这届年轻人找工作，绞尽脑汁讨好AI

来源：中新经纬

“你能想象这个画面吗？录视频录到一半，我居然笑场了……”说起前几日自己第一次参加AI面试的经历，在北京上大学的王爽(化名)有些哭笑不得。“在随后的录制中，我又接连碰到了黑屏、广告弹窗等意外情况，搞得我特别紧张，最后匆匆点了提交按钮。”

受疫情、企业数字化升级等因素影响，AI面试在近两年得到了广泛应用，越来越多企业将其作为初筛应聘者的手段之一。不过，在这个过程中，也产生了一些争议：AI面试是否真的高效、公平？企业是否应该依赖AI面试？

当然，作为一个新鲜事物，更多压力给到了求职者，如何讨好AI成为如今求职者群体中讨论最热闹的话题之一。

“比真人面试还紧张”

王爽参加的是河南某股份制城商行的秋招AI面试，一共四道题，每道题有30秒的思考时间以及2分钟的作答时间。据王爽向中新经纬介绍，AI面试题目类型以即兴表达题目为主，比如在过去学习、实习经历中，最考验耐心的事是哪件？你是如何做的？内心感受是什么？

王爽要做的是对着屏幕回答这些问题，不过，她并不担心自己能不能回答上来这些问题，因为在此之前，她已经通过各种渠道整里出了一份AI面试题库。“AI面试问的都是半开放的问题，网上已经总结出了详细的答案，有经验的同学告诉我，绝大多数AI面试的题目都是原题。”

实际情况亦是如此。四道题目，王爽提前都准备到了，但她并未因此而感到轻松。

“对着屏幕超级紧张，比真人面试还紧张，整个过程，我没办法固定自己的目光，也没办法不说语气词、口头语，更是不停有摸脸等小动作。总之整个过程很难受，不像面试，像演独角戏。”面试结束后，王爽被有经验的同学告知，面试过程中的小动作、眼神闪躲、结巴等，都极有可能被AI认定为紧张。但在准备阶段，王爽并没有认真练习这一点。

进行人生中第一次AI面试前，在上海读大学的星星(化名)已经整理好了一份如何讨好AI的攻略。与王爽准备的侧重点不同，星星的攻略里“满是技巧和狠活”。“我们学校的职业规划课程中讲到过AI面试，其实它考察的不是知识储，甚至不是临场发挥、反应能力，还是考察表现能力，比如形象、逻辑、肢体动作。”星星说，“题库是要认真看，但讨好AI的技巧更重要。”

星星第一次参加的是某上市药企的AI面试，面试开始前，她用半小时时间认真准备了妆发，然而面试第一题就把她打了个措手不及。“第一题我就没有准备到，当时就有点慌。整个过程体验下来，感觉还是自己想简单了，那些讨好的技巧都忘到了脑后，后半程不知道自己在说啥，没有表达可言。”第一次参加AI面试的经历，对星星来说并不美好。

这代表了相当一部分应聘者参加AI面试的感受。有网友表示，“AI面试毫无面试体验感，没有一点人与人之间交流的感觉，无情对着机器絮絮叨叨。”“晚上结结巴巴做了两个AI面试，掉了6根秀发。”

不过，也有一部分应聘者认为，AI面试对社恐人士很友好，因为不用面对真人。

“魔法可以打败魔法吗？”

一直在认真准备技巧，却连“挂”三场AI面试后，星星开始反复回忆面试细节，“是不是笑太少了？是不是坐得不够端正？但我一想到AI会看我笑不笑，我就会笑。”此外，她也陷入了疑惑，“AI可以被讨好吗？用魔法可以打败魔法吗？”

尽管有所怀疑，但星星依然坚持在社交平台上寻找讨好AI的“秘笈”，比如AI善于捕捉微表情，最好在摄像头旁边贴个红点，回答问题时逻辑词可以全部省略，因为AI不会识别……“我哪知道AI喜欢什么微表情，这不就是不让人好好说话吗？”星星不理解。

AI面试神秘吗？与智能驾驶分级方法类似，AI面试可分为L0至L5六个级别，分别为视频转录、基础面试辅助、深度面试辅助、高度面试辅助、有条件自动面试、完全自动面试。

有长期人力资源管理实践经验的北京中银律师事务所高级合伙人杨保全告诉中新经纬记者，目前应用较多的是L4级别即有条件的自动面试。这个级别的AI面试是利用算法，结合应聘者的回答语义以及表情、情绪等维度，对应聘者进行综合评估。

目前，国内也有不少公司推出了AI面试产品。智联招聘的“AI易面”模拟真实面试场景，结合视频分析技术、语音分析技术、语义理解技术、人脸特征识别技术、测量技术等，对候选人的岗位素质进行全面分析评估，最终对候选人人才画像进行解析。国内该垂直领域的服务商还有滴孚科技、e成科技、魔镜、近屿智能等。

智联招聘测评研究院执行院长田娟娟向中新经纬介绍，目前AI面试主要考察应聘者硬技能、软技能、性格、动机四大模块的岗位素质。

其中，硬技能指的是外显的且较难改变的因素，比如普通话、形象外貌、动手能力等；软技能指的是内在且不易观察的能力，比如沟通能力、学习能力、抗压能力等；性格指的是影响行为表现的人格特征，比如世故性、坚韧性、宜人性等；动机指的是行为背后的内在驱动力，比如对金钱的渴望、人际驱动、职业认同等。

“AI面试靠谱吗？”

值得注意到的是，目前并不是所有的岗位都适合使用AI面试。据田娟娟介绍，其产品主要应用的岗位有基础通用岗、银行柜员、电话销售、客服、网约配送员、司机、流水线操作工等。

此外，AI面试结果也并非最终招聘结果。一位互联网大厂人力资源告诉中新经纬，AI面试只是一个初筛，适用于有大量初筛需求的公司，这些公司收到的简历特别多，初筛效率对招聘进程影响比较大。面试官可后期再与应聘者进行深度交流，做出最后的录用决策。

不过，对于应聘者来说，他们更关心的是，如此难以令人捉摸的AI面试，靠谱吗？企业是否应该依赖AI面试？

田娟娟分析，求职面试终究是人与人直接的互动，机器的支持，更多是提供一些参考，最终的评估还需要人来判断。当下AI面试类产品，主要是解决一些可以通过技术快速处理的前期场景需要，更多是作为传统面试的补充，还不能替代人。在人力资源领域，AI更多是赋能的作用。

杨保全认为，若想将AI面试结果作为企业招聘人才的依据，最重要的是公平客观地综合分析每一位面试者的情况，在这样的原则下，AI面试给出的结果才是符合企业要求的。

而对于应聘者，杨保全则建议，不要把AI面试想象的那么浮躁。求职者做AI面试前，首先要做好面试题目的准备和练习。AI面试的题目一般来说是企业结构面中的常考题目，比如为什么选择我们公司，为什么选择该岗位，未来的规划是什么。应聘者回答时应尽量语调平稳，注意身体动作和眼神，像摸鼻子、摸头发等很可能被AI判定为紧张，回答的问题尽量避免空话，避免AI检测不到有用的信息，平时可以多录制几次，慢慢适应。