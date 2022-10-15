手机内存为何越来越不够用？

来源：北京青年报

近日，“手机存储焦虑”话题登上中国微博热搜，不少网友表示，都遇到了这种情况，尤其是常用的社交App，占据了大量内存。目前64GB版本的手机已不常见，一些旗舰机型均为128GB起步，有些厂商已经出了1TB版本的手机。业内人士表示，手机内存不足与卡顿、发烫等情况相关，有的还会造成系统损坏无法开机等问题，建议用户不要将内存用尽。

哪些应用最占手机内存？

对于“手机存储焦虑”这个话题，不少用户表示，手机内存越换越大，然而还是经常接近满的状态。有人则称，自己曾遇到因内存不足引发的手机损坏问题。

到底是哪些App最占用用户内存？不同的用户手机内存占用情况可能略有不同。“我的微信占用最大，12G。”用户张女士表示。也有用户表示，“网易云音乐”“QQ音乐”等也占用了大量内存。不少用户在采访中表示，自己手机里占用空间最大的App是微信。

记者了解到，在2011年1月发布的微信1.0版本，安卓APK安装包的体积仅457KB；现在的安卓微信8.0.27安装包大小超过了260MB，iOS版微信8.0.29体积更是已经膨胀到超过500MB，为11年前的500多倍。而且，随着微信更新，体积还在不断变大。实际上，除了微信外，多个图文、视频类App也都占用了数百M甚至数十G，且有不断“膨胀”的趋势。

为何这些App安装包不断“膨胀”呢？B站up主“科技老男孩”称，他通过逆向工程解压安卓版APK安装包后发现，微信8.0.24版本APK共包含12639个文件，而1.0版本只有199个文件。他认为，这里真正实现聊天的代码可能只占0.1%，大部分代码用来运行小程序、视频号等附加功能。

除了安装包外，“缓存和聊天记录”也是占内存的大户。该博主又将iOS版微信的用户数据导到电脑上，发现很多视频、音频文件被存了好几份，而且是在不同的文件夹下。这是为什么呢？原来，当用户给每一位好友发送一份文件时，App都会分别将它保存一遍。

“这个原理就类似于纸质版的文件夹，给每个人的文件即使相同，也需要复印很多遍。”一位业内人士解释称。

内存不足影响运行速度

有业内人士告诉北青报记者：“App占内存比较大，一个是因为App的功能更丰富了，像头条、微博这些媒体应用，有图片、有视频，集成了很多功能，功能多了就会占更多内存；另外用户在用社交软件聊天时经常发视频、照片，传文件，在视频平台看视频缓存下载，也会占大量内存。”

另一位业内人士也表示，这些社交软件的各种功能都需要内存来支持，导致App越来越臃肿，之前只有几兆到现在安装上就有几百兆。现在手机拍照都非常清晰，照片和视频越来越大，聊天过程中发送图片和小视频的缓存，也都是占用内存的大项目，如果只有文字聊天记录，占用微乎其微。

上述人士表示：“存储容量不满的情况下不影响手机运行速度，但会让手机发烫。假如到了临界点，也就是将要满的时候，那就不仅影响运行速度，而且有可能会导致系统损坏无法开机等问题，建议用户不要将内存用尽。”

旗舰机型内存128GB起步

去年iPhone 13推出后，在网上有一条视频很火，是一位用户将128GB的iPhone13扩大到1TB内存的记录。该网友表示，128GB连应用都装不了几个，而且经常很卡。当时，这台手机还未过保，不少网友则评论认为，“扩容机”就无法再享受保修服务了，这个选择不太值得。

今年，无需手动扩容，iPhone 14 Pro系列直接推出最大内存为1TB的手机。但价格也不低，iPhone 14 Pro 1TB 版本售价12499元（人民币，下同，约2482新元），iPhone 14 Pro Max 售价13499元。这一售价相对于128GB的同款来说，贵了3500元。

不过，这些多出来的存储需求，必须消费者来买单吗？有分析认为，App开发者也应当给App进行瘦身。“多占内存的这些附加功能真的是用户需要的吗？科技大公司是否可以将研发的一部分重点放在怎么为App瘦身上？是否应当及时帮助用户清理不需要的内容，从而降低用户的存储焦虑？”

目前，手机的内存容量也越来越大，旗舰系列一般起步都是128GB起步，一些千元机也至少64GB起步。除了iPhone 14外，还有努比亚Z40S Pro、中兴Axon 40 Ultra、华为MateXs2/X2等多款手机也拥有1TB内存。对于如何选择容量，苹果官方提示：对 iPhone 存储容量的需求因人而异。

内存不“足”如何破解？

知名商业评论人闫跃龙认为，一方面，是应用开发商需要为App瘦身。另一方面，是手机厂商可以在存储空间利用等方面创新，比如有的厂商就推出了超空间压缩技术，可以对文件和App进行压缩，节省宝贵的存储空间。

对于消费者来说，业内人士建议，第一，用户可以删除不常用的App，同时定期清理聊天记录，做到“应删尽删”；对于微信来说，用户可以通过在微信的“设置”中，关闭“自动下载”、移除多余表情包、开启“深度清理”等方式。第二，用户可以清除各个App的缓存文件，一般在手机中都有相应的设置；重新安装App是比较彻底的方法，不过要注意提前保存重要的内容。第三，建议用户对于不需要的音乐和视频，不需要全部下载，或及时整理进行删除。第四，有能力的消费者可以尽量选择内存容量大的手机。

不过，上述人士不建议盲目下载“清理类”App，他表示这类App经常会借着免费的名义进行广告弹窗，或是引诱用户进行高价格的订阅，还有的还会窃取用户隐私，带来新的问题。