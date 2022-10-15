份子钱“互免卡”火了 网友：建议全国推广

来源：每日经济新闻

刚过去的中国十一假期，小陈（化名）办了场婚礼。婚礼现场来的不少朋友，给的红包扁扁的，里面只放了一张卡，叫礼金互免卡。

这样的红包还不止一个，一收收上来20多个。小陈和老婆每收一个都乐呵呵的。

这是什么风俗？

这是小陈夫妻俩的“21世纪新发明”，这张卡就是两人的创意和设计。

10月13日，记者采访到了当事人小陈。

今年28岁的小陈和老婆相识已有12年，他们想把婚礼作为爱情的礼物，办得有创意、有温度，也更有意义，所以各个环节都做了精心设计。

两夫妻的好多朋友都有男女朋友，和他俩一样，今明两年也有结婚的计划。“为了不给彼此增加负担，我老婆提议不如礼金互免吧。”小陈告诉记者。小陈觉得想法挺好。

礼金可以互免，但形式还得有。

于是，搞设计的小陈负责设计礼金互免卡，白底，黄灰字样，式样如一张电影票。小陈夫妇在婚礼当天收到这张卡后，撕下右侧，下回去参加对方婚礼时，将卡的左侧塞进红包送上，作为礼尚往来的凭据。右侧的主卡部分，会写上对方及其伴侣的名字。

夫妻俩在送出婚礼请柬的同时，把这张礼金互免卡以夹页形式放在里面。大家收到后 一般都能心领神会，有的来电话询问也都是好奇这份创意背后，有的则立马晒上了朋友圈，说这是21世纪新发明。

这样的礼金互免卡，他们共送出去了20多份，基本都收回来了。

小陈说，他们发送的对象都是同辈人，而且基本有男女朋友且近期有结婚计划的。这事也跟长辈们商量过，长辈们都表示赞同。上一辈人则还是会送礼金以表祝福。

这次婚宴因为疫情影响的原因，小陈夫妇邀请的以亲戚为主，同辈则都是要好的朋友，数量不多。

婚宴现场，除了能看到这样有创意的礼金互免卡，每张桌上还有小陈设计的两人海报，内页是以时间轴为主线记录的两人相识相恋的美好过程，以及从小到大的照片，还有当天婚宴的菜单。

小两口对婚礼前前后后的用心和创意得到了亲朋好友无数点赞，获得了大家的一致好评，“我们觉得婚礼很圆满，大家玩得够开心，大家的祝福我们都收到了，谢谢你们。”小陈说。

网友评论说：值得推广。