，有些是根据水粉画的特点，将水粉画在黑板上体现出来，有些又有中国画的风情，在黑板上也能表现出中国画的韵味。画的内容也是由她自己设计，她希望在画中能体现出自己想表达的东西。“有个网友曾经给我评论说看我的画画视频看哭了，他说我的画是有情感，有情绪的，他这么说我很开心，我觉得他看懂了我的画。”

顾玲玲告诉记者，她对美术的热爱受爷爷的影响很深，她的爷爷年轻时以画画为生，为人画像，有时爷爷给别人作画时她就在旁边看着，耳濡目染。一年级时顾玲玲就开始学画，多年来一直在坚持不断地学习，积累经验。

顾玲玲并没有将美术当作职业，一直以来都当作兴趣爱好发展，以此来丰富自己的精神生活，已经步入中年的她，生活能留给兴趣爱好的时间并不多，但她一直在繁忙的生活中挤出时间来坚持自己的热爱。

顾玲玲的画走红后受到很多网友的关注，很多网友评论或私信催更她的视频，“很多网友喜欢我的画，这让我很高兴，但也给了我一些压力，我会想给大家呈现出更好的作品，不辜负大家的期待，我也会一直画下去。”顾玲玲表示，以后还打算尝试将素描和粉笔画结合，让自己的作品有更多创新和突破。