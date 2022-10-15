“数1万粒米”是奇葩作业吗？关键看考察什么

来源：澎湃新闻

中国江西宜春一家长近日称，孩子的老师布置了一项作业：数1万粒米。于是，全家一起出动，和孩子认真数米。家长将数米过程拍成视频，并表示：不管老师会不会检查，态度要端正。

家长的言行，显示出对一家人表现的满意，可能还多少带点“求表扬”的意味。只不过，网友评论的画风差异很大。有人认为，这一家人的思维“太僵化了”，老师布置这一作业，肯定不是让你真的一粒一粒去数，而是让孩子在面对困难任务时，学会动脑筋、想妙招、使巧劲。也有人认为，数学就该是严谨的，老师说数1万粒米，学生就应一粒一粒去数，不能想别的法子“糊弄”。

由这两种截然不同的观点出发，网友给出了各种脑洞大开的创意解题法。另一些人则坚称，如此操作是投机取巧，不严谨。双方吵得热闹。

不得不说，如果放在几年前，多数人大概倾向于认为数1万粒米是典型的“奇葩作业”。之所以现在争议双方势均力敌，主要是网友们看待问题的态度趋向于理性和包容了，因为很多人发现，在此事件中，一个关键性因素是缺席的：老师布置这一作业，意图是什么？说得更明确点，是为了考察学生什么？

如果真是为了让学生体验数学的严谨，在枯燥的数米过程中磨练耐心，最终收获战胜困难的喜悦，那么，一粒一粒地数就是重要的，甚至是必须的。相反，如果是为了考察学生灵活变通的能力，那么“硬数”就成了要避免走入的死胡同。问题在于，老师在布置作业时，应当以恰当的方式明确告知。当然，不排除老师说了，小学生理解有误或传错了话的情形。这时候，家长找老师核实，确认出题意图和要考察的知识点就很重要。

但现在，找不到透露这一关键信息的任何线索。这让网友们的评论，只能依靠脑补加常识，得出论断。但这并不总是靠谱的。比如，很多人坚信老师是想让学生想出“聪明法子”解题，但一个反证是，几年前广东佛山一小学老师也出过同样问题，在家长咨询“怎么数”时，老师明确表示“一粒一粒地数”。

近些年来，关于“创意作业”“奇葩作业”“不合理作业”的争论时有出现，症结正在于它们的边界和区分标准，往往是主观的，不同的人有不同的观感。不可否认，有不少教师为了增强学生学习兴趣、优化教学效果、体现课程创新，会在作业设计上极尽巧思，不按常理出牌。但从存好心到有成效，中间还有不少的环节和工作，包括清晰的考核目标、专业的题型设计、科学的作业量控制，以及事后必要的查漏补缺等。

此外，还有一个存在已久的争议点，即让家长深度参与孩子作业，合适吗？合理吗？很多父母对孩子的作业变成家长作业多有抱怨，这不难理解，但数1万粒米对于一个小学生来说——不管是真数还是巧数，任务都可谓艰巨，不能苛责家长忍不住帮忙。还是那句话，老师应当事先说清楚，作业是要求学生独立完成，还是鼓励全家一起参与的亲子教育小游戏。

不让学生被不合理作业所困，不让家长被孩子的作业折腾，这是教育主管部门早已明确并有制度加以保障的。在社会鼓励创新、对创意作业越来越欢迎的语境下，教育工作者更要以责任心和专业度，让布置作业和完成作业的过程回归初衷，科学、务实，教育才能更健康。