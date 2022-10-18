我，35岁，研究生刚毕业

来源：微信公号“半熟财经”

作者：王雨娟、王莘莘、李莹

读完研究生，李沛东正好撞上35岁门槛。许多工作机会能否拿到，悬在一线之间——大概率仅年龄一项就会被关在门外。

当初选择大龄读研的时候，李沛东的目标是更好的工作机会和城市。但是现在，她的要求并不高。

“只不过是钱多钱少的事，”她说。“大不了，家门口基础的文职工作肯定能找到。”

考研前，李沛东是一位在体制内工作的二胎宝妈。她在内蒙古一家基层人民法院当了好几年公务员，职位是助理法官。由于严格的遴选制度和激烈的竞争，她始终没有机会当上法官、敲一次审判锤。她的老公在天津做旅行代理生意，一家人分隔两地。考研到天津，提升下学历，再回归就业市场，“应该能找到一份不错的工作。”

但是，在临近毕业时，她才发现形势远不如想象中友好：去公司只能做基础岗位，自主创业风险巨大。考回公务员则似乎更加困难——研究生毕业考公只有35岁这一次机会。20多岁的同学们早早制定了考公计划，拿着厚厚的复习资料啃起来，年轻人的劲头给她很大的冲击，“比不过。”

这个迟来的研究生学历，虽然有些软性价值——提高自我认可度、给孩子们做个榜样、学到了知识——但在就业市场上的助力十分有限。

考研热已持续数年，且仍不断在攀升。公开数据显示，中国研究生报考人数在过去12年间涨了两倍，从2011年的151.2万人暴涨到2022年457万人。其中就有一群像李沛东一样的人。这些未在本科毕业后直接继续读研，而是在社会打拼后重返校园的人群，在网络上被称为“大龄研究生”。

今年以来，关于大龄读研人群的讨论在网络热度不减。一则“45岁阿姨考上重庆大学研究生”的豆瓣帖子更是引发热议。

年龄是大龄研究生们要面对的一道门槛。年龄限制在招聘端很容易得到验证。资深HR陈玉琴坦言，35岁是招聘者眼中的分水岭：基础岗位、一线岗位、不吃经验的岗位、需要投入大量精力和体力的岗位，都不会考虑35岁以上者；只有管理岗位和高精尖岗位会考虑35岁以上的候选人。35岁分水岭的起因，来源于考公限制——许多公务员岗位的报考要求是35岁以内。近年来，这一要求外溢至几乎所有行业。

有多年工作经验，但依然只是基础岗位，没有晋升到管理层，又过了35岁，“那职业生涯大概率就到头了。”杭州一家安防行业公司的HRBP（人力资源业务合作伙伴）林知新认为。

此外，还有许多藏在水面下的障碍和心酸等着他们。考研的辛苦、读研两三年的机会成本，很难换来毕业后真正应届硕士毕业生的待遇。

为读研使出浑身解数

许多大龄考研人的故事，开始于心结。

早在本科期间，王诗阳就埋下了读研的种子。2012年，正读大三的她去韩国交流一年，最大的感受是没学够，在韩国也没有待够。但是由于钱不够，她不得不放弃留韩读书的想法。

本科毕业后，她就开始为读研密切筹划，边工作边学韩语，还攒了近十万块钱。

2015年王诗阳脱产备考韩语时，她兼职教一位在广州做韩国化妆品代工厂的姐姐韩语，姐姐的一句话点醒了王诗阳：“现在给我一天时间，特别希望我一个人静静地在酒店躺半天。”她当时觉得，想学些东西，还得趁早，在没有家庭、没有负累的时候。由此坚定了读研决心。

李沛东的学历渴望则更早。她的第一学历是大专。自小家境优越，觉得同学努力也比不过自己家境，高中以前误以为学习没用。晃晃悠悠到报考学校时，分数够上三本，但被人忽悠“三本还不如好的大专”。后来她又自考了本科，但始终解不开心结。

