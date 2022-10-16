七座超大城市之后，谁能晋级第八席？

来源：澎湃新闻

电视剧《三十而已》里有一句让人印象深刻的台词：“这座城市充满梦想，也充满诱惑。”

对于身处大城市的普通人来说，评价一座城市幸福感高低最直观的因素还是收入、资源和城市公共服务等。一个不容忽视的事实是，这些因素往往跟城市规模和能级呈现高度正相关，即城市越大，往往居民收入越高、资源和机会越多、生活更便利。

或许，这就是为什么很多人都向往大城市的原因。近日，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室编制的《2020中国人口普查分县资料》显示，目前中国共有105个大城市，包括7个超大城市、14个特大城市、14个Ⅰ型大城市以及70个Ⅱ型大城市。

值得注意的是，位于金字塔顶端的超大城市仅有7座，分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都和天津。而谁会是下一个超大城市，格外引人关注。

城区人口规模，评级的关键因素

衡量一座城市的规模大小，无外乎两个关键指标，人口和面积。不过，并不是城市人口数量越多、面积越大，就能位列超大、特大城市。

在中国中西部，尤其是西北、西南一些地级市面积非常大，有的甚至和沿海地区的一个省份面积相当，但由于人口不足，以及在经济、城市基础设施等方面相对落后，离超大、特大城市的概念还有不小差距。

而在一些经济较为发达的地区，虽然有些城市给人的印象是一片熙熙攘攘、人来人往的景象，但也未能入选，如苏州、厦门、福州、宁波这些热门大都市，都没有入围特大城市。原因简单，衡量一个城市是超大、特大还是其他类型，主要看的是城区人口，而非全市常住人口。

根据2014年国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》相关划分标准，依据城区常住人口数量，将城市分为五类七档：城区常住人口1000万以上城市为超大城市，500万~1000万为特大城市，而300万~500万的I型大城市和100万~300万的II型大城市并称为大城市。

位于第二档的特大城市，分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明和大连。这些城市的常住人口数量多数已经超过1000万，最高的郑州已经达到1260万人。但是这些城市由于存在大量农村人口和县域人口，城区人口规模还在500万-1000万之间。

以这次“爆冷”的苏州为例，2021年以2.27万亿元GDP排名全国第6，常住人口接近1300万，但城区人口只有400万左右。这背后是因为苏州的县，乃至乡镇经济非常发达，汇聚了大量人口，如县级市昆山，2021年GDP高达4748.1亿元，人口超200万。以至于苏州城区人口统计下来，反而显得比重较小。

另外，还有一些经济社会比较发达的城市，城市体量本身就不大，属于“短小精悍”的。如作为副省级城市的厦门，无论是在行政级别上还是名气、人均GDP上，都让人觉得它够格，但是厦门是中国一二线城市中土地面积最小的，仅1700.61平方公里，常住人口也只有528万人。

也因此，对于这份名单，我们也不能过于“以此为准”，而城市之大，也不在于面积和人口。

热门候选城市：武汉、东莞、西安

在14个特大城市中，城区人口排在前三的分别是武汉(995.3万人)、东莞(955.76万人)和西安(928.37万人)，这三座城市也是特大城市中仅有的三座城区人口超过900万人的城市。也就是说，下一个超大城市很有可能在这三座城市间诞生。

从当前这三座城市城区人口数量来看，武汉距离超大城市1000万的门槛只差4.7万人，如无意外，武汉将会跻身下一个超大城市。

虽然从“七普”数据来看，武汉市的常住人口为1232.65万人，少于郑州的1260.06万人，武汉人口总量排在中部第二名、全国第十一名。但是“中部人口第一城”之位被郑州取代，很大程度上是因为疫情的影响。

实际上，武汉常住人口和城区人口很有可能被低估。2021年《武汉市国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年末武汉常住人口达到1364.89万人，比上年末增加120.12万人。超百万的年增量，显示出武汉常住人口开始大幅回流，且呈现井喷之势。

另外，自2017年武汉实施“百万大学生留汉创业就业工程”以来，173万青年选择留在武汉。公开数据显示，仅仅2021年，武汉新留汉大学生34.5万人，其中在汉高校应届毕业生留汉人数较2020年增加9.4%。

除了武汉，特大城市城区人口数量排在第二的东莞，也是超大城市的有力争夺者。目前，东莞建成区面积达到1194.31平方公里，在面积上已经达到超大城市的水平。在城区人口这项关键指标方面，2021年东莞常住人口达到1046.67万人，首次突破千万大关。其中，城区人口达到955.76万人。

从城镇化率(城镇人口/总人口)来看，东莞的城镇化水平已经达到91%，是三座城市中城镇化水平最高的城市。

除此之外，东莞还是一个非常年轻的城市，60周岁以上人口仅占5.47%。近年来东莞的吸引力还在不断增强，相关机构发布的报告显示，2022年东莞人才吸引力指数在100个城市中排第16名，比去年全国排名上升7位。

紧随武汉和东莞，西安的城区人口也超过了900万，不过距离1000万门槛，还差了将近80万人。2021年西安常住人口增量为21.01万人，即便这些增量人口全都是城区人口，西安在短时间内突破1000万，仍有不小的难度。

城市能级关乎资源分配，但目的始终是人

都说人口是反映城市吸引力、活力和实力的重要指标。在中国城镇化的大背景下，谁拥有更多的人口，谁便能在新一轮城市竞争中赢得主动。

与之相对应的是，城市能级的提升，除了意味着城市吸引力得到加强外，也还意味着能够获得更多的资源。

以城市规划建设地铁为例，按照此前国家相关部门发布的标准，申报地铁需要满足三个条件：地方财政一般预算收入在100亿元以上，国内生产总值达到1000亿元以上，城区人口在300万人以上。

不难发现，申报地铁对城市人口的要求便是以城区人口为衡量指标。这也很好理解，只有城区人口足够多，地铁的实际使用率才会高，人均建设和运营成本才不会那么大，产生的社会效益也就更大。

不只是地铁，从经济发展的效率来看，城市能级越高越有利于提高劳动生产率，越大的城市资源利用效率越高。就像美国的创新资源都集中在硅谷、洛杉矶、纽约等大都市区，这是一个全世界都适用的普遍规律。

当然，还是那句话，衡量城市规模大小，并不能仅仅看人口数量，也离不开经济、科技、贸易、教育、交通、医疗等各领域综合实力的角度。那些还有待进阶的城市，需要对照排位靠前的城市“择其善者而从之”，全面提升自己的软硬实力。

城市之大，说到底还是要落实到每一位市民的切身利益和实际感受上。让市民们从城市的发展“壮大”中获益，有追求人生远大理想和经营幸福家庭生活的充分条件，这才是一座城市的骄傲。