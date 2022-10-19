马斯克卖香水保时捷设计菜刀，“奇葩周边”还是“流量密码”？

来源：中国新闻周刊

作者： 刘珊珊

近日，全球首富、特斯拉CEO马斯克在旗下公司The Boring Company（以下简称“无聊公司”）开售一款名为“Burnt Hair”（烧焦头发）的香水，这瓶香味被官方描述为“令人反感的欲望”、“能让你在人群中脱颖而出”的奇葩香水，售价高达100美元（约合人民币718元），几小时就卖出一万瓶，迅速收割100万美元。

几乎与马斯克“烧焦头发”香水开售同一时间，保时捷设计推出的1700多元菜刀登上热搜。对于网友“能不能拍蒜”的疑问，保时捷设计精品销售（上海）有限公司“一本正经”地给出官方回应：可以拍蒜，具体使用建议咨询当地销售公司。

另一边，超豪华汽车品牌法拉利也一脚踏入LV、GUCCI等奢侈品牌盘踞的市场。赶在双十一之前，法拉利开设首家天猫官方旗舰店，销售产品围绕高级时装及配饰。尽管目前法拉利店铺内的商品还没卖出去几件，但售价高达4.45万元的女士风衣却让其赚足流量。

“售卖汽车生活精品是汽车主机厂由来已久的经营副业，尤以豪华汽车品牌为重，其售卖的商品质量较好，品种不多，虽价格偏高但仍得到忠诚客户的青睐。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉告诉中国新闻周刊，“眼下豪华汽车品牌生活精品经营范围扩大、品种增加、价格高企，以满足品牌炫耀心理需求扩大多元化收入的经营行为，是否能够让消费者感到物有所值，是否能够持续，还有待关注。”

“不务正业”：实现快速圈粉

尽管马斯克从不将特斯拉定义为“汽车企业”，但在汽车圈里跨界玩得最好的，马斯克一定算一个。

为了此次香水销售，马斯克将推特自我介绍改成“香水推销员”并发推文称：“请买我的香水，这样我就可以买下推特。”

这并非马斯克第一次销售“奇葩”周边。此前，马斯克旗下无聊公司还推出过一顶平平无奇的鸭舌帽，马斯克曾许诺：如果卖到5万顶，就开卖火焰喷射器。结果，鸭舌帽确实卖了5万顶，次年1月，火焰喷射器问世。让人惊讶的是，这款火焰喷射器售价500美元，其2万支库存仅用了4天时间就宣告售罄。

如果按照鸭舌帽售出5万顶，火焰枪售出2万支来粗略估算，马斯克仅此两项的销售额也已经有1100万美元了。

此后，马斯克又在特斯拉公司推出各种奇奇怪怪的周边，几乎都实现了大卖。如中国区售价350元的“赛博口哨”曾被哄抢一空；售价779元、限量1500个的特斯拉限量空酒瓶在48小时内快速售罄；一条售价420元的红色缎面“做空短裤”，也能迅速登上热搜。

“不务正业”的马斯克亲自带货“奇葩周边”，实现了流量与利润的双丰收。而法拉利和保时捷作为超豪华汽车品牌早已闻名于世，这一波不约而同的“不务正业”，赚没赚钱还不好说，但从流量及关注度来看，都称得上是“大赢家”。

此次同马斯克“烧焦头发”香水一同登上热搜的，还有保时捷设计售价1700元的中国标准菜刀。从设计上看，这款菜刀在手柄前端带有保时捷logo，除了能拍蒜以外，保时捷官网称其“不适合斩骨头”。

据保时捷设计官网信息，这款品名为“Knife P22 China 17.3 cm”的菜刀目前在多个国家和地区均已停售。不过在国外多个网站，由保时捷设计推出的其他外形相似款菜刀产品仍在售卖，价格介于155美元至177美元（约合人民币1121元至1274元）之间。

保时捷设计是由保时捷911设计师F.A.保时捷于1972年创立的产品设计工作室和品牌，产品涵盖运动、时尚、首饰、家具和电器等，早在2007年就已经进入国内市场，但真正“出圈”的还属这把菜刀。

