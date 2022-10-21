屏蔽同事、已读不回，你对“职场微信礼仪”介意吗？

来源：中新网

作者： 刘越

微信的社交生态一直是互联网上的热点，话题“被同事屏蔽朋友圈的心情”更曾引起热议。有人认为保留私人空间无可厚非，有人认为屏蔽同事不太礼貌，更多的人则把该行为引申到“职场微信礼仪”范畴中。

“职场微信礼仪”，即在职场中使用微信沟通时，彼此应该遵守的准则。没有调查就没有发言权，小新就该议题采访了一些职场人士，听听他们的看法。

朋友圈屏蔽同事不礼貌？

“我们共事好几年，怎么你朋友圈变成了一条横线？”

“我完全能够接受同事发朋友圈屏蔽我，因为我也会屏蔽他们。” ——程序员麦瑞。

“同事就是工作关系，私人空间自行保留。”——艺人宣传来喜。

“同事就是一起工作的关系，并不等同于朋友，甚至我觉得私人微信号和工作微信号应该分开，这样就算是在朋友圈吐槽同事或者是上级也不会被看到。”——律师小杜。

经常被下属当面调侃的年级主任欧可可笑称，作为领导，他完全可以接受下属屏蔽自己：“只要不是原则问题，都无可厚非。”

不过，在肯定“朋友圈屏蔽自由”的同时，部分受访者认为其中大有文章。其一，屏蔽这件事，不患寡而患不均。某软件公司的工程师悠哥如是说：“如果 TA 屏蔽了所有同事，我不介意；如果单独屏蔽了我，我会想要了解原因，思考是不是沟通中产生了问题。”

其二，大部分人可以接受被单条屏蔽，而非完全失去浏览他人朋友圈的功能。编辑谢清雨坦言：“希望可以单条分组屏蔽，不要仅聊天模式或者直接屏蔽。否则我点进他朋友圈看到一条横线时，还是会觉得有隔阂。”

最后，小新的领导、资深媒体人卢老师坦言，他对下属们的私人生活并不感兴趣，但假使这种屏蔽造成工作上沟通不畅，甚至产生负面影响，责任还是应该由个人承担。

长语音沟通很烦人？

“始终相信沉默是金，求你别再给我发长语音。”

在此次的采访中，“语音沟通”是被划入 “职场微信礼仪”中的高频词。

“给别人发一堆语音不太妥当。不管别人忙不忙，也没有闲心去听那堆语音。” ——资深媒体人卢老师。

“如果当时用的是电脑，对方给你发了一串语音，转的文字不一定准确，还要拿出手机来再听一下，而且信息无法回溯。”—— “影视民工”橘橘。

首先，不分场合地发送语音消息会让人感到困扰。对于经常外出拍摄的记者小曹来说，在嘈杂的环境下收到一条长达 60 秒的语音，是对他听力和耐心的双重考验，“连发多条长语音，听着费劲，转文字又浪费时间。”

其次，语音消息体现的信息不够直观，无形中提高了沟通成本。摄像师孟奎回忆，“本人有次跟同事就一件突发事件沟通时，他一连发来 13 条短则七八秒，长则一分钟左右的语音，好不容易听完，再一看，又来五六条 ……”

孟奎当场累觉不爱，“后面的信息要跟前面的信息印证，还得再重新听一遍。对于一些专业词汇，语音转文字容易出现错误。如此一来，沟通效率太低，时间成本太高。”

不过，也有人持不同看法。艺人统筹高远自称有“文字恐惧症”，“一大段文字发过来，密密麻麻的，我看着特别累，宁愿配合语音转文字一起看。”

拒绝24小时夺命连环 call

“24小时的清静，是我一生难忘的美丽回忆。”

如今职场的一部分岗位，上班和下班的时间界限似乎无法严格切割。有人认为，微信作为社交工具，无形中让渡了使用者的私人空间，让不少人“压力山大”。

“要么早上起来特别早，要么就是晚上特别晚给你发信息，这种行为我真受不了。” ——电影人邢老师。

“无事先沟通的突然电话，工作时间之外发工作相关的消息，特别是要求我立即做出行动的消息，会让我觉得手足无措。但如果只是一些简单的通知或者问询，还是可以接受的。” ——工程师悠哥。

“下班后或周末夺命连环 call，找不到人就打电话和语音，很没有礼貌和边界感，这个事情在领导身上经常发生。” ——编辑谢清雨。

对于下属们的“怨声载道”，领导分成两派。作为一位英年早秃的资深语文老师兼年级主任，欧可可表示他要珍惜自己和下属们为数不多的发量，坚决做到少操心。“在工作已经明确布置下去的前提下，下班时间领导最好不要发微信给下属，我也不喜欢下属在午休、晚休的时候给我发微信。”

而对于经常需要处理各类突发事件的新闻行业来说，情况可能有所不同。“大家都是人，领导加班也累。如果没有重要的事，我也不想在下班的时候去跟下属对接工作，但很多时候事情的发生不以 8 小时为界。”卢老师说。