考进法院之后，单位人才济济，她没觉得自己比别人差在哪，拼劲就上来了。于是开始边工作边准备研究生考试，这一备考，就是五年。

大龄考研人的备考过程很艰辛。他们几乎都不能像学生阶段一样，除了学习什么都不管。

被热议的45岁阿姨，日常除了工作，还需兼顾子女教育，生活琐事也不容松懈。她的学习时间来自每天中午回家，抽出一小时学习，每天晚上下班，雷打不动地从晚上7点多学习到深夜。

曾经的本科同学们，男生大部分在银行工作，女生则大都成为家庭主妇。她时常感叹：“当年班里那么聪明的女生，结果变成这样。”而她从未停止学习。

李沛东则是在应对公务员工作和带两个小孩子之间挤出时间学习，几乎天天晚上熬夜学习，“熬得满脸大痘。”考前一个多月，母亲来家里帮忙带两个孩子。那是她唯一能全力冲刺的一段时间。

考上之后也不轻松，失去了收入，还要想办法养活自己。王诗阳到韩国读研后，为了维持生计，还不停地做实习和代购。为了不耽误学习，她从每天6点做到12点，或者从下午4点做到晚上10点。身边同龄人在赚钱买房时，她还在刷盘子，人生节奏似乎被甩在了后面。

除了投入努力与金钱，机会成本则是更大的代价。郭阳因读研丧失了抓住一个小风口的机会。在他读研期间，好几位大学同学加入一家独角兽公司，抓住好行情，拿到了翻倍的薪资和期权，甚至有人一年能攒下几十万。他原本打算研究生毕业后也加入这家公司，可读到研三时，公司就由于不可抗力轰然倒塌。他不得不眼睁睁看着积累财富的机会流失。

年龄限制

费劲心力拿到研究生学历，喜悦之余，限制也随之而来。

李沛东触碰到年龄限制更早些。研究生复试现场，一位老师直白地问：“年龄这么大了读研，想过之后干什么吗？”就读期间，李沛东的好几位老师都比她年轻，“老师还要跟我说您，看公务员还是要尊敬一些。”老师们年纪轻轻就有博士学位、副教授头衔，是天津市引进的高级人才。她特别不好意思，自己34岁了还在读硕士。走到就业市场上，她正处在“35岁未能跻身管理行列”的尴尬境地。

人力资源专家们对大龄研究生并非全是负面评价，但他们承认对这个群体总会有所犹疑。

在某上市地产公司从事多年人力资源工作的陶笠表示，硕士毕业在28岁以上，是一个相对大龄的状态。很多大龄研究生毕业后可能会更多地选择体制内的工作，“如果到企业里拼搏，劣势会相对比较明显。”

公司顾虑的是，有的大龄研究生是反复考研、考了很多次才考上的。面对这种应聘者，公司会考虑其进来之后的学习能力。

年龄偏大还可能会带来代沟和是否合群的问题，“他的年龄可能跟大多数有资历的老员工差不多，但工作经验却无异于新员工，这种矛盾会让他在公司的位置相对比较尴尬。”陶笠说。

在陶笠看来，对比正常一路读书下来的研究生，此前有过工作经历的大龄人群唯一的优势，就是其之前在行业的积累，“读研之后如果继续在原来的行业，我们会觉得他工作经历和工作技能的可迁移性比较高，这样上手（新工作）会比较快。”

资深人力资源陈玉琴看到“非正常时间”读研的简历，通常会有这样的反应：是不是第一学历比较弱？对之前的工作不太满意？如果是去国外读，会不会是“水硕”？但她也认为，这样的候选人是对自己有追求的，知道不断进步。

正在读研三的心语又站在了秋招路口，七年前本科毕业后，她从事了五年企业宣传工作，读研后，她拥有了更多的积淀。这次秋招，她希望能找到新闻媒体的核心采编岗位。

心语内心也很清楚，研究生毕业31岁的年纪并不占太多优势。“研究生学历，这确实是一个门槛，但具体还是要看自己的硬实力。”此前，心语实习的过程中，在研究生身份的庇佑下，并未因为年龄而受到过质疑。但现在面对就业，在事业单位的招聘中，可以解决户口的岗位都会对应聘者年龄有一定限制，而31岁的她刚好卡在线之外，这也让她有些年龄焦虑，“选择的路子比别人稍微窄了一些”。