保时捷菜刀热议未平，10月14日法拉利又因高价风衣登上微博热搜。法拉利官方旗舰店内商品价格从630元至44550元不等，不少服饰运用了法拉利经典的红黄配色以及标志性LOGO跃马造型。

“现代营销学之父”菲利普·科特勒曾表示：“在注意力稀缺和信息碎片化的时代，品牌需要为消费者创造Wow moment。”事实上，此前已有不少品牌尝试推出脑洞大开的周边产品，赢取消费者的“Wow moment”。

如LV曾推出18万元的自行车与10万美金的LV马桶，Tiffany曾推出售价137000元且全球限量20套的麻将礼盒。今年5月，GUCCI（古驰）官网上新了与阿迪达斯联名款雨伞，这款售价11100元的联名系列伞在商品细节中标注“不防水”。古驰官方客服人员就此事解释：“这款伞有两大品牌的标志，灵感来自创作总监的美好回忆，具有收藏价值，也很适合打造时尚造型，可以让您在都市或度假的造型中脱颖而出。但不建议您当作日常晴雨伞使用。”

而在超豪华汽车品牌的周边产品中，劳斯莱斯雨伞、法拉利手机、兰博基尼腕表等，都曾因昂贵的售价名噪一时。如今，造车新势力更是在品牌周边上大做文章，如蔚来NIO Life、小鹏XPLORE等，产品众多，价格适中，极受粉丝喜爱。

如今看来，无论是法拉利、保时捷，还是习惯于跨界的马斯克，都在这一波跨界营销中，“为消费者创造了Wow moment”。

汽车业务：保持领跑实力

目前，汽车市场虽整体压力较大，但以特斯拉为代表的新能源汽车以及以保时捷、法拉利为代表的超豪华汽车，均在销量增幅及盈利能力方面有不错的表现。

全国乘用车市场信息联席会数据显示，特斯拉上海超级工厂1-9月的累计交付量已经达到48.3万辆，接近2021年全年交付数字。根据特斯拉近日公布的第三季度交付报告，特斯拉第三季度全球交付了超过34.3万辆汽车，较2013年第三季度交付量增长超62倍。此外，财报数据显示，特斯拉第二季度营收169.3亿美元，同比增长42%；归属于特斯拉股东的净利润为22.6亿美元，同比增长98%；归属于特斯拉股东的每股摊薄收益为1.95美元，同比增长91%。

而保持销量持续增长的保时捷近日还实现了IPO。根据保时捷公布的最新全球销量数据，2022年1-9月保时捷全球累计交付221512辆汽车，同比增长2%。其中，中国共交付68766辆新车，仍为保时捷最大市场。保时捷首席财务官麦思格此前表示，保时捷的目标是在2022年实现约17%至18%的销售回报率，以及380亿至390亿欧元的营业收入。

值得注意的是，在9月30日正式挂牌上市的保时捷，更是成为继法拉利和阿斯顿·马丁之后，第三个上市的超豪华汽车品牌。是德国史上第二大IPO，也是欧洲史上第三大IPO。

法拉利的多元布局同样是建立在汽车业务良好发展的基础上的。法拉利2022年第二季度财报显示，4-6月，公司向全球交付3455辆汽车，同比增长28.7%，其中，中国市场的表现最好，跑车销量翻了一番，达到900辆。而公司销售额也同比增长23.4%至42.7亿欧元。

在新能源汽车赛道日渐火热的背景下，法拉利也在今年6月公布了未来数年内的电气化战略规划。法拉利表示，第一款全电动法拉利将在2025年面世。公司预计，到2030年，全电动和混合动力车型销量将占总销量的80%，其中一半为全电动车型。

不过，对于进军奢侈品，法拉利并不只是“玩票”性质。法拉利首席执行官Benedetto Vigna曾在公司年度股东大会上表示，全球对奢侈品的需求正在增长，法拉利目标是通过押注奢侈品等方式让年收入在未来五年内翻倍。

如今除了特斯拉等少数汽车企业外，卖车赚钱日渐艰难几乎是行业共识，无论是传统汽车企业还是新造车品牌，都在受到成本上涨车价下滑等行业问题的困扰。广泛布局周边业务，既能吸睛又能吸金，更可能在宣传和利润两个层面反哺主营业务，何乐而不为呢？