不过他认为，这种困惑并不仅仅是当下的时代特征，“现在科技发达，你感觉生活跟手机深度绑定，但实际上在很早以前就有类似情况发生。还记得马三立的相声《开会迷》吗？50年代没有手机，工厂领导要开会，照样会派通讯员去家里找你。”

学会好好交流 是职场之道

“你灰色头像不会再跳动，哪怕是一句简单的‘收到’。”

世界上最遥远的距离不是生与死，而是明明只隔了一个办公室，他却不回你的微信消息；

明明大家用的都是每秒10M-12M的WIFI，你的同事却活得像个刚通2G网的冲浪菜鸟。

有一种“好好交流 ”，叫“请勿已读不回”。

“微信沟通到一半，前一秒还在，后一秒瞬间掉线的人，真是让人发自心底的赞 ( 生 ) 赏 ( 气 ) 。” ——摄像师孟奎。

“我给他发信息不回，却看到他给别人的朋友圈点赞，不能忍。” ——艺人统筹高远。

“我前公司的某中层领导，看到微信从来不回复，趾高气扬地找别人来通知我，让我去找他一趟。我一度怀疑他是不是闲得慌，想找人聊天而已。” ——策划鸡腿。

“曾经和一个部门的平级同事对接工作，这人说完上句没下句，不及时反馈，怎么问都不回，让人非常生气。”编辑谢清雨说，“如果当下有要忙的事不能及时沟通，麻烦打声招呼，大家都会谅解，切忌玩消失、用意念回复消息。跟这样的人交流前期工作就得一两个小时。”

而比起“已读不回”，“钓鱼式沟通”也让人无语凝噎。职场对话不是开盲盒，信息互换需透明。有一种“好好交流”，叫开诚布公。

“加了好友后，不坦白身份信息，遮遮掩掩含糊其辞，无法让人放心合作。” ——艺人宣传来喜。

“打招呼用‘在？’，然后不说具体啥事，会让人觉得莫名其妙。”——公关 Ina。

公关从业者岳野分享了一件让人啼笑皆非的事。因为其他人乱推名片，他被早前互相删除的前公司同事加上了微信，场面一度尴尬。

“删他的原因是，这位同事喜欢发‘有些事想跟你沟通一下’，然后就没下文了。” 岳野认为，一次性把需求说完整是一个成熟职场人必要的能力，” 非要等别人回复他之后，他才会提出具体要求，这人是个弹簧吗，你弱它就强？”

你有正确的职场边界感吗？

“你犯错我受折磨，谁给你的自由过了火。”

有人曾调侃：“如果一个地方同事含量超过了 60%，那么不管这个地方原来是干什么的，它现在就是职场了。”而在职场中，讲分寸、知进退的边界感是对他人最高级的尊重。

“不打招呼就加他人微信不太妥当，微信作为一个比较个人化的社交平台，添加对方的时候还是提前询问一下意见再加比较好。” ——记者小曹。

“布置任务的时候单刀直入，用命令口吻会让人觉得很没礼貌，尤其是一些平级间的沟通。”——编辑谢清雨。

“发暧昧的视频、图片、表情包比较没有边界感。有一次我和异性下属沟通时，不小心发了一个‘抱抱’的表情包过去，超过 3 分钟就撤不回了，尴尬了一段时间。” ——年级主任欧可可。

而对艺人统筹高远来说，朋友圈总是成为职场微信社交准则的“法外之地”。

“有些同事喜欢在朋友圈的评论里口出狂言，不看场合地抖机灵。”在高远看来，领导、同事都能看到的情况下，朋友圈更像是一个半公开平台，过度的调侃并不合适。

此外，他极度抵触截图这种行为。高远认为，转述对话内容和截图传播聊天记录是两个概念，如果内容是在吐槽领导，后果会更加严重。” 可能你只是调侃性地说‘领导今天真是把我给整疯了’，当下并没有恶意，截图传到领导手上，性质可能就变了。”

“还有人会把截图发朋友圈，他虽然给你打上马赛克，但是熟悉你的同事和领导都知道这个微信头像是谁。”

作为领导本人，卢老师也并不赞同此类行为：“如果是普通的工作部署，想图个省事的话未尝不可。但如果其中包含比较情绪化或者个人化的内容，有可能给被截图的同事带来困扰的话，就不应该去截图。”

不难发现，在所有受访者提出的职场微信社交准则小tips中，从保留彼此的私人空间，到在交流中维持礼貌，皆离不开尊重、专业、互相体谅这三个关键词。

英国法律史学者梅因曾在其名著《古代法》中谈道：“所有进步社会的运动，到此处为止，都是一个‘从身份到契约’的运动”。诚然，作为一款社交工具，微信自在随心的社交属性在职场这个限定范畴之下，需要有所收敛。

不学礼，无以立。人是群居性的动物，职场微信社交依旧是“社交”的分支。在坚守原则的同时，做到律己、敬人，或许是保持高质量职场微信社交的不二法门。