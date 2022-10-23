节后反弹力度不小，养殖板块再迎春天？

来源：证券时报

中国国庆节后，养殖板块经历了一波强势反弹，申万养殖业指数于国庆节后的一周内收涨8.21%，受到市场关注。多位基金经理表示，本轮行情主要是由于相关企业扩产动作谨慎，生猪产能去化达到一定程度，猪价表现超出预期所致，带动了板块的整体上扬。

来自业内的大部分观点认为，养殖板块从长线来看仍有可为，甚至不乏板块性的、集体性的机会，但部分观点也指出了板块短期内存在的扰动因素。就具体子行业而言，优质的猪企和养殖后周期行业，诸如饲料、动保等，受到了更多的市场关注。

养殖板块节后表现亮眼

国庆节后一周，申万养殖业指数收涨8.21%。10月10日至21日，申万养殖业指数上涨3.7%，期间最大涨幅11.4%，相对大盘有一定超额收益。

万家基金认为，本轮养殖板块上涨，主要是猪鸡共振，生猪、白羽鸡、黄羽鸡行业在国庆期间均有一定利好支撑。在中信保诚基金的基金经理管嘉琪看来，直接原因或在于节日期间猪价表现超预期，养殖板块的高景气凸出。背后原因或在于养殖产业在经历过上一轮非瘟大行情后，很多养殖户认为行业需要经历较长时间的调整产能才能出清，对价格信心普遍偏弱，扩产动作一直较为谨慎，导致价格表现超预期。

“综合看来，其实市场可能一直是提前的，因为总有人不断地去判断底部或者顶部。”在财通基金的基金经理沈犁看来，从资金“抢跑”的角度，这一轮生猪养殖的行情其实跟之前两轮没有本质的不同，甚至这一轮反应是滞后的。

沈犁坦言，上一轮在非洲猪瘟的时候，市场预期非常一致，大家都知道非洲猪瘟导致猪存栏量大幅降低，价格一定会暴涨。但是这一轮相对是一个正常的猪周期，中间还叠加了各种扰动，使得大家对周期是否启动了一直存有分歧。“实际上，在今年四、五月份那波板块的回调当中，大部分人都认为本轮周期根本就没有起来，行业产能还未去化充分。”

汇丰晋信基金的基金经理范坤祥认为，本轮行情的推动力来自供给、需求和养殖户预期三个方面。

先看供给，从产能周期来说，根据国家统计局以及农业农村部数据，全国能繁母猪存栏于2021年6月达到4564万头的峰值后开始回落，去年7月至今年4月前能繁母猪存栏整体维持去化趋势，对应肥猪供应在春节前偏低。从短期出栏冲击来说，九月下旬政府保供，冻肉放储，一定程度上造成了九月份屠宰量有所透支，九、十月份供给错位。

再看需求，中国猪肉消费量呈现明显的季节性消费特征，每年春节之后都是猪肉消费最差的时候，二季度整体处于低位，下半年需求逐季改善并一直延续至春节前，四季度则是全年消费旺季。

最后从养殖户预期来看，能繁母猪存栏回落、猪价上涨以及四季度的旺季需求，一定程度上影响了养殖户的预期，造成了惜售、压栏和二次育肥等现象的发生，更进一步放大了供需错配对于价格的影响。

周期的景气是否可持续？

那么，站在目前的时点上看，本轮养殖周期的景气是否可以持续？对此，许多基金经理对养殖板块的长线趋势是比较看好的，但一些基金经理也指出了短期内存在的一些扰动行情的因素。

沈犁认为，对养殖板块而言，如果市场对后面周期的预期特别一致，去产能阶段或会兑现涨幅；如果市场预期不是那么一致，去产能阶段的涨幅可能就会有所减小。从操作思路上，按照以往来看，股价的高点基本上也都会提前于猪价的高点。沈犁表示，他会根据供需结构的变化对猪价的影响进行相应的操作。“目前来看，养殖行业还是相对稳定的。但是如果在其他板块上发现了收益率明显更好的方向，调整也是很有可能的事情。”

