经典游戏重制风能刮多久？

来源：北京青年报

《魔兽争霸3》《星际争霸》《最终幻想7》《杀手13》《漫威蜘蛛侠》《生化危机2》，还有尚未发行的《死亡空间》和《生化危机4》等，经典游戏的重制版近来频频亮相。

总有些游戏会让人念念不忘，但由于发行年代和平台机能的限制，许多经典游戏IP原版的输出分辨率、音频解析度过低，在现有的设备上达不到较为理想效果。因此，许多游戏公司都推出了当家游戏的重制版，让玩家回顾经典的同时，也能小赚一笔。然而，玩家们对于重制游戏的评价却褒贬不一。重制游戏如何才能摆脱“费力不讨好”的宿命？

推出重制版靠的是什么

虽然同为重制版，每家游戏公司的翻新定义却不太一样，做出来的质量也是参差不齐。在最大限度还原原版特征的同时，适当扩展内容并提升画质和音频，也许是大部分玩家心中对于游戏翻新的期待。

为什么游戏公司都愿意推出重制版游戏？资深游戏策划师叶玮告诉北京青年报记者：“近两年的游戏市场想推出一款玩法新、概念新的新品太难了，推出重制版游戏是大厂规避风险的举措。”除了避险因素的影响，重制版游戏频繁出现也和游戏介质发生根本变化有关——随着手机、PS5、Switch等新型游戏载体的普及，优质游戏IP重制是必然趋势。

重制版游戏都是在原有优质游戏IP上做文章。以《最后生还者》为例，其重制的消息一直是2022年游戏社交圈的热议话题之一。进入9月后，这部首发于2013年的年度最佳游戏，再度给玩家带来惊喜。

《最后生还者》重制版的玩家红豆认为，经典游戏重制，一方面是给老玩家的一份情怀，另一方面是给当年没接触到的新玩家体验经典的机会。

升级后为何褒贬不一

游戏公司推出重制游戏，最主要是希望收获老粉和新玩家的芳心，而在玩家看来，选择体验重制游戏的原因则五花八门：有的一直关注同系列游戏，有的抱有情怀，有的是因为游戏平台的宣传……

对于《最后生还者》重制版的游戏体验，玩家米团描述说，“原版在气氛的渲染上已经非常优秀，重制版的人物面部表情和动作细节更加真实可察，这让玩家在游戏中有了更强的代入感。此外，几处经典剧情带来的体验要比原版更加沉浸。”

但并非每款重制游戏都能受到玩家和市场的欢迎，近两年不少重制游戏不仅没有收获新的玩家，还被老玩家吐槽。北青报记者采访了三位喜欢重制版游戏的玩家，让他们聊聊对重制版游戏的看法。“一款重制游戏，像游戏公司给新老玩家的一封情书。”玩家小张以这样一句话总结自己对重制版游戏的看法。

打开“一封情书”，如同开盲盒一般，有惊有喜。玩家小祝讲道：“有的重制版游戏画面虽然更加精美，但失去了原本角色的特点，非常不适应。”玩家小刘认为，过于写实的人物，有时候搭配“中二”的台词和剧情，年纪大了看着会尴尬。

画面的提升、玩法的优化是重制版游戏最大的卖点。但如果只是基于原版游戏的简单提升，有可能就变成了“卖情怀圈钱”，甚至会影响原版游戏的口碑。

游戏厂商希望“慎重重制”

对于游戏厂商而言，却是希望经典游戏“慎重重制”，“在开发一款重制版游戏时，我们最多的思考是它以前有什么，我们这次重制能否给它带来什么？如果不能更好，我们希望保持它原来的样子。”参与过经典游戏重制的主创张宏森告诉北青报记者，“我相信这也是很多重制游戏制作人的心声。”

本来希望赋予优质游戏IP更好的操作模式、给予经典游戏当时最好的技术支持，而“费力不讨好”成为很多重制版游戏的宿命。那未来还要不要重制游戏了？资深游戏策划师叶玮告诉北青报记者：“重制版游戏将占未来游戏市场很大一部分，这样的风潮还会继续。”

既然重制版一定会存在，也是游戏公司对自身IP的使用自由，能否创作出让新老玩家都满意的重制版游戏，是游戏公司面临的一大课题。南开大学博士张雅告诉北青报记者：“游戏公司对优质IP在重制版上一直都在做加法，给予新版最好的声光电的感官刺激。其实，如果没有新的玩法和新的创意，不如给重制版游戏做做减法，满足一部分用户的需求。”