壹壹今年研究生毕业，恰好卡着年龄要求考编“上岸”。但是，她在小红书上发帖，希望能“劝退”一些大龄准备考研的网友。她告诉我们，毕业报考的时候，就非常明显地能感觉到许多事业编都限制在30岁以下，而今年她持续关注这些岗位的招考，有的甚至将年龄限制到了25岁硕士毕业。回想起研三考编的那段时期，她每天都焦虑到睡不着觉。

壹壹告诉我们，她在小红书上看到许多鼓励大龄读研的评论，点进主页一看，都是二十出头的年纪，甚至许多人会以“不读研也是30岁”为理由鼓励询问者去读研。

“他们没有经历过，可能确实不了解这个年龄的焦虑”。能够刚好卡着线考上编制，是壹壹在四川大学读研以来最幸福的事。

大幅提升难

2018年开始做猎头的张铎萧认为，大龄研究生进入私企的不多，因为这部分人选择考研大概率是为了重新获得应届生的身份，从而考编、考公——目标直指体制内。

另一方面，如果不是为了考公，大龄研究生实现改变生活的目标似乎难度更大。

相较而言，互联网公司和私企对应聘者的年龄要求没有那么严格。本科毕业于一个普通二本院校的郑强，26岁辞职考研，毕业后成功入职一家互联网企业。相较于五年前本科毕业所找到的基层物流工作，他现在的月薪翻了三倍。通过考研，他从物流管理跨考到了应用统计专业，进入了一个新的行业工作，现在也基本实现了他最初期待的“工资大幅提升”。不过他也承认，现在的工作与原来自己的预期有所偏差。

猎头张铎萧分析道，重返校园读研究生能增加技能，更好地满足用人市场，便于更有竞争力地转行与扩大自身就业范围。但研究生学历绝非万能答案。“指望拥有研究生学历就可以高枕无忧，避免失业的风险，或者是数量级增加薪水，这些想法是很缥缈的。”

小白现在是北京一个自媒体公司的互联网运营，1992年出生的她在北京工作三年之后，在朋友的鼓励下报考了北京大学的艺术硕士。因为经济问题，她就选择了非全日制，万一没考上还能继续工作。考试结果出来后，她被调剂到了河北一所普通一本院校。

在读非全日制的过程中，她换了一份比较清闲的编辑工作，以同时兼顾周末的课程与平日的工作。据她观察，某些企业会青睐非全日制的硕士，面试时HR也比较欣赏她能在工作的同时提升自己。

小白那一届的非全日制毕业，还能拿到应届生身份，不过因为校招工资较低，她就直接放弃了。本以为可以看看更好的工作机会，但应聘时也并没有比现在更好的公司抛出橄榄枝，小白告诉我们，这两年研究生的就业市场也比较寒冷，她身边许多辞职读研的朋友，现在找到的工作工资还比不上读研前。

读完三年艺术硕士，小白还在原来的行业做着差不多的工作，在薪资上和事业发展上都没能看到明显的变化。现在她正在寻找机会，希望能通过社招进入传统报社，“虽然薪资比现在的工作低，但是胜在稳定”。重来一次她也还是会选择读研。“虽然学业很累，但是至少获得了一个文凭，回到校园也是不一样的体验。”

张铎萧还认为，一路读到研究生，在精力最充沛的年龄不断获取专业知识，往往更能成为专才。大部分某一线条的技术总监，CTO等均为同一专业不断深造的专业人才。而大龄读研所获得的学历往往更适合成为全才，所学的专业更加贴合企业的用人需求。

在他的观察里，许多人本科读法律，研究生读金融或投资类专业，他们既可以通过本科时期人脉与知识获得优质项目，还可以利用研究生知识进行项目的启动与落地，更容易当上高管。

也有人冲出了应聘的框架，走出自己的道路，也得以冲出就业市场的诸多限制。有了在研究生期间的阅历，王诗阳没再按部就班地找工作，而是赶着中国自媒体大潮回来了。

回中国后，她转换思路，注册了传媒公司自己做起了运动博主，准备慢慢做大后签约自家博主。不再有那么多条条框框是她在读研前后的明显转变。她变得乐于不断尝试新方向，不拘泥于老板的要求。

“研究生学历只是实现路径的一个跳板。”