东西方文明如何在柬埔寨汇聚？

来源：中新网

记者：欧阳开宇

世界上每一个国家和民族都有着不同的历史轨迹、民族性格和文化意识，也有着不同的发展诉求，世界文明的多样图景客观存在。对于柬埔寨而言，也有其自身的显著特点。柬埔寨是海上丝绸之路沿线的重要节点，与中华文明往来密切，又与西方文明发生碰撞，形成了东西方文明交融的特殊样貌。

中新社“东西问”专栏近日采访北京外国语大学亚洲学院副院长、柬埔寨研究中心主任顾佳赟，探索东西方文明如何在柬埔寨汇聚，以及东方文明交融对其产生的影响。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：中华文明在柬埔寨有着什么样的历史渊源？

顾佳赟：古代中柬两国始终是友好近邻。首先，无论在扶南时期、真腊时期，还是吴哥时期，古代柬埔寨都未曾与中国发生过战争。其次，古代中国一直是柬埔寨可兹倚重的友邦。再次，古代柬埔寨曾与中国携手抗击外敌。如今，在吴哥景区巴戎寺的浮雕墙上，依然保留着北宋士兵与吴哥士兵并肩行军的景象。最后，古代柬埔寨与中国长期通商。通过朝贡贸易的方式，柬埔寨的朝贡商队用奇珍土产换取中国的陶瓷绸缎，并在南朝、唐朝和明朝掀起与华通商的三次高潮。

中新社记者：中柬交流源远流长，在柬埔寨的历史发展进程中，有没有哪些突出的中华文明元素？

顾佳赟：古代柬埔寨，在西方学界看来，是一个典型的“印度化”国家。然而，这种看法并不全面。柬埔寨从古至今同样深受中华文明影响。比如，公元13世纪末的柬埔寨人已经开始使用与中国相同的十二生肖纪年法。中华传统的传入与迁居柬埔寨华侨华人数量的增多有着直接关联。元朝人周达观在吴哥王城游历时就曾遇见温州老乡薛氏。而且，当时如薛氏一般在吴哥生活的“唐人”已不在少数。1953年柬埔寨独立后，各华人社团纷纷创办华校，助力中华文化与柬埔寨文化相互融合。20世纪初，《三国演义》从泰国传入柬埔寨，迅速成为家喻户晓的中国古典文学作品。《三国演义》的故事桥段和人物形象在柬埔寨深入人心。时至今日，大量柬语版本的三国人物名言依然在脸书等社交平台广泛传播。

中新社记者：柬埔寨对于东西方文明交融起到什么特殊作用？为何说柬埔寨是东西方文明的融通之地？

顾佳赟：柬埔寨位于中华文明和印度文明之间，是东西方贸易枢纽。扶南时期，柬埔寨的海港是取道马六甲海峡船舶重要的中继站。俄厄港就是当时的著名港口之一。二战时，法国考古学家路易斯·马勒雷曾对俄厄遗址进行过发掘，在其中发现了大量来自东西方国家的文物，包括铸于公元152年的罗马皇帝金质徽章、罗马念珠，来自地中海的凹雕石刻，来自印度的梵文印章，产于中国东汉时期的铜镜和来自波斯的玻璃质地圆片等。

柬埔寨是两大古文明交汇点，促成中印文明互鉴。公元三世纪中叶，扶南国先后派使节与印度、中国建立联系。作为回访，天竺王遣陈、宋二人，三国孙吴政权遣中郎康泰、宣化从事朱应，前往扶南国。据《梁书》记载，康泰在扶南遇见了陈、宋二人，从他们的口中了解到关于印度的土俗情况。可见，扶南为两大文明古国使者交流信息提供了契机和场所。实际上，古代柬埔寨人着装也兼具中印两种文明属性。扶南的缔造者混填是一位来自印度南部的婆罗门。混填与本地女王柳叶成婚后，便教授柳叶“穿布贯头”，不再裸露。这样的衣着观念很快在扶南女性中传播开去。200年后，朱应、康泰发现，扶南女性已经身着“贯头”，但是，扶南男子上身依然空无一物。他们向扶南国王范寻建议，让扶南男子穿上“横幅”。于是，着“横幅”成为扶南男性的着装习惯。如今，“横幅”已经演变成柬埔寨人必不可少的日用品——水布。

中新社记者：中国智慧、中国方案对当代柬埔寨各领域发展有哪些影响？

顾佳赟：当代中国正处于高速发展时期。作为一个负责任大国，中国通过向世界奉献智慧，提供方案，展示理念，将自身经济发展红利与更多国家分享，实现全球共同发展。柬埔寨作为中国重要近邻，理念上认同中国提出的各项全球倡议，实践上积极与中国方案对接，是“一带一路”沿线国家中，中国的“铁杆”朋友。

在理念认同方面，柬埔寨是共建“一带一路”倡议最早的响应者和参与者之一。柬埔寨对共建“一带一路”倡议的认知是不断深化的。起初，柬埔寨政府将共建“一带一路”倡议视为吸引外国投资和开展基础设施建设的契机。随着中柬合作领域广泛铺开，柬埔寨对共建“一带一路”倡议产生了更加深刻的认识，并主动将其国家长期发展规划“四角战略”与共建“一带一路”倡议对接。在两国发展理念高度契合的基础上，2019年，中柬签订了全球首个构建双边命运共同体行动计划。这份行动计划成为构建人类命运共同体的“试验田”。

在实践对接方面，中柬经贸合作发展迅速，人文交流持续热络。目前，中国已连续多年成为柬埔寨最大贸易伙伴国和年度最大外资来源国。来自中国的投资和援助帮助柬埔寨改善了基础设施条件，如电力供应、物流运输等，创造了大量工作岗位。



目前，两国政府和民间已搭建多个教育合作、文化交流平台，促成人文交流具体项目落地。在柬埔寨，中柬联合开设的孔子学院已有两家。华东师范大学与柬埔寨皇家科学院采用“1+1”联合培养模式，帮助柬埔寨培养硕士层次本地汉语师资。此外，中柬医疗合作已实现从“流动”巡诊到“驻点”问诊的转变。中国援柬中医抗疫医疗专家组在考斯玛中柬友谊医院开设了柬埔寨公立医院首个政府间中医门诊。两国人文交流频繁，推动民间互动激增。

中新社记者：汇聚东西方文明的柬埔寨，对于当前世界文明多样化发展有着怎样的启示意义？

顾佳赟：古代柬埔寨之所以成为东西方文明融通之地，得益于其包容的民族性格。古代柬埔寨是宗教信仰汇聚之地，但诸如在欧洲中世纪时频发的宗教迫害、宗教战争，在柬埔寨历史上极为少见。宗教包容是主流。无论是婆罗门教、大乘佛教、上座部佛教，都可以在柬埔寨流传。吴哥国王耶输跋摩一世在其即位之初就修建了100座精舍，供信奉湿婆、毗湿奴的婆罗门教徒和佛教徒修行。公元16世纪，当西方传教士抵达柬埔寨传播天主教时，柬埔寨国王也是宽容以待之。

对于柬埔寨而言，文化传播、文明互鉴推动其进步。反之，当国家政权遭到胁迫、内政被粗暴干涉时，就会阻碍其文明发展。世界上每一个国家和民族都有着不同的历史轨迹、民族性格和文化意识，也有着不同的发展诉求。世界文明的多样图景是客观存在的，这一点必须承认。基于此，就应当尊重各国人民自主选择的发展道路，以合作替代对抗，通过共商共建共享，实现共同成长。