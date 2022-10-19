儿童剧本杀兴起，“低门槛”岂能成为行业特征？

来源：澎湃新闻

作者：与归

近日，一种新兴的儿童教育娱乐方式——儿童剧本杀兴起。据媒体报道，随着“双减”政策的施行，许多教培机构和教培老师纷纷转型，有部分教培人进入儿童剧本杀领域。在大多数儿童剧本杀品牌推广中，他们多强调该产业“轻资产、低门槛，收入高，不仅可以作为教培机构的消课方式，也可以作为线下儿童书店增强顾客体验的手段。”

剧本杀作为一种沉浸式的交流互动游戏，其活动形式本身并没有好坏之分，关键看剧本的内容和开展方式是否符合法律法规和公序良俗的要求。对于成年人来说，有的人可以从中休闲放松，有的人可以借此开展社交、维护人际关系。对于儿童来说，剧本杀也可以是开展素质教育尤其是实践教育的一种有效方式。

比如2021年底，深圳市沙头街道办就在社区和学校推广过禁毒教育沉浸式剧本《深渊》，在悬疑和推理元素的基础上，融入揭示毒品严重危害性的教育意义。这种寓教于乐，既可以培养孩子的阅读、语言表达、推理等能力，也顺便宣传了健康知识和安全常识，可谓一举多得。

不过，所谓“低门槛”，绝不能成为儿童剧本杀的行业特征。我们常说，再苦不能苦孩子，这里的“苦”其实可以换成很多词。因为孩子是一个社会的软肋，他们心智不成熟，没有完全民事行为能力，对新事物往往缺乏全面深入的认知，也就难以做出理性的辨别和选择。

也正因此，事关儿童的各个行业，往往都有更高的要求和标准，从业者进入也理应有更高的门槛。值得一提的是，儿童剧本杀已然催生出许多新职业，如剧本作者、品牌发行方和主持人等。这些从业者目前多是自封头衔，接下来有必要完善相关职业资质，让儿童剧本杀的从业者少一些“摇身一变”，多一些专业的考核和评定。

具体到剧本内容，则有必要坚持剧本报备制度。今年7月，文旅部等五部门联合发布《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》，在内容管理方面，规定剧本脚本名称、作者、简介、适龄范围等信息，都要向经营场所所在地的文化和旅游行政部门备案。对于面向儿童的剧本杀，这一程序不仅不能少，还应尽可能地保障及时、真实、详细。

无论是剧本杀相关从业者，还是管理部门，抑或是家长，都要认识到儿童剧本杀的特殊之处和首位词都是“儿童”、这也就决定了它的性质必须是以培养兴趣、陶冶情操、教育学习为主，不能涉及血腥、暴力、色情等内容，也容不得打擦边球的行为，同时也要谨防一些剧本宣传夸大其词，任意拔高对培养儿童相关能力和素质的作用。

新事物的出现，往往会伴随一些问题，这是社会发展规律。近年来，即使是面向成年人的剧本杀，也存在不少乱象，当它开始迎来儿童这一受众群体时，管理部门必须打起十二分精神，严格把关入市机构的资质和专业水准，做好日常性的监督和指导工作，为孩子们打造一个健康而有趣、阳光而有益的剧本杀市场。