管嘉琪则认为，当前猪价处于高位，行业普遍盈利状态，行业从去产能逐渐转向扩产能的阶段，因此当前位置已经处于周期右侧，板块行情和猪价走势以及预期相关度较高。当前猪价位置较高，从季节性规律看，10-11月淡季，猪价会有一定调整压力，板块出现趋势性上涨的概率或不大。中长期看，需要关注企业成长性的兑现度，成本管控能力强以及现金流压力小的企业可能会更有优势。

范坤祥表示，对于养殖板块，他是长期看好的。判断养殖板块的走势，与猪价判断息息相关。首先，他认为，四季度猪价将维持高位震荡，而且越临近春节的时间窗口，猪价波动可能越会加剧。

具体来看，一方面，短期猪价已经处于历史较高位置，当前猪粮比价已经突破了9。一般猪粮比价在4.5到10之间波动，而当下9的猪粮比对应了差不多1000元的头均盈利，这是非常不错的盈利水平。较高的头均盈利会推动养殖意愿的改善，因而往后看母猪存栏、新生仔猪等供给指标都将是逐步恢复的，这会对猪价后续的进一步上涨构成制约因素。

另一方面，四季度是中国腌腊制品的需求旺季，按照历史经验来看猪肉需求量可能出现季度环比30%-50%的增加。短期的需求会对猪价产生提振作用。四季度猪价整体呈现高位震荡。越临近2023年春节的时间窗口，猪价波动可能会加剧。

范坤祥认为，随着养殖盈利的修复，上市猪企的投资逻辑将从价格转向盈利。今年上半年，投资者更加关注的是全行业亏损背景下的行业集中度提升和竞争格局改善。但从三季度开始，养殖亏损转入养殖盈利，需要逐个研究和区分各家猪企的业绩兑现程度，板块内部选股的重要性显著上升。从更长维度来看，优质猪企的利润成长路径，在跟随猪价周期起落之外，还有养殖规模穿越周期的能力。

优质猪企和养殖后周期受青睐

在被问及更加看好养殖产业链中的哪个子行业时，万家基金表示，相对更加关注动保子行业。动保属于后养殖周期行业，随着猪价走高，养殖户盈利程度提升，行业进入补栏周期，动保产品有望迎来量价齐升，行业有望在2022三季度迎来拐点，后续业绩兑现也有望比养殖持续更长时间。另外，非洲猪瘟疫苗在经历多年研究之后初见端倪，最快有望在2023年迎来商业化，动保行业有望迎来极大扩容，相关研发单位有望充分受益。

沈犁比较坚定地看好生猪养殖以及配套上下游，他认为，这些子行业在未来一到两年或将处于景气上行的趋势，具备较好的投资价值。具体来看，他认为，这一轮生猪产能去化的度比较大，可能超过市场之前的判断。在此基础上，猪价或就具备了上涨的条件，新一轮的猪周期可能已经开始，或将带来一定盈利，这可能是近一到两年的盈利高企的改善机会。

沈犁认为，生猪养殖的工业化、规模化趋势非常明显。这一轮猪周期上行带来的行业集中度的提升以及规模化、工业化的趋势，比以往的猪周期可能更快。从2021年开始，这一轮猪周期的下行和去产能的主力军是散户，而这两年产能恢复、扩张的主力军恰恰是规模户。因此，这一轮的猪周期可能有着板块性的、集体性的机会。

此外，与养殖板块配套的上下游，如“动保兽药”环节，或也具备比较好的投资机会。因为在猪价回升之后，整个行业的景气度也可能回升，在“动保兽药”的使用量上，可能会出现较为明显的提升。同时，随着猪的存量回升，行业的销量可能会有明显的提升，而随着养殖或盈利能力的改善，上下游配套的产业链也可能有更好的盈利机会。

无独有偶，范坤祥也关注猪企和后周期两类机会。他表示，上市猪企中的优质公司值得关注。正如上文所提及，行业从养殖亏损转入盈利，猪企的投资逻辑将从价格转向盈利兑现度，板块内部的个股分化将会增加。他会选择成本控制好、盈利兑现度强、资产负债表修复程度好且具备产能扩张潜力的公司。

范坤祥认为，下游养殖业的景气度回升，推动了饲料和动保的需求逐渐改善。饲料和动保公司的估值水平不高，后续可能享受盈利和估值“戴维斯双击”的过程，有很多机会值得挖掘。